Candidatura

Eleições na GM

O novo comandante da Guarda Municipal será definido pelo voto direto e secreto do efetivo. No entanto, a primeira reação ao processo foi a presença de representantes da associação da categoria na comissão organizadora. Os candidatos devem preencher os requisitos do Regulamento Ético e Disciplinar, que privilegia os guardas mais antigos.

Inadimplência

Como no restante do país, em Uberaba os bancos estão jogando pesado com os mutuários em atraso com o pagamento dos financiamentos da casa própria. Dia sim e outro também são realizados leilões de imóveis retomados, para o pagamento de dívidas com essas instituições financeiras, públicas e privadas. A maioria deles ainda ocupada pelas famílias dos financiadores. A causa do aumento da inadimplência seria o desemprego. Em Minas, de junho para julho, o número de imóveis levados a leilão saltou de 400 para 800.

Vida que segue

Como prometido aos mototaxistas, Luiz Dutra (PMDB) foi recebido em audiência na Secretaria de Defesa Social, Trânsito e Transporte, na sexta-feira, 25. As reivindicações da categoria foram recebidas pelo setor jurídico e nova reunião acontecerá no dia 13 de setembro. Enquanto isso, os clandestinos continuam transportando passageiros na garupa de suas motos, colocando a vida dos uberabenses em risco, sem seguro obrigatório, como prevê a regulamentação do serviço.

Lavando as mãos

O Sindicato dos Educadores Municipais publicou em seu boletim semanal que o benefício do plano de saúde junto à Prefeitura é uma conquista da categoria, mas sua administração cabe exclusivamente à Prefeitura. É obrigação do município fazer a licitação para o oferecimento do serviço – conforme determina a lei e sem a participação do Sindemu e de qualquer entidade –, dando oportunidades iguais a todas as operadoras de saúde. Cabe à entidade sindical apenas cobrar e colaborar com o governo para melhorar a qualidade do serviço, referindo-se ao imbróglio decorrente da nova licitação.

Opinião do leitor

Anacleto Ancelmo dos Reis sugere que a prefeitura regulamente a padronização das calçadas, principalmente dos novos loteamentos. A proposta é de que seja dado um prazo para que os proprietários dos imóveis façam a construção ou adequação, ganhando desconto no pagamento do IPTU, em contrapartida. Atualmente, os pedestres sofrem com as péssimas condições nos passeios, com desníveis, degraus de diversos tamanhos, rampas disformes e obstáculos.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu, ontem, R$513.338,96 no último repasse de ICMS em agosto. No mês, as transferências do imposto somaram R$15.956.826,92.

Boa proposta

Deve ser vetado pelo Executivo o projeto de Samuel Pereira (PR) que obriga os Centros Municipais de Educação Infantil a gerar o número de protocolo por vagas para Pré-escola e Maternal na rede pública. A iniciativa objetiva dar transparência no processo de preenchimento e evitar injustiça. O vereador destaca que, com a formalização do ato, há condições de o interessado até recorrer à Justiça, na garantia do seu direito, quando de negativa do município ou demora. Segundo ele, não são raras as vezes em que chegam em seu gabinete reclamações de pais de crianças, citando que alguém que procurou a vaga posteriormente foi beneficiado. Líder e vice-líder do prefeito votaram contra, alegando inconstitucionalidade.

Uberaba está em todas

O projeto “Autista Artista: cultura e arte integrada como instrumento de inclusão social e cultural”, do Instituto Agronelli de Desenvolvimento Social (Iades), é um dos 85 projetos selecionados pelo Programa Criança Esperança, em todo o Brasil, para serem apoiados em 2018. A partir de janeiro, a iniciativa receberá o apoio financeiro no valor de R$253.460,80, para ser utilizado em 12 meses.

Foto/Leitor



Populares descarnaram ontem vaca atropelada nos trilhos da VLi, na rua Carlos Tasso R. da Cunha

Ti-ti-ti

- Necessitando de recursos para manutenção dos serviços, as entidades Anjos do Bem e Seguidores do Caminho vão realizar jantar beneficente no dia 16 de setembro, no Loft Gastrobar, com várias atrações musicais.

- Cotação semanal de preços do Ceasa mostrou que o chuchu (caixa de 22kg) saltou de R$30,00 para R$60,00 e a batata-doce (caixa com 22kg), de R$30,00 para R$50,00, em Uberaba.

- Não dá para entender esse imbróglio se a RN atenderá ou não os servidores até que a Unimed assuma o novo contrato de plano de saúde. Ao JM, no dia 15 de julho, o secretário de Administração, Rodrigo Vieira, garantiu que a ANS estabelece que a operadora atual é obrigada a continuar atendendo durante a fase de transição. Então, por que tanto desgaste?

- A coluna já vinha alertando quanto ao risco de aumento expressivo dos valores do plano de saúde dos agregados, vinculados aos servidores municipais. O preço para beneficiários na última faixa etária, a partir de 59 anos, será em média três vezes maior que o valor pago atualmente.