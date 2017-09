Procedimentos abertos por promotor investigam servidores comissionados

Investigações

O promotor João Vicente Davina abriu dois procedimentos contra servidores comissionados da Prefeitura, dos quais está requerendo informações. Um deles investiga a legalidade da nomeação de Fernando Augusto Borges Silva, filho do vereador Aguinaldo Silva (PSD), como chefe de departamento na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Seds), com salários mensais de R$4 mil. Também abriu procedimento para apurar o expediente de advogada comissionada na Procuradoria-Geral do Município, onde deveria trabalhar oito horas diárias, mas é vista constantemente no Fórum exercendo atividades privadas.

Posicionamento

O vereador Aguinaldo Silva esclareceu que realmente seu filho trabalha na Prefeitura, mas há 12 anos. Começou como estagiário na Secretaria Municipal de Obras no 1º governo do ex-prefeito Anderson Adauto (PP), onde ficou até o 1º mandato de Paulo Piau (PMDB), indo para a Seds, quando o ex-secretário Roberto Indaiá foi transferido para lá e onde continua lotado, sempre em cargos comissionados. Por isso, entende que não se caracteriza nepotismo, mesmo na época em que (Aguinaldo) era subsecretário de Desenvolvimento Econômico.

Novo financiamento

A Prefeitura de Uberaba enviou projeto à Câmara Municipal pedindo autorização para contratar novo financiamento junto ao BNDES e Caixa Federal. Recentemente, o Legislativo tinha aprovado outro pedido similar. Desta vez os recursos viriam do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão de Setores Sociais Básicos (Pmat). Os recursos são voltados à melhoria da eficiência, qualidade e transparência da gestão pública, visando à modernização da administração tributária e qualificação do gasto público. O programa proporciona aos municípios uma gestão eficiente de recursos, em especial por meio do aumento das receitas e a redução do custo unitário dos serviços públicos.

Repercussão

O presidente do Procon, Rodrigo Mateus (PHS), parabenizou nas redes sociais o vereador Samuel Pereira (PR) pela iniciativa acertada de acionar quem tem prerrogativa legal para agir no caso de possível crime (Ministério Público e Polícia Civil), para investigar os preços dos combustíveis em Uberaba. De acordo com ele, o Procon cuida de conflitos de consumo, não de investigação de possíveis crimes, e que lhe forneceu as pesquisas que realiza nesse mercado. E pediu que os consumidores apoiem as ações do vereador e, quando tiver a audiência pública proposta, que compareçam, cobrem das autoridades, se informem, façam sua parte, pois só assim teremos um mercado mais equilibrado.

Perdidos

O deputado federal Marcos Montes (PSD) declarou ao jornal O Tempo que “a reforma política não andou porque cada um legisla em causa própria, porque não há consenso e cada dia o desgaste é maior. Mais deputados vão se perdendo pelo caminho”.

Efeitos da MP

Com a entrada em vigor da Medida Provisória que ampliou de cinco para 14 anos o prazo de investimento das concessionárias para duplicação, a MGO colocou à venda sua concessão na BR-050, entre Minas e Goiás, passando por Uberaba. É o que revela reportagem da Agência Estado.

Vulnerabilidade

A localização de 87 papelotes de substância semelhante a maconha e cinco de cocaína, 17 celulares, 10 chips, dois pendrives e dez chuços (faca artesanal) mostra a vulnerabilidade na penitenciária de Uberaba. Ação foi feita pelo Comando de Operações Especiais do Sistema Prisional (Cope).

Contra

O Ministério Público de Minas recomendou a procuradores e promotores que se abstenham de fechar “minidelações”. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) liberou, neste mês, o fechamento de acordos pelos MPs país afora com suspeitos que tenham cometido crimes sem violência ou grave ameaça cujo dano seja de até 20 salários mínimos, ou R$19,5 mil.

Divulgação



Novos dirigentes do Podemos, Gleibin Terra e Ademir Vicente convidaram o presidente da Cohagra, Marcos Jammal, para se filiar ao partido; estão de olho nas próximas eleições

Ti-ti-ti

- Renovado convênio entre a Prefeitura de Uberaba e a Justiça Federal para cessão de oito servidores municipais para atuar no Fórum local.

- Usinas continuam investigando origem e causas de incêndios em lavouras de cana-de-açúcar na região.

- Deputados federais recuam e fim das coligações só passa a vigorar nas eleições municipais de 2020.

- Vereadores Tiago Mariscal (PMDB), Fernando Mendes (PTB) e Samuel Pereira (PR) continuam a nomear assessores parlamentares.

- A Prefeitura de Uberaba concedeu gratificação de incentivo à qualificação para 14 servidores.

- Os preços dos combustíveis caíram mais alguns centavos nos postos de Uberaba ontem. O litro do etanol é encontrado a R$2,644 e o da gasolina, a R$3,784, na área central.