Uniube e UFTM melhoram no Ranking Universitário da Folha de S. Paulo

Uniube e UFTM melhoram no Ranking Universitrio da Folha de S. Paulo

Por pouco...

...uma tragédia não aconteceu em propriedade rural de ex-presidente da ABCZ, no fim de semana. Sua caminhonete acabou sendo consumida por queimada, enquanto veículo abandonado em canavial foi consumido pelas chamas, também.

Uberaba está em todas

O jornal Folha de São Paulo divulgou o Ranking Universitário de 2017 (RUF), colocando a UFTM em 46º lugar no país e a Uniube em 129º. Respectivamente, as duas universidades obtiveram o 34º lugar e 88º em ensino; 40º e 149º em pesquisa, 133º e 119º em mercado; 91º e 61º em inovação, e 28º e 170º em internacionalização. No ano passado, a UFTM ocupava a 63ª colocação, e a Uniube, a 125ª . As duas melhoraram no ranking.

Inverso

A falta de água propagou-se por praticamente toda a cidade, no fim de semana, deixando famílias sem condições de fazer as rotinas domésticas. Na zona rural, a falta de água também tem levado produtores a recorrerem à perfuração de poços artesianos, aquecendo o setor no município e região.

Eleições

Vai sobrar para o prefeito Paulo Piau (PMDB) a indicação de diretores e vice-diretores de várias escolas municipais e centros de Educação Infantil, diante das regras do processo eleitoral. Boa parte dos atuais dirigentes estará impedida. São exigidos ter experiência nas áreas de Docência ou Pedagógica, ou Gestão, em escolas de Educação Básica de, pelo menos, cinco anos; estar em efetivo exercício na unidade escolar onde estiver pleiteando o cargo à direção por um período mínimo de 180 dias até a data da posse, e não ter exercido a função de diretor escolar e/ou de vice-diretor no período igual ou superior a seis anos na escola na qual pretende concorrer.

Atrasados

Ex-presidente da Assembleia de Minas, Dinis Pinheiro, declarou no 1º Seminário de Câmaras Municipais do Triângulo Mineiro que o governo de Minas deve R$21 milhões à Saúde de Uberaba. Somente para Araxá são R$4,6 milhões; Uberlândia, R$31 milhões; Patos de Minas, R$13 milhões, e Ituiutaba, R$5 milhões, sendo o mesmo para Araguari.

Abertas

Vai de amanhã até o dia 11 de outubro o período de inscrições de servidores municipais interessados em participar das eleições para conselheiros do Instituto de Previdência (Ipserv). A eleição será no dia 12 de dezembro, para três vagas no Conselho Administrativo e duas no Conselho Fiscal, e igual número de suplentes.

No aguardo

Vereadores aguardam que o Executivo envie o projeto para o pagamento das emendas parlamentares. Franco Cartafina (PHS) pediu ao presidente Luiz Dutra (PMDB) que discuta com o governo a prioridade da matéria, num prazo de uma semana. Do contrário, que o Legislativo dê o mesmo tratamento às iniciativas da prefeitura. Alan Carlos (PEN) fez a cobrança, também.

Demais

Lei aprovada pelos deputados estaduais livra pelo menos 135 gestores mineiros, em sua maioria prefeitos, de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e cujos valores variam de R$1 mil a R$4 mil. Durante a tramitação do Projeto de Lei 3.397/16, que tratava da renegociação de dívidas de contribuintes com o Estado, os parlamentares incluíram no texto um artigo suspendendo as multas aplicadas até 31 de março deste ano, independentemente de já estarem formalizadas, inscritas em dívida ativa ou alvo de cobrança judicial. Sancionada pelo governador Fernando Pimentel (PT), a lei entrou em vigor em 1º de julho, e na semana passada o TCE criou uma comissão especial para analisar o texto e a possibilidade de recorrer à Justiça, com uma ação questionando a norma.

Ti-ti-ti

- Tem posto vendendo o litro da gasolina por R$3,894 na área central. O valor é R$0,10 mais baixo que a maioria dos concorrentes.

- Comandante da Guarda Municipal foi acusado de agredir a namorada, no fim de semana. Boletim de ocorrência foi aberto por ela na AISP 84.

- Uberabense Mauro Sérgio de Melo foi eleito no dia 15 para o cargo de 1° diretor sindical da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB-MG), com mandato até 2022.

- Dos 14 vereadores uberabenses, dez participaram do Seminário de Câmaras Municipais, em Araxá.

- Governador Fernando Pimentel (PT) vai presidir reunião plenária do Fórum Regional Triângulo Sul, na quinta-feira, 21, em Frutal.

- R$4 mil foi o valor pago pela Fundação Cultural aos músicos Arnaldo Freitas e Tarcisio Manuvei, que se apresentaram no Memorial Chico Xavier, no dia 26 de agosto.

- Máquinas pesadas teriam deixado de funcionar ontem por falta de óleo diesel.