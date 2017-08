Permanência do atual comandante cancela a eleição na Guarda

Permanncia do atual comandante cancela a eleio na Guarda

Saia justa

Não haverá mais eleição para indicar o novo comandante da Guarda Municipal. É que Vanderson José Alves da Silva continuará no posto, mesmo depois de ter pedido demissão, alegando motivos pessoais, inclusive com comunicação às chefias e conhecimento da tropa. Colegas teriam intercedido para que ele permanecesse no comando. Até comissão para organizar o pleito já tinha sido formada. Uma lista tríplice, com os mais votados pelo voto direto e secreto dos guardas municipais, seria submetida ao prefeito, para a nomeação do novo comandante.

Estimativas

O IBGE divulgou ontem as estimativas da população de 2017. No comparativo com o ano passado, Uberaba aumentou de 325.290 para 328.272 habitantes e Uberlândia, de 669.672 para 676.613. Na região, Água Comprida caiu de 2.061 para 2.058, mas Araxá subiu de 103.287 para 104.283; Campo Florido, de 7.783 para 7.886; Conceição das Alagoas, de 26.428 para 26.818; Conquista, de 6.928 para 6.960; Delta, de 9.707 para 9.904; Frutal, de 58.295 para 58.770; Itapagipe, de 14.916 para 15.041; Ituiutaba, de 103.945 para 104.526; Iturama, de 38.102 para 38.484; Nova Ponte, de 14.715 para 14.934; Patos de Minas, de 149.856 para 150.893; Patrocínio, de 89.333 para 89.983; Perdizes, de 15.785 para 15.925; Pedrinópolis, de 3.661 para 3.672; Pirajuba, de 5.665 para 5.790; Planura, de 11.656 para 11.796; Sacramento, de 25.819 para 25.998; Santa Juliana, de 13.165 para 13.380, e Veríssimo, de 3.870 para 3.911.

Modelo de gestão

Vereadores reuniram-se com o secretário de Desenvolvimento Social, Túlio Cury, para debater o projeto do Executivo que busca autorização do Legislativo para gerir o Restaurante Popular. No entanto, a proposição é de que a administração ficará em aberto, podendo ser feita de forma direta, semidireta ou indireta, através de terceirização dos serviços. As obras da unidade estão prontas há tempos, mas as portas continuam fechadas.

Quarteirização

Sem processo seletivo para profissionais técnicos em Radiologia, o que já motivou denúncia no Ministério Público Estadual, o Hospital Regional será aberto com a prestação do serviço. Membros da categoria voltam a indagar se empresa que faz o serviço em hospital da cidade vai mesmo ser contratada, em que pese ser alvo de várias denúncias por parte dos próprios funcionários em relação a salários abaixo do mercado, falta de registro em carteira e de pagamento de férias e 13º salário, dentre outras. Caso se confirme a quarteirização, só restará à população rezar.

Fazendo as contas

Com o último repasse de R$1.345.892,31 do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), realizado ontem, a Prefeitura de Uberaba recebeu R$5.449.327,31 em agosto.

Inscritos

Nada menos que 12.839 estudantes fizeram inscrições para fazer as provas do Enem em Uberaba. A aplicação será dias 5 e 12 de novembro. O exame terá várias novidades em 2017, como a aplicação em dois domingos consecutivos, o encerramento da aplicação para sabatistas e a estreia das provas personalizadas com nome e número de inscrição do participante. Também haverá vídeo prova traduzida em Língua de Sinais (Libras).

Sobrando vagas

A UFTM realizou a 7ª chamada de alunos que estavam na lista de espera do Sistema Unificado de Seleção (Sisu) do 2º semestre de 2017. Foram convocados um aluno para o curso de Medicina, um para o curso de Nutrição e um para o curso de Serviço Social. As matrículas acontecem hoje.

Novo leilão

O Detran-MG realiza leilão de veículos no dia 12 de setembro, no Palácio Maçônico, na avenida da Saudade, em Uberaba. Ao todo serão 544 lotes de automóveis e sucatas. Os lances começam às 10 horas. A visita aos pátios, localizados na MG-427 e no Jardim Santa Clara, começa às 9 horas de segunda-feira, 4 de setembro.

Unimed já teria locado prédio na avenida Dom Luiz Maria de Santana, quase defronte o Centro Administrativo, para atendimento aos servidores municipais

Ti-ti-ti

- Pela nova regra, publicada na terça-feira, 29, os bancos podem leiloar o bem, inclusive imóvel, e continuar cobrando débitos dos inadimplentes. Em 2017, já foram leiloados cerca de três mil imóveis em Minas.

- Secretário de Defesa Social, Trânsito e Transporte, Wellington Cardoso Ramos, acionou a coluna para esclarecer permanência do comando da Guarda Municipal. E antecipou que realização de eleição para definição do cargo foi bem recebida e pode ser adotada pelo governo.

- Na segunda-feira, 28, Kaká Carneiro (PR) acompanhou o deputado federal Aelton Freitas (PR) em visitas às cidades do Sul de Minas. A ação conjunta sinaliza que os dois realmente podem fazer dobradinha nas eleições do ano que vem.

- Desfile da Independência contará em quatro etapas a história dos 200 anos de Uberaba.