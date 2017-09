Novo concurso público para Guarda Municipal terá outra carga horária

Novo concurso pblico para Guarda Municipal ter outra carga horria

Mudanças na lei

Secretário de Defesa Social, Wellington Cardoso Ramos, antecipou à coluna que a pasta apresentou nota técnica à Secretaria Municipal de Governo, para que envie proposta de alteração na lei ao Legislativo, para que possa realizar novo concurso público para a Guarda Municipal. Os novatos terão carga horária de oito horas e os atuais, com carga horária inferior, poderão migrar para ela. Também será proposta a extinção das vagas existentes de seis horas. Atualmente, o efetivo da GM é de apenas 84.

Investimento

De 2015 a julho deste ano, a Cemig investiu mais de R$30,7 milhões na modernização do sistema elétrico de Uberaba. Os recursos foram destinados, principalmente, às obras de expansão das redes elétricas e ao Programa de Eficiência Energética, que beneficiou o Hospital Hélio Angotti, o Lar de Acolhimento ao Idoso “Lição de Vida”, Lar da Caridade, Lar André Luiz e Lar Espírita Pedro Paulo, com a troca dos chuveiros elétricos por sistema de aquecimento solar. Foram implantados mais de 58 quilômetros de novas redes no município e realizadas manutenção, reforma e modernização das redes, para garantir a segurança da população.

Prorrogado

O Codau prorrogou até 14 de dezembro o contrato com a empresa Engecald para concluir as obras do reservatório metálico, junto ao R-5, na rua Saldanha Marinho. O sexto aditivo gera reajuste de 9,3993136%, que corresponde ao acréscimo de R$215.233,16, passando o valor total contratado de R$2.289.881,72 para R$2.505.114,88.

Investigação

O Ministério Público de Contas (MPC-MG) iniciou procedimento investigatório junto aos 853 municípios mineiros, inclusive Uberaba, sobre os valores pagos mensalmente à Associação Mineira de Municípios nos últimos cinco anos. Só em agosto de 2017, a entidade arrecadou R$426 mil com as mensalidades, que variam de R$620 a R$2.850, conforme a faixa populacional de cada cidade. O procurador Glaydson Massaria busca apurar se os municípios associados exigiram a prestação de contas de eventuais recursos repassados à AMM e se prestou contas aos entes.

Imbróglio

O presidente Wellington Gaia, o superintendente João Batista Paranhos Júnior e o assessor jurídico Francisco Pereira de Souza participaram da reunião do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipserv), no dia 25 de agosto. Eles justificaram que precisavam tomar uma decisão rápida quanto ao pagamento de aposentadoria e de pensão de parte dos beneficiários, aplicando em sua essência a razoabilidade. É que eles ficariam sem pagamento. Parecer jurídico e documentação serão encaminhados aos conselheiros.

Enfim

Os produtores rurais poderão quitar os débitos com o Funrural, vencidos até 31 de abril. O Banco Central regulamentou o refinanciamento das dívidas (Refis). A adesão pode ser formalizada até 29 de setembro. Parcelamento poderá ser feito em até 176 meses, com descontos. As parcelas não podem ser inferiores a R$1 mil. A negociação foi iniciada em Uberaba, durante a ExpoZebu, pela bancada rural no Congresso Nacional.

Segurança

Na visita de Torquato Jardim a Uberaba, o vice-reitor Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo aproveitou para entregar ao ministro, ao prefeito Paulo Piau (PMDB) e às autoridades um documento com reivindicações relacionadas ao reforço da segurança nas imediações e unidades da UFTM. Nele são relatados problemas de violência enfrentados por servidores e estudantes.

Programe-se

Será em 30 de setembro, sábado, no Jockey Park, o lançamento do Axé Uberaba. Toda a baianidade de Durval Lelys, do Asa de Águia, vai se misturar ao sertanejo pop de Gusttavo Lima para agitar os convidados. A produção é da Trio Produtora, Top Entretenimentos e Pró Eventos. Os convites já estão à venda na loja do Shopping Uberaba, no Ailton Discos e on-line no megaue.com.br. Mais informações em proeventos.com.br ou (34) 4102-0223.

Foto/Divulgação



Durval Lelys promete agitar o Jockey Park no lançamento do Axé Uberaba

Ti-ti-ti

- Rede Zebu Carnes deve inaugurar até o fim do ano mais uma loja. Será no bairro Boa Vista, próximo ao campo do Vila Nova. E já prepara o início das obras da unidade do bairro Valim de Melo.

- O Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep), da AISP 158, no Centro, convoca todos os associados para a eleição da nova diretoria no dia 15 de setembro, às 19 horas, no Salão da igreja São Benedito.

- A Secretaria Municipal de Saúde publicou notificação sobre o pregão eletrônico para a locação de ambulâncias. As participantes deverão apresentar recurso em cinco dias contra a anulação, em virtude de suposta exigência de característica exclusiva da marca Fiat.

- A OAB Nacional ingressou, na sexta-feira, 25 de agosto, com uma ação civil pública contra a União, em face do aumento das alíquotas incidentes sobre combustíveis. Argumenta que a única finalidade é elevar a arrecadação federal.