Alunos da UFTM fazem ato contra a criminalidade

Movimentando a economia

Com sede em São José do Rio Preto, a Mordidela – rede que comercializa pequenas porções de doces e salgados – tem como meta abrir 120 novas unidades, sendo dez lojas em Minas Gerais, até o fim do ano. Uberaba é uma das cidades onde a franquia pretende comercializar uma delas.

Dobrar

Em ritmo forte de crescimento desde que foi criada, em 2010, a empresa de defensivos Ourofino tem planos ambiciosos para os próximos anos, segundo o jornal Valor. Ela pretende dobrar sua receita líquida até 2021 em relação aos R$625 milhões obtidos em 2016. No entanto, o lento ritmo de comercialização de grãos no primeiro semestre, em virtude dos baixos preços – e, portanto, de relações de troca por fertilizantes desfavoráveis – e as instabilidades na política e na economia do país estão entre os fatores que explicam o fato de as vendas estarem abaixo do potencial.

Dobrar 2

A capacidade instalada total do complexo industrial da Ourofino em Uberaba chega a 120 milhões de litros de produtos por ano. Em 2016, a utilização dessa capacidade foi da ordem de 30%. A Ourofino construiu uma planta industrial para também produzir para os nossos concorrentes. Dos 35 milhões de litros produzidos em 2016, cerca de oito milhões foram para terceiros. Visando a agilizar as importações de matérias-primas, a Ourofino Agrociência abriu escritório na China e contratou cinco funcionários no país, que inspecionam as cargas antes do embarque para o Brasil.

Necessário

A Prefeitura de Uberaba abriu pregão eletrônico para a contratação de serviço de clínicas psiquiátricas para internação compulsória de pacientes encaminhados através de mandado judicial. O início da sessão de disputa de preços será às 10 horas do dia 18. O valor estimado da licitação é de R$529.884,00.

Reprodução

Alerta

Estudantes da UFTM estão em polvorosa desde que colega do curso de Biologia foi vítima de tortura, seguida de estupro. Nas redes sociais, os universitários e servidores alertam sobre ocorrências que envolvem o veículo usado pelo estuprador, uma caminhonete preta, rondando o campus. E convocaram todos para manifestação pacífica, pedindo socorro, segurança e paz, às 13 horas de amanhã, nas escadarias do Centro Educacional, denominada “#Paz no Abadia #Paz em Uberaba”.

Reprodução

Bem-humorado

Dias atrás, o prefeito Paulo Piau (PMDB) soltou risadas ao ver montagens publicadas na página “Uberaba Commedy”, no Facebook, foto em que ele brincava numa academia ao ar livre. A cena foi presenciada por jornalistas. Sua imagem foi colocada nas mais diversas situações nas montagens feitas pelos humoristas.

Automação

Responsável pela implantação de automação do sistema de abastecimento de água do Rio Uberaba, com a utilização de recursos tecnológicos, a empresa NWM Engenharia Eletrônica teve seu contrato com o Codau reajustado em 18,122723299%. O reflexo financeiro é de R$358.763,52.

Violência

De janeiro de 2015 até o último mês de julho, 941 mulheres foram vítimas de homicídio em Minas. Isso equivale a uma mulher assassinada a cada dia nesse período. Em muitos casos, antes de serem mortas, as vítimas são alvo de agressões físicas, psicológicas e até sexuais, frequentemente no contexto doméstico e tendo o próprio parceiro como algoz.

Violência 2

A promotora Nívia Mônica Silva, que atua na Defesa dos Direitos Humanos no Ministério Público de Minas, explica que uma nota técnica está sendo criada pelo órgão para orientar essa tipificação. A ideia é ajudar a Polícia Militar a identificar, no local do crime, elementos que configurem o feminicídio. Para ela, essa possibilidade nunca pode ser descartada no caso de assassinatos de mulheres.

