Dirigentes de associações de bairro fazem série de denúncias contra Fabu

Dirigentes de associaes de bairro fazem srie de denncias contra Fabu

Foto/Leitor





Ao ministrar palestra aos líderes comunitários no auditório da Fiemg, terça-feira, a promotora Cláudia Marques recebeu novas denúncias contra a Fabu

Denúncias

Reunião do Ministério Público com dirigentes de associações de bairro para explicar seus direitos e deveres resultou na apresentação de uma série de denúncias contra ações da Federação das Associações de Bairro de Uberaba (Fabu), dirigida pelo advogado Antônio Donizette Ferreira. A entidade será convocada novamente pelo MP a dar explicações.

Mais segurança

Em sua primeira visita à Câmara Municipal, o comandante da 5ª Região da Polícia Militar (RPM), coronel Lupércio Peres, ouviu dos vereadores a necessidade de mais ações que deem paz aos uberabenses. O presidente Luiz Dutra (PMDB) pediu aos gestores da PM que enviem as principais demandas da corporação, para que requerimento seja enviado ao governador Fernando Pimentel (PT). Ele deu como exemplos as áreas “mais quentes” e que necessitam de monitoramento pelo Projeto “Olho Vivo”.

Esforço

Prefeitos da região estão sendo mobilizados pela Amvale para prestigiar a visita de hoje do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), a Uberaba. O mesmo foi feito ontem pelo presidente da Aciu, José Ferreira Peixoto, ao participar da sessão da Câmara Municipal, buscando a participação dos vereadores no encontro.

Incessante

Focos de incêndio continuam causando prejuízos na zona rural de Uberaba e em cidades vizinhas. A principal área atingida é, ainda, a de cana-de-açúcar, devendo os prejuízos na produção ser consideráveis. A fauna e a flora também estão sendo destruídas, principalmente as reservas legais e áreas de preservação permanente. Todos os dias, as brigadas de incêndio e Bombeiros são chamados a controlar as chamas nas mais diversas regiões do município.

Fique atento

O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade, na sessão de terça-feira, 12, a mudança do nome do Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB) para “Avante”. A Corte já havia aprovado, em 16 de maio, a troca do nome do Partido Trabalhista Nacional (PTN) para “Podemos” (PODE). Tramita ainda no TSE outro pedido de mudança de nome de partido. O Partido Social Democrata Cristão (PSDC) entrou, dia 9 de agosto, com requerimento na Corte para alterar sua designação para Democracia Cristã.

Fazendo as contas

O preço médio da gasolina atingiu, na semana passada, o valor recorde no ano de R$3,850 por litro. Os dados são do Levantamento de Preços de Combustíveis da Agência Nacional do Petróleo (ANP), feito entre os dias 3 e 9 deste mês. A pesquisa analisou 3.160 postos e encontrou o preço mínimo de venda da gasolina de R$3,149 e o máximo, de R$4,950. Para as distribuidoras, o preço médio da gasolina por litro alcançou R$3,410.

Fazendo as contas 2

O preço médio por litro do etanol vendido para consumo foi de R$2,612 na semana pesquisada, atingindo valor de R$2,265 na distribuidora. Já o litro de diesel chegou ao consumidor pelo preço médio de R$3,150 e à distribuidora, por R$2,759. Em Minas houve aumento médio de 1,29% no preço da gasolina, que de R$3,869 passou para R$3,919 o litro.

Tecnologia

A operadora TIM já oferece em Uberaba e em outras 13 cidades o serviço de internet residencial via rede 4G. O objetivo é levar a tecnologia a 80 cidades até o 1º semestre de 2018.

Ti-ti-ti

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas faz assembleia com os colaboradores da Ouro Fino, na quarta-feira, 20, para discutir a pauta de reivindicações a ser negociada com a empresa.



- Jantar musical beneficente em favor das instituições sociais Anjos do Bem e Seguidores do Caminho acontecerá neste sábado, 16, no Loft Gastrobar. Ingressos podem ser adquiridos nas entidades, que buscam recursos para o pagamento do 13º salário dos funcionários.

- Mercantil do Brasil abriu novas vagasde trabalho em Uberaba. Para participar do processo seletivo, é necessário cadastrar o currículo no site vagas.com.br/Mercantildobrasil.



- Motoristas de vans rurais são contra a implantação de GPS nos veículos de sua propriedade, como deseja a prefeitura. Categoria reclama de atrasos no pagamento e de defasagem no preço do km rodado.



- Hacker invadiu o perfil da página “Uberaba Comeddy” no Facebook e tentou solicitar sua exclusão, mas não logrou êxito.



- Com receio de denúncias de nepotismo, casal que ocupa cargos comissionados na prefeitura resolveu tirar as alianças de casamento.