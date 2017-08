Armazéns da Casemg e Ceasa podem estar entre as privatizações

Armazns da Casemg e Ceasa podem estar entre as privatizaes

Privatização

Os armazéns da Casemg e unidade local da Ceasa podem estar entre os sete empreendimentos localizados em Minas Gerais prestes a sair das mãos do governo para serem completamente operados pela iniciativa privada. O pacotão anunciado coloca na berlinda as quatro usinas que tiram o sono da Cemig (Jaguara, Miranda, São Simão e Volta Grande), a Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais (Casemg), a Central de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasa Minas) e os 49% que a Infraero detém no aeroporto de Confins.

Ponderando

Para o deputado federal Caio Narcio (PSDB), é necessário analisar caso a caso. Ele é contra a venda dos ativos da Cemig, mas acha que privatizar a Casemg seria uma boa, por ser um órgão falido. No caso da Ceasa, ele não vê prejuízo na venda.

Oficialmente

Usinas sucroalcooleiras estão processando a União por supostas perdas provocadas pela política de controle de preços da gasolina no país praticada pela Petrobras entre 2011 e 2014, no governo de Dilma Rousseff (PT). Pedem ressarcimento de valores que poderiam ter recebido pelas vendas de etanol caso o preço da gasolina tivesse, no período, mantido correlação com as cotações internacionais. Levantamento do jornal Valor identificou quase 30 ações tramitando no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A usina Uberaba é uma delas. O juiz federal Marcelo Rebello Pinheiro julgou que as proponentes deveriam processar a Petrobras por ser ela a responsável pela atividade econômica.

Instalação do alambrado seria resultado de um termo de ajustamento entre o Ministério Público Estadual e o novo shopping

Tabu sem fim

Obras de instalação de alambrado no córrego das Lages, onde termina a canalização, no final da avenida Leopoldino de Oliveira, mostram que a urbanização não vai sair do papel. É como se quisessem esconder a falta de limpeza da área, sob a alegação de preservação, e o mau cheiro exalado pelo esgoto que corre a céu aberto, o que é impossível. A insegurança da região não será resolvida também. Os moradores convivem com o problema há quatro décadas e recentemente reacenderam a esperança de ver o tabu quebrado, com declaração do prefeito Paulo Piau (PMDB) de que aquele último trecho seria urbanizado.

Canteiro central foi aberto para dar lugar ao contorno dos veículos, antes e depois do perigoso cruzamento

Mais segurança

Está saindo da prancheta a sugestão do jornalista Kiko Marinelli, cansado de ver acidentes no cruzamento da avenida Niza Marques Guaritá com rua Egídio Fantato, no bairro Manoel Mendes. A Prefeitura já pavimentou os acessos para os veículos evitarem o perigoso cruzamento, mas ainda falta a sinalização.



Uberaba está em todas

Mais dois alunos da Engenharia Mecânica da UFTM, Paulo Guimarães Lacerda Neto e Yago Moreno Jacomini, partiram em agosto para a permanência de dois anos em universidades francesas com bolsa do Programa Brafitec e direito a dupla diplomação. Eles já estão, respectivamente, nas universidades École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Bretagne (Ensta), na cidade de Brest, e Institut National des Sciences Appliquées (Insta), que fica na cidade de Bourges. Serão 18 meses com bolsa da Capes e mais seis meses de estágio obrigatório remunerado em uma empresa francesa.

Contribuição

O engenheiro agrônomo José Sidney Silva observa que os incêndios nas faixas das rodovias que cortam Uberaba e região ocorrem todos os anos nesta época, provocando prejuízos a todos e para o meio ambiente. Segundo ele, temos que trabalhar de forma preventiva, adotando a queimada controlada autorizada pelos órgãos competentes, mediante estudos previstos nos códigos ambientais federal, estadual e municipal. Essa pode ser uma saída eficaz contra estes incêndios. Em 2011, a Prefeitura de Uberaba e parceiros iniciaram este trabalho, indicando que seria importante o atual governo municipal dar continuidade.

