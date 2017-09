Tribunal restringe os empréstimos consignados do Mercantil do Brasil

Tribunal restringe os emprstimos consignados do Mercantil do Brasil

Casa própria

A Cohagra abrirá segunda-feira, 11, as inscrições do Programa Minha Casa, Minha Vida – faixas 1,5 e II. As unidades vão beneficiar famílias que se enquadram em renda mensal comprovada de R$1.800,00 a R$6.500,00. A criação da faixa intermediária tem até 25% de subsídio no financiamento, com uma faixa de juros menor, inclusive do registro de contrato em cartório, trazendo um valor de mercado bem abaixo do valor real do imóvel.



Protecionismo

Enquanto as agentes comunitárias das unidades de saúde de zona rural Ponte Alta/Peirópolis/São Basílio, Santa Rosa/Serrinha e Calcário/Borgico tem uma folga mensal para resolver pendências em Uberaba, as colegas da Capelinha têm duas folgas ao mês. Isso tem causado revolta e desmotivação.

Consignado barrado

O Mercantil do Brasil está proibido de renovar e realizar empréstimos consignados via caixa eletrônico ou por meio do funcionário identificado com o uniforme “posso ajudar” a aposentados e pensionistas do INSS. A determinação é do Tribunal de Justiça de Minas, que acatou denúncia de que clientes idosos estariam sendo lesados pelo banco. Eles eram abordados ao entrar nas agências. Com a senha e o cartão deles em mãos, e sem avisar, os atendentes realizavam e renovavam os consignados.

Abrindo negociações

Os trabalhadores do setor químico vão realizar assembleias, a partir de segunda-feira, 11, para discutir e aprovar a pauta de reivindicações a ser negociada para o acordo coletivo de trabalho 2017/2018. A primeira reunião será com os operários da Vale Fertilizantes. No dia seguinte, será com os colaboradores da Agronelli, Consube, Uby, Labfert e Master Line. No dia 18, com os trabalhadores e da FMC, GPC e Sipcam, e no dia 19, com os operários da Fertigran, Heringer, Mosaic e Yara.

Presente

O conselheiro estadual Jurandir Ferreira participou no fim de semana do 16º Congresso Nacional de Humanização da Pastoral da Saúde, em São Paulo. No encontro foi aprovada manifestação em defesa do Sistema Único de Saúde. Eles demonstraram insatisfação e preocupação com os encaminhamentos dados pelo Ministério da Saúde no tocante ao financiamento, à assistência, ao desrespeito à população e aos seus representantes no controle social da saúde, provocando a fragilização, a precarização e o desmonte do SUS. E conclamaram a sociedade brasileira que se mobilize, manifestando aos seus representantes constituídos, exigindo posicionamento contrário a essas decisões unilaterais do governo.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu ontem apenas R$67.891,50 no primeiro repasse de ICMS em setembro. No último dia 1º, foram transferidos R$3.510.003,35 de diferença pendente de agosto.

Opinião do leitor

Wagner Kisling sugere que os estudantes e funcionários da UFTM, sempre que possível, andem em grupos e contra o fluxo do trânsito, ao se referir sobre o fato de estuprador estar rondando o campus. Também propõe que a universidade coloque segurança à paisana para fazer ronda e instale câmeras do lado de fora dos prédios.

Fim das cantadas

A pedido das servidoras, a Assembleia de Minas realizou ontem audiência pública para discutir o assédio moral e sexual contra mulheres nas instituições públicas do Estado. As cantadas seriam frequentes na ALMG, sendo que elas ocorrem tanto por parte de assessores parlamentares e outros servidores, como dos próprios deputados. A Assembleia é formada majoritariamente por homens. Dos 77 parlamentares, apenas seis são mulheres.

Sem chuva e umidade baixa

Pelo menos nas duas ou três próximas semanas não existe previsão de chuva em Uberaba. Informação é da climatologista Wanda Prata, ao analisar os registros e estudos meteorológicos. Já são 83 dias sem chuva no município. O pior é que a umidade continuará baixa. Na segunda-feira à tarde, 4, o índice chegou a 14%.

Ti-ti-ti

- Depois de protestos da categoria, Uniube vai abrir processo seletivo de contratação de técnico de radiologia para trabalhar no Hospital Regional. Denúncia tinha sido feita ao Ministério Púbico contra a quarteirização dos profissionais.

- Aeroclube de Uberaba realizará assembleia no dia 18, abrindo o processo para a eleição da diretoria. Também vai apreciar novos associados.

- Alunos e professores comemoram com a comunidade os 68 anos do Conservatório de Música Renato Frateschi, às 20 horas de hoje. As apresentações vão acontecer no Centro Cultural do Sesi.

- Sacerdote do candomblé Antônio Luís Speridião Alves manifestou repúdio pela ausência de representante de religião de matriz africana no ato ecumênico de inauguração do Hospital Regional, também.

- Cartório Eleitoral funcionará na sexta-feira, 8, das 10 às 18 horas, para o recadastramento biométrico dos eleitores.