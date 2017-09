PIB divulgado por fundação indica que MG superou recessão

PIB divulgado por fundao indica que MG superou recesso

Foto/Facebook

Samuel esteve com o presidente do Procon, Rodrigo Mateus, e recebeu cópias das pesquisas de preços

Contra abusos

Samuel Pereira (PR) iria protocolar, ontem à tarde, no Ministério Público e na Polícia Civil pedido de investigação sobre preços praticados pelos postos de combustíveis em Uberaba. O vereador declara que, como representante da população, é preciso de uma vez esclarecer todas as dúvidas e acabar com os abusos. Ainda ontem, ele solicitou à Câmara Municipal a liberação do plenário para que audiência pública possa ouvir donos de postos, sindicatos, Procon, usinas, distribuidoras e Agência Nacional de Petróleo (ANP). E não é que mais tarde postos começaram a reduzir o preço do etanol? O litro podia ser encontrado por R$2,704.

Nova farra?

Servidor municipal protocolou denúncia no Ministério Público contra profissional lotado no Samu de Uberaba como médico que recebe salários mensais de R$6.187,40. Ele aparece no local apenas uma vez por mês, mas não faz plantões, como podem atestar funcionários lotados do local.

Seca

Reportagem do site G1 mostra que a estiagem levou o Rio Grande a atingir o seu nível mais baixo nos últimos quatro anos em Colômbia (SP). O reservatório da usina de Marimbondo está com 28% de sua capacidade, abaixo dos 45% esperados para esta época do ano. Devido à baixa, diferentes trechos do rio perderam profundidade, a ponto de expor as pedras do fundo, como na ponte na divisa com Minas Gerais, onde as bases das pilastras estão descobertas.

Fim da crise

A Fundação João Pinheiro divulgou na segunda-feira, 18, o resultado do produto Interno Bruto (PIB) do 2º trimestre do ano e, tecnicamente, Minas Gerais não se encontra mais em recessão. Foi o segundo crescimento consecutivo. O resultado positivo foi de 1,7%, puxado principalmente pelo setor de serviços, comércio e indústria de transformação, depois de oito quedas seguidas. E de janeiro a junho foram criados 53 mil empregos no Estado.

Opinião da leitora

Lucilene Couto repudia e solicita a tomada de providências contra agressão física do comandante da Guarda Municipal à namorada, com socos. Diz que uma pessoa que trabalha para o bem da segurança pública, independente do que aconteceu no dia entre o casal e de qual seja a situação entre eles, não se justifica a violência, principalmente contra a mulher, ainda mais por ele, sendo um Guarda Municipal, que tem o dever de prezar pela vida e segurança. E ressalta estar disposta a organizar uma movimentação para exigir das autoridades que essa situação não permaneça no silêncio, porque isso não deve ficar impune.

Exemplo

Primeira edição do Projeto CastraCão possibilitou a castração de 20 animais, no último fim de semana, graças à solidariedade de veterinários e aos seguidores da ONG Abrigo dos Anjos. Vereador Franco Cartafina (PHS) fez questão de agradecer aos parceiros pelas redes sociais.

Incidência

Apenas dois casos suspeitos de dengue foram registrados nas duas primeiras semanas de setembro em Uberaba, enquanto em Uberlândia foram 17. Nenhum registro foi registrado em relação à febre chikungunya e zika vírus no município, mas na cidade vizinha foi um caso de cada, na primeira quinzena deste mês.

Enfim

Prometida há meses e depois de muito lobby, a medida provisória que repactua o cronograma de duplicação das rodovias privatizadas no governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) saiu ontem no Diário Oficial da União. Uma delas é a BR-262. O objetivo é viabilizar uma saída às concessionárias, que estão longe da exigência de construir novas pistas no prazo original de cinco anos e enfrentam problemas financeiros. A MP estende esse cronograma para até 14 anos.

Ti-ti-ti

- A Escola Municipal Ester Limirio Brigagão está buscando parceiros para realizar o Projeto “Meus 15 anos”, sonho das estudantes em celebrar a data, no bairro Residencial 2000.

- Em pleno período de inverno, unidades de saúde continuam sem insumos para serviço de nebulização.

- Grupo União dos Alcoólicos Anônimos faz reunião de informação ao público, às 20 horas de hoje, na rua Cônego César Borges, 400, bairro Abadia. O objetivo é impulsionar a irmandade AA.

- Luiz Dutra (MDB) classificou como “tinta sem vergonha” o produto utilizado na sinalização das ruas de Uberaba. Aguinaldo Silva (PSD) chamou a atenção para o fato de que se paga o mesmo valor para fazer o serviço com uma tinta boa ou ruim.

- Tem estabelecimento cobrando R$5 por hora de estacionamento no centro de Uberaba e mais R$2 a cada meia hora a mais.

- Só ontem a falta de água na cidade foi repercutida no plenário da Câmara Municipal pelos vereadores.