Realidade

Nas escolas da rede estadual de Minas, 43,8% dos professores já sofreram alguma agressão física, verbal ou psicológica por parte de alunos. É o que revela pesquisa feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) para o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), que será divulgada em outubro.

Realidade - 2

Segundo a presidente do Sind-UTE, Beatriz Cerqueira, o dado é alarmante. Na avaliação dela, a pesquisa deixa claro que existe uma subnotificação. Há uma dificuldade de se fazer um boletim de ocorrência em casos de agressão dentro da escola. Os dados são anteriores à aprovação da Lei Estadual 22.623/2017, que estabeleceu medidas para coibir a violência nas escolas estaduais há cerca de um mês. Ainda faltam medidas para evitar que o docente seja agredido pelos alunos. Registrar o BO é uma das exigências da nova legislação.

Detalhes

No boletim de ocorrência do caso do estupro de estudante da UFTM, a polícia relatou que o encontrou à beira da estrada, com as mãos e pés amarrados, de calça jeans e sem camisa, bastante abalado. A vítima tinha riscos no corpo todo e pedaços de galho seco introduzidos no lóbulo da orelha esquerda. Os militares afirmam ter levado o jovem ao Hospital São José, onde ele foi medicado pela plantonista, que constatou a violência sexual.

Prepare-se

As mudanças no processo para tirar carteira de motorista em Minas podem aumentar os custos gerais para os candidatos em pelo menos 20%, se considerados apenas aumentos das cargas horárias mínimas para legislação e provas práticas. No caso do curso de legislação, o aumento mínimo previsto é nove horas/aula. Como cada uma delas custa entre R$7 e R$8, o custo pode subir em ao menos R$63. Já no caso das aulas práticas, o aumento é de cinco horas, aumento mínimo de R$200, segundo o presidente do Sindicato dos Proprietários de Centros de Formação de Condutores do Estado de Minas (Siprocfc-MG), Alessandro Dias.

Prepare-se - 2

Ainda segundo o sindicato, para tirar CNH de moto hoje, o mínimo gasto é de R$1.622,81. No caso do carro, R$1.922,81. Com as aulas a mais de legislação e rua, os valores iriam para R$2.004,81. No caso das motos, para R$2.304,81, aumento de R$382.

Opinião do leitor

José Roberto Figueiredo analisa que, pelos dados estatísticos, fica provado que a região não comporta dois aeroportos, principalmente a 100km um do outro e, também, pelo baixo fluxo de passageiros. Números do IBGE e da Infraero, comparando com outras cidades com menor população, mostram que Uberaba e Uberlândia juntas têm 994.951 habitantes, sendo que a movimentação anual dos dois aeroportos foi de 1.153.839 passageiros. Já

Foz do Iguaçu (PR) tem 263.915 moradores, mas seu aeroporto movimentou 1.851.116 passageiros. Vitória (ES) possui 359.555 habitantes, porém seu terminal aéreo girou 3.120.166 usuários. É por essa razão que ele entende que o Triângulo deverá ter um único aeroporto economicamente viável.

TI-TI-TI

- Cancelada a Feijoada do IEATM, que estava programada para ontem, em virtude de falecimento da mãe da organizadora.

- Repercussão negativa da visita do ministro da Justiça, Torquato Jardim, fez com que ele ligasse para o prefeito Paulo Piau (PMDB) para dizer que seu gabinete está aberto às demandas de Uberaba. E, mais uma vez, não fez nenhum anúncio que beneficiasse a cidade e região.

- Já na visita de Geraldo Alckmin (PSDB) a Uberaba, Piau disse aos jornalistas que eleitor tinha lhe dito que o prefeito João Doria (PSDB) é como o galo garnisé, enquanto o governador paulista é o galo velho, referindo-se à sucessão presidencial.

- Nova edição da revista JM Magazine será lançada na próxima terça-feira (29), na Casa de Julieta, a partir de 20h, e no dia seguinte já estará nas bancas.