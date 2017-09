Servidor denuncia aumentos de tarifas da Caixa ao Procon

Abuso

Servidor municipal Silvio do Carmo acionou o presidente do Procon pelo Facebook contra o aumento da tarifa de cesta de serviços da Caixa Federal, duas vezes este ano. No extrato de fevereiro era de R$15,72; no de julho passou para R$23,12, e em agosto, para R$28,90. Rodrigo Mateus respondeu que ele deve comparecer ao órgão para que possa ser feita a análise do contrato e, assim, verificar a regularidade ou não dessas cobranças. E pede que leve as cópias desses extratos.

Uberaba vai parar

Assim prevê Toninho Cartoon, observando a ausência de um estudo eficiente e um olhar atualizado para melhorar o caótico trânsito da cidade. Os responsáveis pela área tiveram a “brilhante” ideia de instalar um semáforo em cada esquina das vias onde passará o sistema de ônibus BRT. Segundo ele, Uberaba não vai para frente nem para trás, senão causa engavetamento.

Homologado

A construtora Nobrega Pimenta venceu a licitação para recapeamento do pavimento asfáltico das ruas Rui Mesquita, Presidente John Kennedy, Bernardo Rossi, Indianópolis e Doutor Manoel Gonçalves de Abreu. O serviço custará R$305.556,95.

Mais vazios

Os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste caíram para um nível abaixo de 30% na terça-feira, 12, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Furnas, uma das principais hidrelétricas, trabalha com apenas 23,8% do nível de água em seu reservatório.

Foto/leitor



Vendedores montam mesas e põem caixa de isopor com salgados e bebidas na porta do Centro Educacional e iniciam as vendas

Ambulantes

Proprietários de estabelecimentos comerciais instalados nas imediações do campus Abadia reclamam que recorreram ao Departamento de Posturas da Prefeitura e à própria universidade contra o comércio de alimentos no interior e na porta dos prédios da UFTM. Os comerciantes ressaltam que pagam aluguel e impostos, geram empregos e dão asseio e conforto aos clientes, mas estão de mãos atadas diante daquilo que consideram concorrência imoral, desonesta e “cara de pau”, numa afronta à Vigilância Sanitária.

Foto/Leitor



Equipe faz nova pintura no trânsito do bairro, antes da implantação da mão única na rua Marquês do Paraná

Prepare-se

A Secretaria de Defesa Social, Trânsito e Transporte (Sedest) iniciou a implantação de intervenções no bairro Estados Unidos. Está sendo feita nova sinalização horizontal nas ruas General Osório, XV de Novembro, Padre Zeferino, Padre Leandro e Marquês do Paraná. Esta última passará a ser mão única, atendendo à reivindicação dos moradores e usuários. Estudo técnico aprovou a mudança, que dará melhor fluidez do trânsito e segurança.

Preocupação

Na reunião de quarta-feira, 13, do Conselho Municipal de Saúde, a mesa diretora externou em sessão plenária a preocupação com o atraso na definição da Secretaria Municipal da Fazenda do percentual e valor financeiro que a prefeitura vai aplicar na pasta de Saúde no ano que vem. Considerando que o orçamento atual foi inferior ao do ano anterior e ainda teve um corte de R$19 milhões, a preocupação é que o valor seja inferior aos R$213 milhões para 2018, previstos no Plano Plurianual, aprovado pelo conselho e pela Câmara Municipal. Com essa indefinição, o conselho não terá tempo hábil para analisar e deliberar sobre a proposta orçamentária a ser apresentada pela Secretaria de Saúde.

Vai render

Servidores municipais resistirão, mesmo que judicialmente, ao desejo da nova operadora do plano de saúde de transformar dependentes em agregados. Nas regras da Receita Federal não existe essa classificação. Já a legislação dos planos de saúde diz que o vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger o grupo familiar até o 3º grau de parentesco consanguíneo, até o 2º grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro dos empregados e servidores.

