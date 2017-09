Unidades básicas estão funcionando sem médico ginecologista

Unidades bsicas esto funcionando sem mdico ginecologista

O governador Fernando Pimentel (PT) não teria comparecido à inauguração do Hospital Regional porque o convite oficial só teria chegado na véspera. Posicionamento foi seguido pelo secretário estadual de Saúde, Sávio Souza Cruz, e pelo superintendente regional de Saúde, Ivan José da Silva. Dos R$29,8 milhões da obra, o Estado custeou R$23 milhões.

Sem especialistas

Servidora da rede municipal confirma que a maioria das unidades básicas está funcionando sem médico ginecologista. Com isso, as pacientes são colocadas na fila eletrônica, o que está incorreto, porque há verba específica do governo federal para o atendimento de gestantes. A saída tem sido direcionar as grávidas para o Centro de Atendimento Integral à Saúde da Mulher (Caism), dizendo ser a unidade referência para recebê-las, onde ficam na fila por meses, também.

Opinião do leitor

Mãe indaga se o servidor da Prefeitura de Uberaba ficou satisfeito com a mudança do plano da RN para Unimed. Dependente do filho servidor, ela observa que pagava R$284,17, e na nova operadora desembolsará R$608,49. Já a mensalidade do titular passará de R$166,29 para R$234,23. O pior é que o funcionalismo está sem reajuste há dois anos. Se a Prefeitura anunciou que terá um ganho de R$18 por servidor, toda a categoria pagará a conta com a majoração dos serviços. Assim, a única saída será engrossar as filas nas UPAs.

Canteiro central no cruzamento das vias foi fechado e motoristas terão que recorrer aos retornos implantados na avenida Niza Guaritá, atendendo reivindicação dos moradores, diante dos constantes acidentes no local



Concluída

Como a coluna havia antecipado, as obras de alteração no trânsito no cruzamento da avenida Niza Marquez Guaritá com as ruas Egídio Fantato e das Magnólias foram concluídas pela Secretaria Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transporte, em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos. O canteiro no encontro das vias foi fechado e retornos desencontrados dos cruzamentos foram feitos, atendendo solicitação da população. O superintendente Ulisses Lamas destaca que estudo técnico para verificar se havia viabilidade para a implantação de semáforo foi feito, mas, diante da contagem, não deu números suficientes para implantação.

Em Uberaba, o treinamento ocorreu antes do feriado da Independência, na Casa do Educador



Capacitação

Supervisores de campo, digitadores e educadores em saúde dos 27 municípios da região foram capacitados, ao longo de três semanas, para o manejo do Sistema de Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti (LIRAa) e Levantamento de Índice Amostral (LIA) para municípios com menos de 2.000 imóveis. É que nova resolução do Ministério da Saúde tornou obrigatório o levantamento de infestação por Aedes aegypti em todos os municípios do país e as informações devem ser enviadas às secretarias estaduais e, posteriormente, ao ministério, que divulgará os dados para melhor direcionamento das ações de prevenção e controle.

Em disputa

Uberaba vai dividida para as eleições do Conselho Regional de Contabilistas de Minas Gerais, em novembro. Mauro Sérgio de Melo está na chapa 1, enquanto que o ex-presidente da Aciu, Manoel Rodrigues Neto, disputa pela chapa 2, de oposição.

Saindo no campo

Diretores do Sindicato dos Servidores Municipais iniciaram uma série de visitas às repartições. A proposta é estar mais próximo do funcionalismo, para ouvir demandas e repassar ações e serviços oferecidos pela entidade. A reclamação maior é sobre o aumento das despesas com o plano de saúde que vai entrar em vigor, além da cobrança de reajuste dos salários.

Improbidade

Reportagem do Hoje em Dia mostrou que Minas registrou 926 casos de improbidade administrativa com condenação com trânsito em julgado – quando não cabem mais recursos. Entre 1995 e julho de 2016, no Estado, foram 438 atos de prejuízo aos cofres públicos, 141 de enriquecimento ilícito e 347 violações a princípios da administração.

