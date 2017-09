Lançamento de Meirelles por Marcos Montes pode ter sido erro estratégico

Lanamento de Meirelles por Marcos Montes pode ter sido erro estratgico

Fiscalização

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-MG) vai acionar a prefeitura contra denúncia de engenheiros aprovados no último concurso de que 33 cargos comissionados estariam sendo ocupados por pessoas sem habilitação e registro para exercer as funções, em detrimento de novas convocações.

Erro estratégico

Reportagem do jornal O Estado de São Paulo classificou como um erro estratégico o “lançamento” da pré-candidatura presidencial de Henrique Meirelles pelo líder da bancada do PSD na Câmara dos Deputados, Marcos Montes. A ideia inicial da legenda era colocar o nome de Meirelles em evidência em dezembro, quando o ministro seria o protagonista do programa de TV do PSD. Na avaliação de aliados, a antecipação pode “inflacionar” as articulações com as bancadas em torno da reforma da Previdência e desgastar a relação do ministro com partidos que também têm projetos de disputar o Palácio do Planalto na eleição do ano que vem.

Ainda maiores

Os produtores rurais de Uberaba e região ainda contabilizam os prejuízos causados pelo recorde de queimadas nos últimos 100 dias, quando não caiu uma gota de chuva. Algumas propriedades estão sem água para consumo humano. E com a terra seca, o preparo do solo para o plantio da safra de grãos está sendo atrasado. Também as usinas sofreram perdas de grande monta, com a queima da cana-de-açúcar. Novas lavouras terão que ser replantadas.

De volta à prefeitura

Ex-prefeito de Perdizes, Fernando Marangoni (PSDB), reassumiu o cargo, na sexta-feira, 22, após reunião extraordinária da Câmara Municipal. Ele tinha deixado a Prefeitura ao ser preso e investigado na Operação “Isonomia”, quando assinou uma carta de renúncia e os vereadores empossaram o vice. Durante a sessão extra, os vereadores votaram pela anulação da reunião do dia 24 de maio, quando foi declarado vago o cargo. Eles justificaram que o regimento para convocação daquela sessão não foi respeitado. O pedido foi feito pela defesa. Fernando Marangoni já assinou o termo de posse e assumiu novamente o cargo.

Opinião do leitor

Professor aposentado Adalberto Gomes Pires declara que o ministro dos Esportes, Leonardo Picciani, está de blá-blá-blá ao dizer em entrevista que o Brasil superou a crise. E como explicar que o governo de Minas continua pagando os servidores de forma parcelada e ainda com atraso nas parcelas nos últimos dois meses? Sua conclusão: “conversa pra boi dormir”.

Iluminados

Os campos de futebol do Cemea Abadia (concluído) e do Madureira (em andamento) estão sendo iluminados pela Cemig. O investimento é de R$150 mil. O programa Campos de Luz II tem como objetivo a inclusão social, por meio da criação de alternativas para jovens e adolescentes em situação de risco.

Lobby

Reitores dos Institutos Federais de Educação, inclusive do IFTM, estiveram em Brasília na semana passada, para discutir os cortes nos orçamentos. Dos recursos programados para 2017, até o momento, foram liberados apenas 45% da verba de investimento e 80% de custeio. Esse corte comprometeu serviços essenciais, além de terceirizados e material de expediente. Para 2018, a proposta orçamentária não inclui recursos para investimentos e limita o custeio ao valor de 2017. Os gestores dos IFEs voltam à capital federal nos próximos dias para novas articulações.

Triste realidade

Sem ajuda financeira do poder público, a direção do Abrigo dos Anjos postou ontem nas redes sociais que deixaria de fazer o resgate de animais e seria fechado. O problema é o acúmulo de mais de R$30 mil de dívidas. A esperada colaboração da população não aconteceu conforme o necessário. A direção da entidade deve ser passada a outras pessoas.

Foto/UFTM





Reitora Ana Lúcia Simões recebeu o troféu do Desafio Universitário de Empreendedorismo do Sebrae, entregue pelo aluno de Engenharia Mecânica, Gerson Reis, que participou da competição tendo como tutor o professor Vinícius Abrão da Silva Marques

Ti-ti-ti

- Frequentadores da “Roda de Fogo”, criada pelo recém-falecido Tião Silva, voltaram a se reunir no sábado, 23, mantendo a tradição de discutir os fatos uberabenses.

- Nenhum dos sete bombeiros que atuam na fiscalização de projetos possui qualificação profissional de Engenharia.

- A Prefeitura de Uberaba prorrogou o processo seletivo para a contratação de médicos especialistas (20 horas) em cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, ginecologia e obstetrícia, hebiatria, infectologia, nefrologia, neuropediatria, oncologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, radiologia e diagnóstico por imagem e reumatologia.

- Rubério Santos (PMDB) está pedindo à prefeitura que crie feiras livres nos novos conjuntos habitacionais.

- Obras da travessia urbana das BRs 262 e 050 continuam paradas, inclusive da passagem inferior na altura do antigo clube Cascata.

- O litro do etanol podia ser encontrado ontem à tarde por R$2,474 em posto da avenida Leopoldino de Oliveira.