Fique atento

A Superintendência Regional de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro (Supram), cuja sede fica em Uberlândia, mudará o sistema de atendimento, a partir do dia 2 de outubro. As pessoas ligarão para o número 155 para fazer as marcações de visitas. Cada um poderá fazer até dois agendamentos por semana, sempre entre sete e 19 horas. O atendimento deve durar uma hora e, com isso, o órgão espera evitar as longas filas que se formavam na unidade, responsável pelo atendimento de 67 municípios da região.

Oportunidade

A VLI está com processo seletivo de estágio aberto. São 90 vagas distribuídas por diversos estados, inclusive na cidade de Uberaba. As oportunidades são para estudantes do nível superior em diversas áreas. Os aprovados iniciarão o estágio em fevereiro de 2018. Além da bolsa para jornada de 6 horas, são oferecidos plano de saúde, seguro de vida, auxílio-transporte e auxílio-refeição. Para se candidatar, os interessados devem entrar no site www.vli-logistica.com/estagio2018 e se cadastrar até 2 de outubro.

Aproveite

Sediada na cidade de Cambridge, nos Estados Unidos, Harvard é conhecida como uma das mais importantes universidades do mundo e, também, por ser uma das mais caras – o custo médio anual por aluno é de US$75 mil. Mas é possível estudar um curso promovido pela importante instituição sem sair de casa e, ainda, não gastar nada por isso. Por meio da plataforma Harvard Online Learning, a universidade oferece mais de 150 cursos gratuitos com diferentes níveis de certificação. É importante ter um inglês fluente e fazer um cadastro na página da plataforma. Os temas são arquitetura criativa, fotografia, liderança, finanças, cibersegurança, mudanças climáticas, religiões e como ser um melhor gestor de empresas, entre outros.

Definido

O governo federal investirá R$149,9 milhões para recuperar 187 quilômetros da BR-262, entre Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. O valor ficou 30,2% abaixo dos R$216,5 milhões estimados pelo Ministério dos Transportes no pregão eletrônico, concluído na segunda-feira, 11. A vencedora foi a Ethos Engenharia de Infraestrutura, que descartou subcontratação.

Ti-ti-ti

- Números da Supram mostram que o número de pessoas que buscam atendimentos aumentou. Em 2016, foram concluídos 13.934 processos no Triângulo Mineiro, e só no primeiro semestre de 2017 foram quase 10 mil.

- Novo decreto estabelece que, para as novas licitações da Permissão do Serviço de Aluguel “Mototáxi”, o valor será de R$1,5 mil, podendo ser dividido em dez vezes.

- Ex-vereador Edmilson Doidão (PR) comemora retomada, amanhã, das obras do abrigo para familiares à espera de visita aos detentos.

- Campanha arrecada alimentos e produtos de higiene e limpeza para o Sanatório Espírita. Doações em dinheiro devem ser feitas diretamente na entidade.

- A Banda Odarabamba vai animar a Feijoada IEATM 2017, no sábado, 23, a partir das 13 horas, na avenida Leopoldino de Oliveira, 1.020. Mais informações pelo telefone 3316-0610. O evento é aberto ao público.

- Apenas a psicóloga Lúcia Helena Gonçalves Araújo concorreu ao cargo de ouvidora-geral da UFTM, sendo eleita na quarta-feira, 13.

- Fundação Cultural pagou R$11 mil pelo show do humorista Geraldo Magela no Teatro Municipal Vera Cruz, no dia 3 de setembro.

- A Prefeitura vai pagar R$17.490,00 pela dedetização do Mercado Municipal, até 30 de setembro do próximo ano.

- O peemedebista histórico Joaquim Leocádio voltou ao governo municipal. Desta vez como chefe da Seção de Logística, Patrimônio e Arquivo, da Fundação de Ensino Técnico Intensivo “Dr. Renê Barsan” (Feti).

- Também, Valdir Santana está de volta à Coordenadoria de Políticas Públicas LGBT, da Fundação Cultural.

- Deputado federal Marcos Montes (PSD) está preocupado com o fato da política ter se descolado da economia, referindo-se à segunda denúncia contra o presidente Temer (PMDB).