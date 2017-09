Passaredo desfaz troca de controle acionário com o grupo Itapemirim

Passaredo desfaz troca de controle acionrio com o grupo Itapemirim

Deu chabu

A Passaredo Linhas Aéreas anunciou, na segunda-feira, 11, através de comunicado interno, que o processo de repasse de controle acionário para o Grupo Itapemirim será desfeito. O aviso aos colaboradores não esclarece os motivos do cancelamento do negócio que prometia incorporar mais 20 aeronaves à frota até o final de 2018, chegando assim a aproximadamente 80 destinos aéreos no interior do país. Apenas informou que não foram cumpridas as condições precedentes estabelecidas em contratos. Não foi esclarecido se as rotas solicitadas para Uberaba e outras cidades serão mantidas. As mesmas rotas foram aprovadas pela Anac e já iniciaram suas vendas pelo website da companhia.

Pasmem

A Câmara Municipal de Uberaba aprovou, ontem, moção de repúdio, proposta por Denise Max (PR), a ser enviada ao ministro da Cultura, contra a exposição “Museu Transviado”, realizada em Porto Alegre, pela Fundação Santander. A polêmica mostra, por causa de seu conteúdo, montada com R$1 milhão oriundos da Lei Rouanet, foi desmontada quase que imediatamente após sua abertura. Assinadas por 85 artistas LGBT, com temática sobre a “diversidade”, as imagens chocaram ao promover práticas como a pedofilia e a zoofilia, além de imagens que profanam a fé cristã.

Cautela...

O líder do PSD na Câmara Federal, Marcos Montes, postou vídeo nas redes sociais em que diz que, se ocorrer nova denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer (PMDB) usando a delação da JBS, será derrota pelo plenário. Diz que a prisão de Joesley comprovou a inconsistência da primeira acusação.

Nunca é demais

E não é que nova denúncia foi feita pela Polícia Federal, em inquérito contra Temer e ministros por chefiar organização criminosa que rendeu R$31 milhões, usando a delação premiada do operador Lúcio Funaro? Prosseguimento da ação dependerá da aprovação de 2/3 dos deputados federais.

Cruzada por Uberaba

Ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Assis, declara que Uberaba está em todas e não sabe! E indaga o governo municipal sobre qual a razão do sigilo e o que da fábrica de amônia José Alencar resta por vender? No seu entendimento, já é hora de parar de hipocrisia!

Opinião do leitor

Edsey Quinello repercutiu nas redes sociais nota da coluna sobre a iniciativa do deputado Lerin (PSB) de apresentar projeto que, em sua opinião, vai revolucionar as nossas vidas... Lerin propõe que seja criado o “Dia dos Gêmeos”, a coincidir com o Dia de Cosme e Damião, 27 de setembro. Segundo Edsey, o parlamentar deveria preocupar-se em criar projetos que sejam prementes à população, e não ficar com devaneios! No seu entendimento, o povo precisa de políticos e projetos que facilitem e resolvam as suas vidas!

Não aguenta mais

Professor aposentado Adalberto Gomes Pires volta a reclamar que casa na rua Campos Sales, no bairro Abadia, perturbou os vizinhos com o som nas alturas, no fim de semana. Se não bastasse o barulho, o morador e seus convidados gritaram a noite toda. Ele questiona onde estão as autoridades para fazer valer a Lei do Silêncio?

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu, ontem, R$8.954.934,43 na segunda parcela mensal de repasse da cota-parte de ICMS. No mês, o governo estadual já repassou R$19.041.405,16 do tributo ao município.

Levantamento

A Secretaria de Estado de Saúde está solicitando aos gestores da área a revisão das demandas das tiras reagentes e glicosímetros de todos os municípios para os próximos três anos. O prazo para a revisão é até sexta-feira, 15. O registro de preço e a formalização do contrato vão obrigar que as prefeituras executem o mínimo de 75% do quantitativo total contratado. Reacende aí a esperança dos portadores de diabetes de ver retomado o fornecimento das fitas de controle da doença.

Foto/Facebook

:

Encontro de Folias de Reis movimentou a comunidade rural de Ponte Alta no domingo, 10

Ti-ti-ti

- O litro do etanol pode ser encontrado por até R$0,30 a menos nos postos localizados na BR-050.

- Unidades básicas continuam a espera de novo estoque da vacina rotavírus para atualizar cartão dos uberabenses durante a Campanha Nacional de Multivacinação, nesta semana.

- Ainda ontem estavam sendo vendidas pela internet passagens dos voos da Passaredo de Uberaba para o Aeroporto da Pampulha, que começaria a operar dia 15 de outubro.

- Ginástica laboral voltou a ser feita pelos servidores municipais no Centro Administrativo.

- Sessão da Câmara Municipal de ontem começou com mais de duas horas de atraso. Presidente Luiz Dutra (PMDB) justificou que boa parte dos vereadores estava na inauguração do atacarejo Baham