Funções gratificadas são concedidas na Prefeitura

Funes gratificadas so concedidas na Prefeitura

Volta das FGs

O aperto financeiro da Prefeitura de Uberaba deve ter passado, diante da publicação de nada menos que 110 gratificações de função aos servidores das mais diversas secretarias municipais e gabinete do prefeito. As conhecidas FGs tinham sido cortadas no início do governo, sob o argumento da necessidade de contenção de despesas, principalmente da folha de pagamento do funcionalismo.

Repasse

A UFTM recebeu antes do feriado da Independência R$3.123.707 de liberação financeira e R$2.369.195 de liberação orçamentária do governo federal. Também o IFTM colocou em caixa R$2.115.236 de recursos e R$1.667.123 liberados do orçamento. As duas instituições públicas enfrentam dificuldades financeiras desde o início do ano, quando foi decretado o contingenciamento dos orçamentos pela União.

Parou o trânsito

Uma verdadeira operação de guerra foi montada ontem para retirada de um piano de um dos últimos andares de edifício localizado na avenida Leopoldino de Oliveira, nas proximidades da rua Conde Prados. O trânsito de veículos foi desviado para rua dos Andradas, para que guincho especial fizesse a remoção. Passageiros do BRT no sentido centro-bairro tiveram que recorrer a outra estação para embarque.

Preocupante

Em 2017, até o último dia 4 de setembro, Minas Gerais registrou 25.433 casos prováveis (casos confirmados + suspeitos) de dengue. Desses, 13 casos se tornaram óbitos, sendo um deles em Uberaba, e outros 13 seguem em investigação. Em relação à febre chikungunya, o Estado verificou 17.705 casos prováveis e seis óbitos confirmados em decorrência da doença. Outros 17 óbitos suspeitos pela chikungunya estão em investigação. Já com relação à febre pelo zika vírus, são 698 casos prováveis no Estado em 2017. O boletim epidemiológico está sendo atualizado quinzenalmente, uma vez que se inicia o período de baixa transmissão das doenças causadas pelo Aedes aegypti.

Alerta

Ao longo do ano, Uberaba registou 116 casos de dengue e 11 de zika vírus. Já Uberlândia computou 1.678 de dengue, cinco de febre chikungunya e 17 de zika. Em agosto foram 17 suspeitas de dengue no município e 102 na cidade vizinha, onde foram registrados cinco de chikungunya e quatro de zika.

Estamos de fora

O Brasil perdeu seis universidades no ranking internacional das mil melhores, divulgado anualmente pela publicação britânica "Times Higher Education" (THE), uma das principais em avaliação do ensino superior no mundo. Na edição deste ano, 21 instituições do país estão na lista mundial, ante 27 no ano passado. Das seis universidades que saíram da lista, três são mineiras. O ranking também mostra que as universidades federais do Paraná (UFPR), Bahia (UFBA), Goiás (UFG), Ouro Preto (Ufop), Santa Maria (UFSM), Lavras (Ufla), Viçosa (UFV) e as estaduais de Londrina (UEL) e Maringá (UEM) deixaram de participar do ranking. Por outro lado, entraram para este grupo as seguintes instituições: Universidade Federal de Itajubá (601-800), Universidade de Brasília, Universidade Federal de Pelotas e Universidade Estadual de Ponta Grossa, todas na faixa 801-1.000. As universidades de Uberaba estão de fora.

Estrelado

Os cursos de bacharelado em Zootecnia, Engenharia Agronômica, licenciaturas em Ciências Biológicas e Química do IFTM, cujas aulas são realizadas no campus Uberaba, receberam selo de qualidade da revista Guia do Estudante, no prêmio “Melhores Universidades - Edição 2017”, além de constarem na publicação “GE Profissões Vestibular 2018”, que estará nas bancas a partir de 16 de outubro. Engenharia Agronômica e Zootecnia obtiveram três estrelas e as licenciaturas em Ciências Biológicas e Química, quatro.

Faturamento

A agenda de leilões da 10ª edição da ExpoGenética contou com 11 leilões e um shopping. Ao todo foram comercializados 1.467 exemplares por R$19.348.711, a uma média de R$13.189,31. Mesmo com um leilão a menos em relação à edição anterior, a mostra registrou um montante maior de negócios de quase R$500 mil.

Músico uberabense Marcelo Taynara participou de gravação do programa Sr. Brasil, da TV Cultura, dividindo o palco com Rolando Boldrin, Cláudio Nucci e Emilio Victtor

Ti-ti-ti

- Servidores da Secretaria Municipal de Educação podem pedir mudança de lotação até o dia 29.

- Padre Júnior continua suspenso das atividades sacerdotais.

- Vereadores estariam “de olho” na Secretaria Municipal de Governo. Nomeação de um deles abriria vaga para suplente e melhoraria o trânsito com o Legislativo.

- Rubério Santos (PR) vai reivindicar aos empresários do Supermercado LS Guarato a doação de um bico do terreno do antigo estádio Boulanger Pucci para construção de salas de aula que a Escola Estadual Dom Eduardo precisa.

- Sindicato dos Trabalhadores da Previdência e Assistência Social (Sintprevs) é o único que não recebe contribuição sindical obrigatória, mas apenas espontânea, dos associados.