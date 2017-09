Gleibe Terra Júnior é nomeado presidente da executiva do Podemos

Gleibe Terra Jnior nomeado presidente da executiva do Podemos

Vai parar na Justiça

Servidores municipais devem recorrer ao Judiciário, caso o novo plano de saúde licitado pela prefeitura considere como “agregados” os dependentes declarados no Imposto de Renda (IR). É que triplicará o valor das mensalidades, em uma tabela progressiva de acordo com a idade. No atual plano, todos são dependentes. A medida atingiria cerca de 700 pessoas.

Indicação

Advogado Gleibe Terra Júnior foi nomeado presidente da executiva municipal do partido Podemos em Uberaba. Na vice-presidência ficou o ex-vereador Ademir Vicente da Silveira; na secretaria, Fernando do 4S; na tesouraria, Evaldo da ótica, e como vogal o engenheiro Ferreirinha.

Metas

Gleibinho declarou que o grupo vai organizar a sigla para as eleições do ano que vem. Também estará de olho nas eleições de 2020, uma vez que grupo de empresários e novas lideranças pensa em disputar a prefeitura.

Estado de greve

Sindicato dos Trabalhadores nos Correios vai realizar assembleia na quinta-feira, 14, para deliberar sobre estado de greve, com indicativo de paralisação a partir do dia 20 de setembro. A reunião vai ocorrer na sede da entidade, às 18 horas, em primeira chamada. E pensar que os serviços prestados pela empresa à população uberabense já são lastimáveis.

Apesar das queixas

Jogos e shows organizados pela Liga Interestadual Universitária (LIU 2017) no Cemea Abadia, no último fim de semana prolongado pelo feriado da Independência, causaram reclamações da vizinhança pelo barulho e entre os participantes por causa das longas filas. Porém, o evento movimentou a economia da cidade, com a presença de mais de 15 mil estudantes das mais diversas cidades do país.

Politicagem

O DEM e o Podemos querem aproveitar a votação da reforma política na Câmara, que deve acontecer nesta terça-feira, para incluir entre as mudanças na legislação eleitoral uma cláusula de “portabilidade” dentro da janela de transferência partidária, também conhecida como “janela da traição”. A ideia é que deputados que mudarem de partido após a aprovação da reforma levem junto o tempo proporcional de TV e os recursos do Fundo Partidário.

Opinião do leitor

A Passaredo anunciou voos de Uberaba para Pampulha, no início da manhã, com retorno à noite, mas a Azul já tem dois voos para Confins, na parte da manhã. A leitora Cinthia Costa Valim entende que seria melhor a Passaredo colocar um voo para Guarulhos de manhã e outro saindo de BH de manhã, passando por Uberaba e seguindo para Brasília. Na sua visão, está faltando logística no negócio.

Giro político

Candidato do PSB ao governo estadual, o ex-prefeito da capital Márcio Lacerda iniciou ontem no Triângulo uma série de visitas à região. Começou por Araguari e vai também a Uberlândia, Uberaba, Araxá, Ituiutaba e Capinópolis.

Sobrando vagas

Mais oito estudantes foram chamados para realizar matrícula, ontem, na 8ª chamada do Sistema Unificado de Seleção (Sisu do 2º semestre) da UFTM. As vagas foram abertas em seis cursos, sendo uma delas em Medicina.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu na sexta-feira, 8, R$1.669.086,39 da primeira mensal do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Também entrou R$116.171,59 da cota-parte do IPI-Exportação nos cofres municipais.

Opinião do leitor 2

Sobre as justificativas da votação do deputado federal Caio Narcio (PSDB), Leonardo Silveira lembra que, quando resolveram tornar o governo Dilma (PT) inviável, votando contra todas as propostas do Executivo para melhorar a economia, eles não se preocuparam com a estabilidade do país. O mesmo ocorreu com o impedimento da Presidente, que para muitos representa uma grave ruptura democrática. Diz que se lembrará dele nas urnas, assim como de todos os outros que estão votando contra os interesses e o bem-estar do povo.

Foto/Leitor





Uberabenses participaram do Grito Regional dos Excluídos, em Uberaba, no dia 7 de setembro

Ti-ti-ti

- Chama a atenção o aumento de vagas de emprego oferecidas nos classificados do JM. Só usina de álcool está oferecendo trabalho em seis funções, inclusive para pessoas com deficiência.



- Deputado estadual Lerin (PSB) está propondo a criação do Dia dos Gêmeos, em 27 de setembro, quando é comemorado o Dia de São Cosme e Damião.

- Servidores de carreira começaram a deixar cargos comissionados para receber gratificação FG. Assim abriram vagas para novas nomeações.

- Tem agiota financiando o crime em Uberaba, investindo na liberdade de presos, para receber pagamento com juros altos.



- O Conselho Comunitário de Apoio às Associações de Bairro, em parceria com o Ministério Público, faz reunião com os associados para tratar da legalidade das entidades – direitos e deveres. Será hoje, às 19 horas, no auditório da Fiemg.



- Além da baixa umidade do ar, uberabenses enfrentaram, ontem à tarde, uma nuvem de poeira que tomou conta dos céus.