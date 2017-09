Uberaba fica 18º lugar no valor da produção agrícola do País

Uberaba fica 18 lugar no valor da produo agrcola do Pas

Ranking da produção

Uberaba ficou no 18º lugar no valor da produção agrícola nacional em 2016, sendo superada em Minas apenas por Unaí. A área plantada no município uberabense foi de 284.275 hectares, sendo 269.245ha colhidos. O valor da produção foi de R$1.151.801.000. O crescimento em relação à safra 2015 foi de 55% e a participação no total do valor da produção nacional, de 0,4%. Pesquisa foi divulgada pelo IBGE na quinta-feira (21).

Ranking - 2

O município de Uberaba ficou na 4ª colocação no valor da produção nacional de cana-de-açúcar. A área plantada foi de 73.720ha e produzidas 6.267.158 toneladas, com um rendimento médio de 85.013 quilos por hectare. O valor da produção foi de R$394.831.000. Não houve crescimento em relação à safra 2015. Já a participação no total do valor da produção nacional foi de 0,8%.

Colabore

O IBGE inicia amanhã o treinamento da equipe que vai aplicar o Censo Agropecuário 2017 na subárea de Uberaba, que engloba as cidades de Água Comprida, Campo Florido, Conquista, Conceição das Alagoas, Delta e Veríssimo. Serão 16 recenseadores e seis supervisores. O coordenador Fernando França Resende tem a expectativa de que o trabalho de coleta em todas as propriedades rurais seja concluído até fevereiro. Os dados serão armazenados em smartphones. Ele espera que os recenseadores sejam bem recebidos pelos produtores rurais.

Uberaba está em todas

A rede de drogarias Compre Certo, que nasceu em Uberaba, foi destaque em reportagem no Diário do Comércio. Suas 150 lojas, espalhadas por cerca de 90 cidades, faturaram R$140 milhões em 2016 e projeta crescer 12% este ano. O diretor Renato Teixeira explicou que a rede trabalha no sistema de franquias, gerando mil empregos atualmente. Esse ano foram abertas 55 unidades. O investimento inicial é de R$246 mil a R$326 mil.

Reprodução



Bolsomito

Marqueteiro Luciano Julusi criou camisetas para divulgar a pré-candidatura do deputado federal Bolsonaro à Presidência da República. Diz na postagem que ele virá a Uberaba, sem precisar data, e intitula o parlamentar como mito.

Leitor



Ambientalista Kaká Sankari lamenta que os canteiros centrais na avenida Nelson Freire, em obras do BRT/Vetor, vão ser concretados, em detrimento das áreas verdes, permeáveis e com árvores, sombras, flores, pássaros e qualidade de vida

Ressonância

A demora na conclusão dos corredores de ônibus do sistema BRT/Vetor voltou a ser alvo de questionamentos na Câmara Municipal, nas últimas sessões plenárias. Ronaldo Amâncio (PTB) pediu à Prefeitura que esclareça e acabe de vez com as dúvidas dos comerciantes e moradores das avenidas se o estacionamento será suprimido. Franco Cartafina (PHS) cobrou agilidade na conclusão do projeto, acrescentando que o governo terá que cumprir o que ficou acertado com o comércio.

Injustificável

Não é por falta de recursos essa demora nas obras dos corredores de ônibus. No último dia 6, a Prefeitura de Uberaba recebeu mais R$711.051,35 do empréstimo feito junto à Caixa Federal para a linha Sudeste. E no dia 11 de setembro recebeu outros R$460.664,08 para a linha Sudoeste.

Avaliação

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgou quarta-feira (20) os resultados da avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu em funcionamento no Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). A Uniube obteve notas 4 no mestrado e doutorado nos cursos de Educação e Odontologia e notas 3 nos mestrados dos cursos de Medicina Veterinária e Engenharia Química (profissional).

