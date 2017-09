No para

Cidade lotada

Universitários de todo o país participam de hoje até domingo, 10, da Liga Interestadual Universitária (LIU 2017), movimentando a economia de Uberaba. Estarão presentes integrantes de 80 atléticas, representando 33 cidades, de seis estados. Dentre as 15 atrações estão as bandas Falamansa, CPM22, Leo Santana, Nego do Borel e Bonde do Tigrão. O evento é realizado no Cemea Abadia.

Não para

Os postos de combustíveis voltaram a reajustar os preços, ontem. O litro da gasolina subiu para R$3,999 e o do etanol, para R$2,999. Foi o segundo aumento na semana. No entanto, os produtos ainda podiam ser encontrados por valor menor em alguns estabelecimentos às margens das rodovias que cortam a cidade. Nos últimos dias, a alta da gasolina chegou a R$0,50 e a do etanol, a R$0,60, por litro.

Fazendo as contas

Só ao longo da terça-feira, 5, é que o governo estadual fez o repasse semanal do ICMS aos municípios. Salienta-se que, ao bolo do repasse desta semana, foram acrescidos, aproximadamente, R$100 milhões, em virtude da arrecadação dos valores pagos pelos contribuintes por meio do Plano de Regularização de Créditos Tributários (Refis). A Prefeitura de Uberaba recebeu R$7.847.737,14.

Sem especialistas 2

E como os ginecologistas não ganham mais por produtividade, só atendem o mínimo e, mesmo que falte alguém, não aceitam colocar ninguém no horário vago. A servidora alerta o secretário de Saúde, dizendo que Iraci Neto tem tentado fazer um bom trabalho na saúde, mas é preciso mostrar a que veio. Segundo ela, está fácil de ver o problema. Afinal, implantaram o prontuário eletrônico no sistema de saúde para que tudo ficasse claro, onde constam o tempo que o médico fica na unidade atendendo e quantas pacientes ele atendeu no dia? No entanto, inúmeras pacientes grávidas continuam na fila, aguardando ser chamadas para consulta com ginecologista.

Levantando voo

Avançam as tratativas da Prefeitura, Consórcio Intermunicipal de Saúde (Citrusul), Comando-geral do Corpo de Bombeiros e Secretaria de Estado de Saúde para que a base do helicóptero de resgate do Samu Regional fique no Aeroporto de Uberaba, em cumprimento ao projeto original da Rede de Urgência e Emergência da Região de Saúde Ampliada Triângulo do Sul. A locação vai unificar o serviço de Resgate do Samu, com regulação única. Isso porque o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP), teria decidido abrir mão de assumir o Samu, ficando os salvamentos por conta dos Bombeiros. Mas outras cidades, como Montes Claros, ainda tentam levar a aeronave para suas regiões.

Enfim

A diretoria da Passaredo confirmou que voltará a operar no Aeroporto de Uberaba com destino ao Aeroporto da Pampulha, em BH. No entanto, é necessário que a empresa tenha mais de um voo passando pela cidade para custear as altas despesas de operação. Também é preciso que opere seus voos em horários que atendam as demandas dos passageiros, com tarifas competitivas. Sugestão dos leitores é de que um voo saia bem cedo de São Paulo, aterrisse em Uberaba e siga para Brasília. Outro, que saia da capital federal, com escala em Uberaba e pouse em SP. E, no fim da tarde, fariam as rotas inversas.

Queimadas continuam

Ainda ontem era possível enxergar nos céus focos de queimadas entre as comunidades rurais de Ponte Alta e Peirópolis, em direção a Uberaba. Os prejuízos são significativos para os produtores, principalmente entre aqueles que cultivam cana. Agora, o que não dá para concordar é com o que foi registrado no sábado, 2, durante queimada de grande proporção, que chegou ao Córrego Lajeado.

Continuam 2

Equipes da concessionária Triunfo assistiam ao início do incêndio, sem combater as chamas com caminhão-pipa. Só quando a fumaça chegou à pista da BR-262, colocando os motoristas em risco, é que decidiram agir, controlando o trânsito de veículos. A empresa deve ser chamada às responsabilidades pelas queimadas, também, já que a maioria delas começa pelo acostamento da rodovia.

Foto/Leitor



Viatura da Guarda Municipal estaciona em parada de ônibus constantemente na avenida Bandeirantes, no bairro Gameleiras, atrapalhando o embarque e desembarque de passageiros

Ti-ti-ti

- Ontem, máquinas faziam a colheita da cana-de-açúcar queimada no fim de semana na região de Peirópolis e o transporte para usinas.

- Posto de recadastramento biométrico começou a funcionar no Centro Administrativo, das 12 às 18 horas.

- Uberabenses participam hoje do Grito Regional dos Excluídos, em Uberlândia, organizado pelas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs).

- O ditado “quem conversa muito dá bom dia a cavalo” cabe perfeitamente aos diálogos entre o uberabense e Joesley Batista, diretores da JBS, em gravações entregues por suas defesas à Polícia Federal.

- Uberabense Labibe Árabe Abdanur completou ontem 100 anos.