Condenação

Além disso, em casos de condenação por improbidade em tribunal colegiado, pela Lei da Ficha Limpa, os políticos ficam com candidaturas inviabilizadas. A reportagem lembra que, em 2016, o ex-prefeito de Uberaba e ex-ministro dos Transportes, Anderson Adauto (PP), abriu mão da candidatura à Prefeitura devido à insegurança jurídica por condenações – uma delas por improbidade, por uso indevido de material publicitário. Adauto acabou lançando a esposa, Angela Mairink, como cabeça de chapa, saindo como vice. Mas, durante o processo eleitoral desistiu de concorrer.

Resposta nas urnas

Os deputados que votaram contra a vontade da população afirmam que, com o tempo, seus eleitores entenderão que as medidas que tomaram “foram o melhor” para o Brasil. Eles apostam na recuperação da economia e no consequente aumento de emprego e renda para combater o desgaste gerado pelas votações. Esse é o entendimento de Caio Narcio (PSDB): “No caso da votação contra o presidente Michel Temer (PMDB), não poderíamos gerar uma instabilidade que atrapalharia a retomada da economia. Nenhum investidor leva a sério uma Nação que troca o presidente pela segunda vez em pouco mais de um ano”.

Resposta - 2

Segundo Caio Narcio, a queda de Temer implicaria em piora do cenário econômico e em desgaste ainda maior para os políticos. Na sua visão, a população vai compreender a posição que tomaram a favor do país, uma vez que problemas na economia provocam um desgaste em toda a classe política, porque a população credita a eles o desemprego e a falta de renda.

Cansados da espera

Proprietários de imóveis desapropriados pela Prefeitura de Uberaba voltam a cobrar uma decisão do governo municipal. Lembram que estão impossibilitados de investir em suas propriedades e de comercializá-las. Eles cobram se realmente querem construir o aeroporto regional na BR-050 e que o decreto de desapropriação seja revogado. Do contrário, que deem uma solução para o impasse.

Primeiro negócio

Uma parceria entre o governo de Minas e a fundação educativa Junior Achievement Minas Gerais vai fomentar a educação empreendedora de aproximadamente 20 mil alunos da rede estadual, inclusive em Uberaba. O programa “Meu Primeiro Negócio” visa possibilitar a milhares de estudantes do ensino médio de 70 cidades a experiência empresarial, por meio de práticas mercadológicas, em uma empresa modelo. O programa vai começar esse mês e terminará em 2018. Em cada escola, 30 alunos serão selecionados para participar do programa, no contraturno escolar.

Alimentação

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação faz assembleia, às 18h de terça-feira, para discutir as reivindicações a serem apresentadas ao sindicato patronal. O acordo coletivo vale para Uberaba, Conquista, Conceição, Veríssimo, Campo Florido e Sacramento.

Ti-ti-ti

- Enquanto o gás de cozinha é vendido a R$61 o botijão de 13kg na capital mineira, em Uberaba custa R$80, com novo reajuste de preço.

- O lançamento do Axé Uberaba vai lotar o Jockey Park no dia 30. A festa da Trio Produtora, Top Entretenimentos e Pró Eventos traz o baiano Durval Lelys e o sertanejo Gusttavo Lima. Convites na loja do shopping.

- Ex-diretor do Procon, advogado Sebastião Severino Rosa postou no Facebook que esteve em 19 postos de Uberaba, onde os preços da gasolina e do etanol estavam idênticos: R$3,999 e R$2,999, respectivamente.

- Engenheiro uberabense José Ribeiro de Miranda teve sua candidatura à presidência do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia deferida. Eleição ocorre em 13 de novembro, juntamente com a eleição dos Creas por todo o país.

- Leitor Moacyr Lopes informa que Passaredo já iniciou a venda de passagens entre Uberaba e o aeroporto da Pampulha, a partir de 15 de outubro, através da internet.

- Supermercados devem melhorar a limpeza. Semana passada, cliente escorregou em um pepino no bairro Mercês e chegou a desmaiar com a queda. Exame de raios X e remédios custaram R$1 mil.