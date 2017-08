Mais problemas

Mais problemas

Não é apenas a escala de trabalho de 12 horas de trabalho por 36 de descanso que causa descontentamento no Samu. Novos relatos dão conta que tem profissionais que fazem o horário que querem. E mais, o Samu estaria sem referência técnica de enfermagem e sem diretor clínico. Além dos produtos de higiene, estariam em falta materiais para esterilização de equipamentos.

Aplausos

A nova dinâmica adotada pela Polícia Militar de estar presente nas ruas, fazendo blitze e abordagens de suspeitos dá ao uberabense a sensação de estar mais seguro. Exemplo disso ocorreu na Praça da Mojiana, no fim de semana, com carros e motos em situação irregular apreendidos e infratores detidos.

Reação

Servidor declarou que, infelizmente, o deputado federal Caio Narcio (PSDB) não sabe é nada, pois a Casemg hoje é federalizada, tem suas próprias receitas e faz sua operacionalização sem aporte federal. Segundo ele, o parlamentar deve saber é que, durante os anos de gestão estadual, a empresa foi cabide de emprego para afilhados políticos. Eram 74 unidades instaladas em Minas nesses quase 60 anos e muitas foram fechadas por causa da politicagem, mas hoje operacionaliza com 16.

Uberaba está em todas

O projeto do Procon Regional do Triângulo, iniciativa da Prefeitura de Uberaba, em parceria com a Amvale e municípios associados, foi um dos trabalhos selecionados e expostos na “I Mostra de experiências bem sucedidas na defesa do consumidor”, durante o 17º Congresso Nacional do Ministério Público do Consumidor, semana passada, em Recife. O presidente da Fundação Procon, Rodrigo Mateus, declarou que, com dedicação, parceria, entusiasmo e boa dose de paixão, vão mostrar às empresas irresponsáveis e levianas que no Triângulo Mineiro a defesa do consumidor é levada a sério.

Inadimplente

Concessionária da BR-262, a Triunfo/Concebra é uma das quatro empresas inadimplentes e que estão respondendo a processo administrativo na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que pode resultar na retomada da concessão. O grupo é recordista em pedido de reequilíbrio de contrato, com R$2,35 bilhões, mas recebeu apenas R$590,3 milhões. Ao jornal Valor, a Triunfo/Concebra negou responder processo na ANTT.

Em plenário

Kaká Carneiro (PR) manifestou que, aprovada a reforma política pelo Congresso Nacional, os vereadores devem retomar as discussões sobre o aumento ou não do número de cadeiras na Câmara Municipal. Na opinião dele, esse assunto não pode ficar debaixo dos braços.

Cobrança

O Sindicato dos Educadores Municipais (Sindemu) vai cobrar uma ação do Conselho Municipal de Acompanhamento do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) em relação ao cumprimento do Piso Salarial Nacional do Magistério no Município de Uberaba. A diretoria entende que é função deste conselho fiscalizar o cumprimento da lei. No mês passado, o sindicato denunciou no conselho e no Ministério Público o não cumprimento do pagamento do piso.

Opinião do leitor

Wagner Kilinsg orienta os professores que recebem qualquer tipo de agressão – seja verbal, seja ameaça – que façam um boletim de ocorrência e comunicação interna, para que esse documento seja entregue à Secretaria de Educação. Ele propõe que a pasta tenha uma comissão para o julgamento dos agressores (isso cabe também aos professores). E que o agredido entre com processo no Ministério Público para que o responsável pague pelo seu ato, judicialmente.

Moradores reclamam que buracos no cruzamento das ruas Antônio de Faria com Anésio Leite, no bairro Morumbi, completaram um ano

Ti-ti-ti

- A fábrica da Seara em Uberaba, que passará por ampliação e modernização com investimentos de R$4,5 milhões, pertence ao grupo JBS.

- Nomeados os membros do Conselho Municipal de Política Cultural.

- Sindicalistas ainda aguardam resposta da prefeitura para negociar os salários dos educadores municipais. Na avaliação do presidente Bruno Ferreira, zero por cento de reajuste, como foi proposto para este ano, não caracteriza respeito à categoria.

- Apesar de usar o estacionamento do ginásio do Jockey Centro, onde funciona a Fundação Municipal de Esportes (Funel), o Legislativo continua pagando R$4 mil mensais para vereadores e comissionados usar o pátio do ex-Hotel Regina.

- Dois servidores do Codau foram exonerados na sexta-feira, 25, com atos publicados no jornal oficial Porta-Voz, mediante parecer da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório.

- Culto no teatro Municipal Vera Cruz, às 20 horas de sábado, 2 de setembro,vai marcar os 500 anos da Reforma Protestante. O evento, das igrejas presbiterianas de Uberaba, reunirá o pastor Ludgero Bonilha, o cantor gospel Ronaldo Bezerra e o Coral Presbiteriano.