Eleições

A Prefeitura de Uberaba contratou a Fundação Vunesp para organizar e operacionalizar o processo de provimento dos cargos de diretor e vice-diretor das escolas da Rede Municipal de Ensino, inclusive dos centros de Educação Infantil. Serão avaliadas as competências dos candidatos e a identificação deles com a comunidade escolar. A Secretaria Municipal de Educação pagará R$68.860,00 pelo serviço, mais R$68,60 por candidato inscrito. O número estimado é de 180. Assim, o valor global pode chegar a R$81.208,00, sendo compatível com os preços praticados no mercado e o menor dentre os orçamentos constantes nesse processo.

Corte para economizar

Coluna Aparte, do jornal O Tempo, descreveu que os municípios com eleitorado acima de 200 mil eleitores que sofrerão com os cortes são: Juiz de Fora, que terá duas zonas extintas; Montes Claros e Uberaba, que vão eliminar uma, cada. Em relação a Uberaba, a exclusão e o remanejamento do eleitorado para as outras zonas só serão efetivados em fevereiro de 2018, após o encerramento do recadastramento biométrico. O corte deve gerar economia de R$550 mil por mês.

Precariedade

O Dnit abriu licitação para a restauração da BR-262, no trecho que liga Campo Grande até a divisa com o Triângulo Mineiro. Há mais de cinco anos, a via está em péssimas condições, chegando inclusive a ficar sem acostamento em alguns locais. As obras serão executadas em 189,4 quilômetros. Nos 32 quilômetros entre o município de Água Clara e Três Lagoas será adicionada terceira faixa. O recurso da obra é proveniente da ação para manutenção de trechos rodoviários da Região Centro-Oeste e no estado de Mato Grosso do Sul. A licitação aberta é na modalidade Regime Diferenciado de Contratação Integrada (RDCI). A apresentação de propostas aconteceu na sexta-feira, 1º.

Esclarecimento

Diante de notícia postada nas redes sociais de que nos últimos dias os professores teriam direito a receber 48% de reajuste no piso, acionando a Justiça, o Sindicato dos Educadores Municipais (Sindemu) posicionou que o índice se refere aos reajustes anunciados pelo MEC desde 2013. E esclareceu que esse percentual foi cumprido parcialmente pela prefeitura e que o sindicato já tem ações coletivas – que abrange todos os filiados – buscando essa complementação do pagamento. Ou seja, ninguém corre o risco de perder o direito de reajuste.

Oportunidade

A Receita Federal abriu seleção de peritos para a Delegacia de Uberaba. Os profissionais autônomos selecionados para prestar assistência técnica não terão vínculo com o órgão pelo período de dois anos. As inscrições serão de 9 a 20 de outubro, no Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC), na avenida Carmelita Rodrigues da Cunha. É necessário agendar o atendimento pelo site www.idg.receita.fazenda.gov.br/interface/agendamento./

Ti-ti-ti

- Zé Silva (SDD) conseguiu aprovar na Comissão de Agricultura requerimento para discutir em audiência pública a aplicação de multas ambientais e adequação da legislação ambiental em favor dos produtores rurais do Triângulo Mineiro.

- Associação Comunitária do Residencial Beija Flor I e II vai eleger nova diretoria, no dia 16.

- Polícia Rodoviária Estadual está usando radar móvel para multar motoristas em alta velocidade na MG-190. No entanto, a rodovia não possui placas indicando a velocidade permitida.

- Como na prefeitura, a Câmara Municipal decretou ponto facultativo na sexta-feira, 8, emendando o feriado da Independência.

- Codau nomeou 15 aprovados no último concurso, sendo um técnico de automação, 12 auxiliares de ofício e dois auxiliares administrativos.

- Para a reabertura do Circo do Povo, que ganhou nova lona e equipamentos, a Fundação Cultural vai contratar 18 arte-educadores. Edital de seleção foi publicado no jornal oficial Porta-Voz de sexta-feira, 1º. Inscrições vão até o dia 22.

- Suspensa a licitação para a contratação dos serviços de preparação da merenda escolar, diante de questionamentos do edital.

- Construtora Havilah vai receber R$440 mil para a manutenção e conservação dos Cemitérios São João Batista e Medalha Milagrosa.