Secretaria discute com usineiros a prevenção de incêndios

Secretaria discute com usineiros a preveno de incndios

Correção

A advogada comissionada que está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual é lotada na Controladoria Geral do Município, e não na Procuradoria. O promotor João Vicente Davina quer saber como a profissional consegue conciliar o expediente de oito horas na Prefeitura com suas atividades privadas. Determinou inclusive que sejam levantados os processos em que ela atua.

Enfim

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio (Sagri) reuniu produtores rurais, usineiros e diversas entidades para discutir os incêndios em áreas rurais em Uberaba e pensar soluções e ações de prevenção. A situação foi reconhecida como crítica, sendo preciso unir forças de forma planejada. A primeira ação será a criação de 20 a 30 brigadas de combate a incêndios, para que os bombeiros possam treinar as pessoas que estão na zona rural.

Novo atraso

Os servidores estaduais não receberam na quinta-feira (21) a segunda parcela de seus salários. A Secretaria de Estado de Fazenda admitiu o atraso nos depósitos, em função de fluxo de caixa insuficiente. O parcelamento dos salários ocorre desde fevereiro de 2016. As remunerações de até R$3.000 são pagas integralmente, os vencimentos de até R$6.000 são quitados em duas parcelas, e os servidores que recebem acima desse valor têm o pagamento parcelado em três vezes.

Reforçando o caixa

No primeiro semestre, a Prefeitura de Uberaba recebeu R$685 mil de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) repassados pela concessionária Triunfo/Concebra, que administra a BR-262. Em seguida veio Ibiá, com R$604 mil. Também recebem os recursos Campo Florido, Campos Altos, Canápolis, Centralina, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Fronteira, Frutal, Monte Alegre de Minas, Sacramento e Veríssimo.

Opinião do leitor

O ativista dos direitos das pessoas com deficiência Israel Garcez entende que hoje quem menos gasta água em Uberaba é quem paga mais. Ele defende o fim da tarifa mínima, onde são cobrados 10m³ de água, para estimular a economia no consumo. No seu entendimento, não é justo quem menos gasta ter que pagar mais. Também sugere que se o Codau não consegue cuidar das nascentes dos afluentes que abastecem o rio Uberaba, deveria dar um incentivo financeiro aos produtores rurais, para que estes recuperem as nascentes e cuidem das reservas.

Em falta

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais admitiu que a escassez de recursos impactou no abastecimento de insulina Glargina (Lantus) no Estado, inclusive em Uberaba. Disse que está empenhando esforços para a normalização da situação o mais breve possível. Tão logo o item seja entregue no almoxarifado, autorizará a distribuição a todas regionais de saúde.

Diagnóstico

A poucos dias na direção no complexo Céu das Artes, no bairro Residencial 2000, o ex-vereador Edmilson Doidão (PR) já trabalha com as demandas levantadas. Vai fazer audiência pública com a comunidade para que autorize a implantação de alambrado na unidade, onde as pessoas entram sem controle algum. Também vai trabalhar para perfuração de um poço artesiano.

Vale a pena participar

Das 19h às 23h de hoje, as pessoas que têm interesse por astronomia podem usar os telescópios no campus da Univerdecidade da UFTM para visualizar a constelação de Escorpião, o Cruzeiro do Sul, Júpiter, com suas quatro luas principais, e Saturno, além de outros objetos celestes. O projeto "Astronomia Observacional" é coordenado pelo professor Marcos Dionízio, sendo aberto ao público em geral.

Programe-se

O Festival Zebu de Food Truck será realizado no Lançamento do Axé Uberaba, no próximo sábado (30), no Jockey Park, quando se apresentam Durval Lelys e Gusttavo Lima. Por causa do Open Bar em todas as áreas, a censura do evento é 18 anos. Os pontos de venda são a loja do Shopping Uberaba, no Ailton Discos e online no megaue.com.br. Mais informações em proeventos.com.br ou (34) 4102-0223.

Leitor



Flagrante do uso de água para lavar calçadas na rua Tristão de Castro continua ocorrendo, apesar do decreto que proíbe esse uso e estabelece multa para os infratores

Ti-ti-ti

- Faleceu na quinta-feira, aos 102 anos de idade, a uberabense Polynices Garcia Araújo Guimarães, mais conhecida como dona Paulina.

- Usuários da Unidade de Atenção ao Idoso (UAI) tiveram as aulas de hidroginástica e atividades nas piscinas suspensas. Isto para economia de água.

- Hoje tem Feijoada do IEATM, a partir de 13h, na avenida Leopoldino de Oliveira, sendo aberta ao público em geral. Animação é da banda Odarasamba.

- Aprovada no concurso da Prefeitura de 2015 conta que convocações para secretariado executivo não ocorrem, mas nomeação de comissionados para cargos correlatos não para.

- Incêndio na Vale Fertilizantes repercutiu em vários jornais, mas não chegou a parar as operações.