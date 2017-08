Lula viaja por Minas e Uberaba está no trajeto

Lula viaja por Minas e Uberaba est no trajeto

Caravana

Ao finalizar o roteiro de visitas no Nordeste, o ex-presidente Lula (PT) vai fazer o mesmo em Minas Gerais. No roteiro estão Uberaba, Uberlândia, Divinópolis, Teófilo Otoni, Montes Claros e Governador Valadares. A expectativa da presidente do PT mineiro, Cida de Jesus, é de que as visitas ocorram em outubro ou novembro, segundo disse a coluna Aparte, do jornal O Tempo.

Discórdia

Servidores de seis horas diárias informam que estão sendo forçados a fazer escala de 12x36 no Samu. O problema é que alguns têm uma segunda atividade fora da Prefeitura, para complemento de renda, e outros cursam faculdade. Também reclamam que têm de levar de casa papel higiênico, sabonete, detergente e papel toalha, em função da falta desses produtos no ambiente de trabalho.

Esburacada

Se não bastassem os buracos nas ruas, uberabenses são obrigados a conviver com o mesmo problema nas calçadas. A avenida Leopoldino de Oliveira, na área central, é exemplo do descaso enfrentado diariamente por pedestres. A prometida reforma do Mercado Municipal, que não sai do papel, impõe aos clientes o desafio de andar pelo passeio cheio de defeitos.

Polêmico

Surgiram as primeiras reações ao Regulamento Ético e Disciplinar da Guarda Municipal. As reclamações são de que a tropa não foi ouvida para dar sua contribuição e muito menos para opinar sobre o conteúdo. Criticam que o corregedor aparece como superior ao comandante e, ao mesmo tempo, cobram o cumprimento imediato do tópico em que os guardas mais antigos têm preferência na ocupação dos cargos hierárquicos.

Não perdeu tempo

Rubério Santos (PMDB) aproveitou a visita do ministro da Justiça, Torquato Jardim, para pedir que disponibilize recursos para as instituições filantrópicas de Uberaba que trabalham com o tratamento e a recuperação de dependentes químicos. O vereador disse a ele que o segmento passa por dificuldades por falta de apoio financeiro em seus projetos, dando como exemplo a Comunidade Nova Jerusalém, que já chegou a atender mais de 50 internos e hoje não passa de 25 internos. Também defendeu a implantação de um sistema eletrônico de segurança em todas as escolas da rede municipal e estadual de ensino, com recursos da União.

Opinião do leitor

Wesley Carvalho ouviu no Programa Voz do Brasil que o Governo Federal autorizou a liberação de R$88 milhões para a ampliação do Aeroporto de Ribeirão Preto, que inclusive poderá receber aviões cargueiros. Segundo o ministro do Transporte, estão assegurados mais de R$3 bilhões para a modernização da aviação regional nos próximos anos. Ele convoca os deputados federais da base aliada do presidente Temer (PMDB) e o prefeito Paulo Piau, que é do seu partido, a aproveitarem essa informação.

Única alternativa

Diante da queda nas doações de voluntários e do atraso no repasse de recursos, entidades filantrópicas fazem o que podem para sobreviver. A Casa de Apoio Daniele abriu bazar e brechó na rua 13 de Maio, defronte do Corpo de Bombeiros. A direção pede doações de roupas, calçados, artesanatos e outros produtos. Também conclama as pessoas a atuarem como voluntárias. Já o Instituto de Cegos do Brasil Central realizou jantar dançante na noite de ontem na Casa do Folclore.

Pura beleza

A florada dos Ipês chama a atenção dos uberabenses e, especialmente, dos visitantes. Engenheiro agrônomo e ex-diretor de Meio Ambiente, José Sidney Silva, lembra que 73 espécies de árvores foram plantadas na cidade durante o “Programa de Revitalização Florestal”, no período de 2007 a 2012. As sementes de ipê-amarelo, adquiridas em Goiás, produziram em torno de 86 mil mudas, que hoje são árvores e integram o paisagismo urbano e rural. Ele sugere que a espécie seja plantada em vasos grandes ou em canteiros de alvenaria (concreto) de avenidas, como a Leopoldino de Oliveira, com segurança e sem atrapalhar o trânsito.

Foto/Facebook



Vale a pena dar uma passada na avenida da Saudade para ver a beleza da florada dos ipês-amarelos

Ti-ti-ti

- Repórter-fotográfico postou em grupo da imprensa que homem em uma caminhonete preta – mesmo tipo de veículo usado por estuprador de estudante – tentou contra servidora nas imediações da UFTM. E alerta para que tomem cuidado ao verem o mesmo modelo de automóvel.

- Servidores municipais ficaram inconformados com preço da consulta da nova operadora do plano de saúde. O valor saltou de R$10 para R$19.

- A juíza Carina Biagi, da 8ª Vara Cível de Ribeirão Preto, determinou o fim da recuperação judicial da empresa aérea Passaredo. Novos gestores prometem ampliação dos voos para novos destinos.

- Hoje tem mais um McDia Feliz, com renda revertida para a Oasis.

- O Instituto de Engenharia e Agronomia de Uberaba realiza a Feijoada IEATM 2017, a partir das 13 horas de hoje, em sua sede, na avenida Leopoldino de Oliveira, no Parque do Mirante, ao som da banda Odarasamba.