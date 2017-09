Concursados denunciam ao MP que contratados estão ocupando vagas

Concursados denunciam ao MP que contratados esto ocupando vagas

Aprovados em concurso de 2015 apresentaram documento e anexos com cópias do site da Transparência da Prefeitura de Uberaba ao Ministério Público Estadual em que denunciam a existência de 33 comissionados ocupando funções relacionadas às engenharias. Isso sem computar os secretários ligados à área. Entretanto, os engenheiros aprovados aguardam nomeação. Das 10 vagas ofertadas para engenheiro especialista, apenas dois profissionais foram convocados. Destacam que alguns desses comissionados fizeram o referido concurso e sequer foram classificados.

Citam como um dos absurdos uma cantineira concursada ocupar chefia de departamento de fiscalização, com duas vezes o salário inicial de engenheiro. E cobram ainda um posicionamento do Conselho Regional, entendendo que esses cargos e funções deveriam ser ocupados por profissionais legalmente habilitados e registrados no Sistema Confea/Crea-MG.

Com os votos de Aelton Freitas (PR) e Adelmo Carneiro (PT), o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou, na terça-feira (19), a mudança do sistema para eleger deputados e vereadores prevista na Proposta de Emenda à Constituição (PEC 77/03). Foram 238 votos contrários, 205 favoráveis e uma abstenção. O arquivamento mantém o sistema proporcional, em que as cadeiras são distribuídas de acordo com o desempenho eleitoral de partidos ou coligações. Marcos Montes (PSD), Caio Narcio (PSDB) e Zé Silva (SDD) votaram a favor.

A Bayer e o distribuidor Agrozap inauguram hoje uma unidade de tratamento de sementes industrial (TSI) em Uberaba. A parceria disponibiliza tecnologia que confere melhor qualidade na proteção do cultivo, facilidade no manejo para o produtor rural, bem como segurança às pessoas envolvidas no processo de tratamento de sementes, além de propiciar redução do impacto ambiental.

Pesquisa CNT/MDA mostra que Lula teria hoje 20,2% das intenções de voto espontâneas para presidente, ante 16,6% de fevereiro. Em seguida, aparecem Bolsonaro, com 10,9% (era 6,5%), e o prefeito João Doria (PSDB), com 2,4% (era 0,3%). Marina Silva (Rede) teria 1,5% e o governador Geraldo Alckmin (PSDB), 1,2%. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) estaria com apenas 1,2%; senador Álvaro Dias (Podemos), com 1%; ex-presidente Dilma Rousseff (PT), com 0,7%, e Michel Temer (PMDB), 0,4%. O senador Aécio Neves (PSDB) aparece em último, com 0,3%. A soma de brancos/nulos ou indecisos chega a 48,2% das intenções, ante 67,8% em fevereiro.

A Prefeitura de Uberaba recebeu terça-feira R$4.082.188,52 no 3º repasse mensal de ICMS. Em setembro, a soma das transferências chega a R$23.123.593,68. Ontem, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) depositou R$394.371,11 para Uberaba, totalizando R$2.646.532,69 no mês.

A partir de hoje, Uberaba volta a ser palco da Expoinel 2017. Durante dez dias, a 46ª edição vai julgar e ofertar mais de 700 animais nelore e nelore mocho. Os campeões serão conhecidos no dia 1º de outubro. Paralelamente acontecem as exposições nacionais ExpoBrahman e ExpoGil.

A Fazu e ABCZ concordaram em iniciar estudos para implantação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Animal, regulamentado pelo Ministério da Agricultura. A proposta foi apresentada pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional e Amvale. Atualmente a região possui apenas o Sistema de Inspeção Municipal, o que permite aos produtores comercializarem apenas no âmbito de cada cidade. Caso o consórcio consiga a adesão, a inspeção poderá ser feita diretamente pela entidade, facilitando a comercialização em toda a região.

Prefeito Paulo Barbosa, presidente do Convale, e o secretário-executivo da Amvale, Vicente Araújo, apresentaram a proposta que pode ser modelo no país ao presidente da ABCZ, Arnaldo Manuel, ao lado de assessores

- Bairro turístico de Peirópolis está praticamente às escuras. Nova rede de energia implantada apresenta vários problemas, com lâmpadas queimadas e outras intermitentes.

- O preço do pedágio só vai cair nas rodovias após o fim das obras de duplicação. O prazo subiu de cinco para 14 anos. As empresas também poderão dar como contrapartida ao novo cronograma a redução do prazo de vigência do contrato, que hoje é de 30 anos.

- Se as eleições presidenciais fossem hoje, num eventual 2º turno, Lula venceria em todos os cenários, de acordo com a pesquisa CNT. O adversário mais competitivo seria o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ). Neste cenário, Lula venceria com 40,5%, contra 28,5% do parlamentar.

- Grupo Mãos Amigas conseguiu arrecadar 200kg de alimentos, a serem distribuídos a necessitados, durante pescaria realizada no Rancho do Jonas, no fim de semana.

- Projeto enviado à Assembleia de Minas reajusta em 8,4% os salários dos defensores estaduais e servidores do órgão.