Perigo

Perigo não cessa

Até mesmo as margens da nascente do Rio Uberaba, na região de Ponte Alta, foram afetadas pelas queimadas no fim de semana. Várias propriedades rurais foram atingidas, principalmente lavouras de cana-de-açúcar. Ainda ontem, focos eram vistos por quem passava pela BR-262.

Barril de pólvora

Especialista em prevenção entende que as usinas e produtores rurais que fazem o plantio da cana (os mais interessados no negócio) estão despreparados para combater queimadas de grande proporção. Seria necessária a intervenção do Ministério Público do Meio Ambiente para ajustar medidas que obrigassem as partes a ter estrutura capaz de prevenir e combater os focos de incêndio, e não apenas meia dúzia de caminhões-tanque para atuar em vários municípios, inclusive delimitando áreas de atuação da frota de veículos e máquinas para brigada de incêndio.

Aumento nas bombas

Os postos de combustíveis iniciaram um novo reajustamento de preços em Uberaba, ontem. O litro da gasolina estava sendo vendido por R$3,779 e o do etanol, por R$2,499, mas ainda era possível encontrá-los por valor menor. Coincidência ou não, os produtos são majorados sempre nas vésperas do pagamento dos salários dos trabalhadores no 5º dia útil.

Audiência pública

Atendendo a exigência da legislação ambiental, o Codau realiza, às 9 horas de hoje, audiência pública na Univerdecidade, para apresentação e discussão do projeto da barragem de perenização Prainha, no Rio Uberaba. O grande reservatório visa a acumular água para ser usada no período de estiagem para o abastecimento da população de Uberaba.

Avaliação

O resultado do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade 2016) mostra que os cursos de Nutrição e Biomedicina obtiveram notas 3 e 5, respectivamente. Também conquistaram nota 4 os cursos de Medicina, Farmácia, Serviço Social e Fisioterapia. Já os cursos de Medicina e Educação Física da Uniube conseguiram nota 2 e os cursos de Odontologia, Farmácia, Medicina Veterinária e outros, nota 3.

Opinião do leitor

Coronel da reserva da PM, Hely Araújo da Silveira, passou pela MG-427 e constatou que o trecho entre Uberaba, Água Comprida e Conceição das Alagoas está cheio de buracos. Ele sugere ao governo que, ao invés de ficar pagando publicidade no rádio e na TV, usasse os recursos para os reparos. Sugere também aos deputados da região que passem pela estrada e cumpram suas funções de fiscal. “Ao atravessar a ponte e entrar no estado de São Paulo, parece estar entrando em outro país”, completa o militar.

Opção

A população e os turistas que passam por Uberaba terão mais uma atração nos fins de semana, desde o início de setembro. O Museu do Zebu abrirá aos sábados e domingos, movimentando o Parque de Exposições Fernando Costa e possibilitando que mais pessoas tenham acesso à história do Zebu brasileiro.

Acertando os repasses

A Secretaria de Estado da Fazenda fez o pagamento da complementação do ICMS do dia 16 de agosto às prefeituras, no valor total de R$144.082.442,77, prometido que seria depositado no dia 22 de agosto. Também pagou, a título de juros e correção monetária, R$4.354.509,14, relativos a juros de mora e correção da Cota Parte de ICMS, devido aos municípios pelo atraso do rateio. A Prefeitura de Uberaba recebeu ontem mais de R$3 milhões. A cobrança foi feita pela Associação Mineira de Municípios (AMM).

Gratuitamente

O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) lançou ontem o Sistema Informatizado de Ouvidorias dos Entes Federados, serviço gratuito que oferecerá aos gestores municipais uma plataforma web para recebimento de denúncias, reclamações, sugestões, elogios e solicitações dos cidadãos. Para o cidadão, a principal vantagem é poder realizar a sua manifestação pela internet, podendo consultar o andamento do pedido posteriormente. Há a possibilidade, inclusive, de o cidadão se cadastrar no sistema e, assim, ter acesso ao histórico de suas manifestações.

Foto/Arquivo



Babalorixá Carlos Costa protestou pela ausência de representante das religiões de matriz africana no culto ecumênico de inauguração do Hospital Regional

Ti-ti-ti

- No período urbano de Uberaba, as queimadas de terrenos vagos mostram a necessidade de atuação mais rigorosa do Departamento de Posturas. São os antigos exploradores imobiliários prejudicando a população.

- Feijoada do Instituto de Engenharia será no dia 23. Entidade vai devolver o dinheiro de quem não puder comparecer na nova data.

- Depois de ocupar cargos comissionados na Controladoria e Chefia de Gabinete do Prefeito, esposa do vereador Samuel Pereira (PR) foi nomeada diretora na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Seds).

- A Prefeitura de Uberaba abriu pregão eletrônico para registro de preços de futuro e eventual fornecimento de pneus novos, visando a atender as Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Serviços Urbanos. O valor estimado é de R$1.992.805,40.