Uberaba volta a fazer parte do Mapa do Turismo no Brasil e de Minas de 2017

Inclusão

Uberaba volta a fazer parte do Mapa do Turismo do Brasil e no Mapa do Turismo de Minas de 2017, na categoria B. Em comparação ao ano passado, foram incluídos 276 municípios, passando de 279 para 555 cidades com vocação turística, em Minas. No novo mapa, 87 municípios estão nas categorias A, B e C, que são aqueles que concentram o fluxo de turistas domésticos e internacionais e oferecem melhor infraestrutura. Os demais 468 municípios turísticos mineiros figuram nas categorias D e E. Esses destinos não possuem fluxo expressivo, mas alguns possuem papel importante e precisam de apoio para a geração de empregos e hospedagem.

Inclusão - 2

Também foi incluído o Circuito da Alta Mogiana, formado pelas cidades de Araguari (C), Araporã (E), Cachoeira Dourada (E), Centralina (D), Conceição das Alagoas (D), Conquista (D), Delta (E), Fronteira (D), Pirajuba (D), Planura (D), Tupaciguara (D), Uberaba (B) e Uberlândia (B). A partir deste ano os mapas turísticos serão atualizados a cada dois anos.

Sem pagamento

A OAB-MG orientou os advogados a não aceitarem mais nomeações de dativos – quando a Defensoria não tem capacidade de atender um réu – devido à falta de pagamento do governo estadual. Em nota, o Estado disse que no próximo dia 20 será assinado o protocolo de quitação do passivo e apresentará um cronograma de pagamento dentro da realidade do Estado. E reiterou que o referido passivo é resultado do acúmulo de muitos anos.

Agora é oficial

A Passaredo Transportes Aéreos anunciou o cancelamento da venda para o Grupo Itapemirim. Segundo a companhia aérea, a transação, divulgada em julho deste ano, não foi efetivada porque a empresa descumpriu condições precedentes estabelecidas em contrato. Em agosto deste ano, a Justiça determinou o fim da recuperação judicial enfrentada pela Passaredo desde outubro de 2012. Atualmente, a empresa opera com sete aeronaves ATR-72, com rotas para 20 cidades em nove estados. Sobre a abertura de novos voos e aquisição de aviões, a nota diz apenas que a estratégia de atuação da Passaredo se mantém no segmento da aviação regional e restruturação da frota operacional, com foco no atendimento a novos mercados e nos acordos de codeshare e interline vigentes.

Não acaba

Produtores uberabenses ainda não finalizaram a colheita da safrinha de sorgo e milho. O problema tem sido a falta de carretas para o transporte, diante do volume de grãos colhidos. Outra preocupação tem sido as queimadas, com registro de prejuízos em várias propriedades. Foram 98 ocorrências nos dois últimos dias.

Indicações

Na reunião de quarta-feira (13) os conselheiros municipais de Saúde indicaram membros para compor o Comitê Gestor Regional das Urgências e Emergências; comissão de acompanhamento das UPAs São Benedito e Mirante, e comissão de acompanhamento de convênio do serviço integrado Dona Maria Modesto Cravo.

Reforma

A Fundação Cultural abriu licitação, na modalidade convite, para reforma do Teatro Municipal Vera Cruz. Os serviços serão de reparos e manutenção no telhado, forro, tubulação, calhas e rufos do bem tombado. As propostas serão apresentadas na próxima sexta-feira (22). O valor de referência é de R$10.166.

Anulado

A Secretaria Municipal de Saúde anulou o pregão eletrônico para contratação de empresa de locação de ambulâncias, vans adaptadas e veículos minivan com equipamentos de monitoramento e rastreamento. Foi considerado o vício insanável no processo a exigência de característica exclusiva da marca Fiat.

Fazendo as contas

O preço médio da gasolina praticado em Uberaba supera em R$0,14 o valor de R$3,850 por litro, registrado no Levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), feito entre os dias 3 e 9 deste mês. A pesquisa analisou 3.160 postos e encontrou preço mínimo de venda da gasolina de R$3,149 e máximo de R$4,950. Nas distribuidoras, o preço médio da gasolina por litro alcançou R$3,410. O preço médio por litro do etanol vendido para consumo foi de R$2,612. Ou seja, R$0,38 a mais por litro em Uberaba. Na semana pesquisada, o etanol atingiu R$2,265 na distribuidora.

Descarregamento de materiais de construção na penitenciária reacende a esperança de que será concluída a obra do abrigo para os familiares aguardarem a visita aos detentos

Ti-ti-ti

-Ao ouvir denúncias de lideranças comunitárias contra a Federação das Associações de Bairro (Fabu), a promotora Cláudia Marques alertou que não se pode fazer política partidária usando as entidades.

- Apenas 600 doses da vacina rotavírus foram enviadas a Uberaba, após dois meses sem estoques.

- Em sua falação na Câmara Municipal, o ex-prefeito de BH Marcio Lacerda (PSB) fez questão de dizer que usa recursos próprios em suas viagens. Inclusive, o avião em que voa é de sua propriedade.

- Chama a atenção republicação de portarias de 2012 nomeando aprovados em concurso público na Câmara Municipal, no jornal oficial Porta-Voz de quarta-feira (13).

- Dois alunos foram chamados para matrícula na 9ª chamada da UFTM.