Avaliação - 2

Na UFTM, as notas foram as seguintes: Ciências Ambientais (mestrado 3), Ciências Biológicas (mestrado e doutorado 2), Educação (mestrado 4), Educação Física (mestrado 3), Enfermagem (mestrado e doutorado 4), Materiais (mestrado 3), Medicina Tropical e Infectologia (metrado e doutorado 4), Psicologia (mestrado 3), Ciências da Saúde (mestrado 3 e doutorado 2) e Inovação Tecnológica (mestrado 4). No IFTM, os mestrados tiveram notas 3 em Ciências de Alimentos, Ciências Agrárias e Educação Tecnológica.

Avaliação - 3

No caso dos cursos de resultados acadêmicos, a Capes recomenda o descredenciamento dos mestrados com nota até 3 e dos doutorados até nota 2. Os pedidos de reconsideração das notas podem ser feitos até o dia 20 de outubro.

Oportunidade

Acontecem hoje à tarde as provas do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal da Justiça de Primeira Instância (Justiça comum e juizados especiais) de Minas Gerais. As provas para os cargos de oficial de apoio judicial e oficial judiciário (para atuar como comissário da Infância e da Juventude) terão 80 questões de múltipla escolha de língua portuguesa, noções de informática, noções de Direito e atos de ofício.

Sonho vira martírio

Em várias cidades, inclusive em Uberaba, imobiliárias, clientes e correspondentes imobiliários reclamam que a Caixa Econômica Federal protela, nos últimos dias, assinaturas de contratos com documentação já aprovada. A justificativa, dada internamente, seria a de falta de recursos para as faixas 2 e 3 do programa, que beneficiam famílias com renda até R$4 mil e R$9 mil, respectivamente. O problema seria a falta de recursos.

Cancelamento

O Codau cancelou a audiência pública para apresentação do projeto referente à barragem de perenização Prainha, a ser construída no rio Uberaba. O evento estava marcado para o anfiteatro do Centro de Educação e Tecnologia Ambiental (Ceta), na Univerdecidade, às 9h do dia 5 de outubro. A data passou para 16 de outubro, às 18h, no mesmo local. O projeto está à disposição de interessados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que inclusive já concedeu a licença ambiental para o empreendimento.

Recusa

Membro do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos recusou em assembleia receber terreno localizado na rua José Mateus Sobrinho, bairro Abadia. A doação tinha sido feita por particular para atendimento às pessoas da 3ª idade.

Secura

Uberaba completou 100 dias sem chuvas e os efeitos são sentidos em vários bairros, inclusive no centro. Segundo entrevista da climatologista Wanda Prata, as chuvas devem chegar no próximo sábado, mas deverão ser irregulares nos próximos meses. O alerta foi feito aos produtores rurais, que já preparam o plantio da safra 2017/2018.

Ti-ti-ti

- Presidente da Cohagra, Marcos Jammal se deu como presente um drone e passou a fotografar os novos conjuntos habitacionais em fase de conclusão. No entanto, como piloto iniciante, quase causou a queda do equipamento, com o fim da bateria, fazendo um pouso de emergência.

- Ronaldo Amâncio usou a tribuna da Câmara Municipal para parabenizar a tia Geralda Amâncio por seus 101 anos de vida.

- O arcebispo dom Paulo Mendes Peixoto recebe a Medalha Major Eustáquio após a missa na Catedral Metropolitana, às 9h30 deste domingo. Autoria é de Almir Silva (PR), em 2012.

- O presidente do Procon, Rodrigo Mateus, se assustou com o preço de R$6,50 cobrado por uma garrafinha de água sem gás no aeroporto. E levou na brincadeira, perguntando se era benta.

- Luiz Gustavo Aragão deixou, a pedido, a gerência comercial da Codiub.

- Cancelada a visualização do céu, do projeto de extensão "Astronomia Observacional", no campus Univerdecidade da UFTM, programada para ontem à noite.