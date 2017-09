Gestante se queixa por não conseguir pré-natal

Gestante se queixa por no conseguir pr-natal

Cobrança

Moradora do Jardim Triângulo, grávida de 20 semanas e alguns dias, até ontem não tinha conseguido marcar uma consulta de pré-natal com ginecologista na unidade de saúde do bairro por falta do especialista. As gestantes estão sendo atendidas apenas por clínico geral. No começo da gestação, ela foi ao Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), mas não foi chamada para consulta.

Uberaba está em todas

A UFTM teve 22 cursos de graduação estrelados no Guia do Estudante 2017, da Editora Abril. São seis a mais do que na edição passada. A publicação com as informações sobre os cursos da universidade passa a circular nas bancas a partir de 16 de outubro.

Chama a atenção

Publicado no jornal oficial Porta-Voz edital de pregão presencial para contratação de empresa para fazer a implantação de sistema de informação geográfica para gestão tributária, atualização e integração do cadastro técnico multifinalitário com a cartografia urbana e rural. O prazo de vigência do contrato será de 24 meses. O pregão será no próximo dia 18, com o valor estimado em R$7.749.548,27.

Produção

Nada menos que 63 proposições foram apresentadas por Zé Silva (SDD) este ano, sendo 13 delas em conjunto com outros parlamentares. Um dos projetos de destaque é o que dispõe sobre a atualização anual dos valores per capita da merenda escolar. Adelmo Carneiro (PT) apresentou 19 projetos, sendo 10 coletivos; enquanto que Marcos Montes (PSD) propôs quatro projetos, dos quais três têm a assinatura de colegas na autoria. Um deles defende que a Comissão de Finanças e Tributação investigue irregularidades praticadas pelas empresas do grupo J&F.

Produção - 2

Caio Narcio (PSDB) apresentou 17 projetos na Câmara Federal, sendo dois deles em parceira com os deputados. Um deles propõe a criação de campus da UFTM na cidade de Frutal, sua base eleitoral. Também chama a atenção projeto de sua autoria que defende que pessoas ricas paguem mensalidades nas universidades públicas. Já Aelton Freitas (PR) é autor de 12 projetos em 2017, sendo nove apenas com sua assinatura. Ele e Marcos Montes assinam projeto que propõe a criação de sistema de garantia dos direitos de crianças e adolescentes, vítimas e testemunhas de violência.

Movimentando a economia

Nem bem terminou a Expodinâmica e o Parque Fernando Costa terá três exposições em conjunto. Começa no próximo dia 21 de setembro a 46ª Expoinel, a ExpoBrahman e a ExpoGil. A Expoinel fecha o ano-calendário de exposições da ACNB, sendo obrigatória para criadores e expositores que disputam os Rankings Nacionais Nelore e Nelore Mocho, sendo que muitas categorias serão decididas na feira. Com isso, estarão em pista os principais criatórios e os melhores animais da raça na atualidade.

Fique atento

Idosos que recebem o Benefício de Prestação Continuada do INSS devem procurar, até 15 de dezembro, os Centros de Referência em Assistência Social (Cras) para se reinscrever no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). O BCP é a garantia de continuidade do pagamento de um salário mínimo mensal para pessoas idosas, acima de 65 anos, e com deficiência, que não possuem condições de custear suas próprias despesas e nem as de ter custeadas pela família. Tem direito ao benefício quem tem renda per capita familiar de até um quarto de salário mínimo mensal: R$234. A inscrição cumpre determinação de decreto do governo federal. Caso contrário, terão o benefício suspenso.

Estimativa

Apenas a cidade de Fronteira, no Triângulo Mineiro, foi beneficiada pela nova estimativa do IBGE, entre os 13 municípios mineiros que apresentaram crescimento da população. Cada um vai receber mais R$2,5 milhões ao ano do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ao mudar de coeficiente.

Por pouco queimada não atingiu restaurante e casas da família Hercos na zona rural de Uberaba

Ti-ti-ti

- Ao contrário de anos anteriores, nenhum evento vai marcar a Semana do Peixe, em Uberaba. Eventos acontecem em várias cidades do país desde ontem.

- Moradores do Parque São José e adjacentes querem a realização de feira livre na avenida Meimei, segundo o suplente de vereador Ricardo Esquerdinha (PMDB).

- Estarão abertas até segunda-feira (4) as inscrições para advogados interessados em se candidatar para a indicação de um nome para complementação da lista tríplice para provimento do cargo de juiz membro substituto do TRE-MG.

- Nada menos que 13 reuniões estão agendadas este ano pela comissão de organização do concurso público da Guarda Municipal. Ou seja, o certame só deve ocorrer mesmo no ano que vem.

- A Igreja Presbiteriana de Uberaba comemora hoje os 500 anos da Reforma Protestante. Evento no Teatro Municipal Vera Cruz reúne o pastor Ludgero Bonilha, o cantor gospel Ronaldo Bezerra e o Coral Presbiteriano, a partir de 20h, com entrada franca.