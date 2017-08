TCE determina revisão de reajuste de pedágio autorizado à Triunfo Concebra

TCE determina reviso de reajuste de pedgio autorizado Triunfo Concebra

Inquérito aberto

A Polícia Civil abriu inquérito na quarta-feira, 23, para investigar a denúncia de estupro do estudante da UFTM, 23 anos. O caso foi registrado no domingo, 20, sendo a representação na delegacia feita por ele, que vai passar por exames de corpo e delito. O universitário contou todos os detalhes da ação violenta por meio de seu Facebook, que já teve quase 30 mil curtidas e mais de 4 mil compartilhamentos, onde as pessoas mandaram mensagens de força.

Doação para UFTM

Será às 10 horas de amanhã, 26, a assembleia extraordinária dos associados para deliberar sobre a doação de parte da área do Uberaba Tênis Clube (UTC), para a construção do Hospital de Traumas da UFTM. O repasse vem sendo discutido, sem sucesso, desde a gestão do ex-reitor Virmondes Rodrigues Júnior.

Revisão

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a revisão do reajuste de 14,15% autorizado pelo governo federal para a tarifa de pedágio da Triunfo Concebra, responsável pela gestão de um corredor viário de 1.176 quilômetros da BR-262, que liga as cidades de Brasília, Goiânia, Uberaba e Betim.

Preocupado

Felipe Gollino trabalha na prefeitura e paga por mês por seu plano de saúde, para o pai e a mãe, o valor médio de R$140 para cada, com o salário de R$937. Paga porque necessita de cuidar dos genitores, pois precisam de tratamento. Ao ligar no Sindicato dos Servidores Municipais, porém, recebeu a informação de que o valor do plano deve subir em média para R$500 por pessoa. Segundo ele, são 600 agregados, que serão prejudicados pela nova operadora. E indaga o que vão fazer para que ele mantenha o plano de saúde dos pais? E a prefeitura?

Opinião do leitor

Wagner Kisling entende que as próprias usinas já deveriam deixar suas brigadas de incêndio em posição de combate, e não agir após o início das queimadas. Segundo ele, o controle fica ainda mais difícil com os fortes ventos na região. Também deveriam respeitar as margens das rodovias em pelo menos mil metros de distância e, ainda, fazer valões na sua extensão. Assim o fogo não atingiria as pistas. E sugere que o Ministério Público do Meio Ambiente fiscalize o setor, diante do estrago, ressarcindo todos os prejudicados, inclusive com medidas compensatórias em favor da recuperação da fauna e flora e a adoção de novos equipamentos de combate ao fogo.

Suporte

Aproximadamente 11 mil empresas instaladas no Triângulo Mineiro, inclusive em Uberaba, receberão a visita de técnicos do Sebrae-MG, para orientação gratuita em gestão. Os consultores estarão devidamente uniformizados e identificados por crachás.

Ouvidoria

Hoje é o último dia para os interessados se inscreverem para as eleições de ouvidor-geral e ouvidor setorial da UFTM. A eleição será realizada no dia 12 de setembro, das 9 às 21 horas.

Cachê

O violeiro Roberto Correa recebeu R$6,5 mil da Fundação Cultural pela apresentação na VI Jornada do Patrimônio Cultural do Estado de Minas Gerais, no dia 18, em Uberaba. Os recursos foram provenientes do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico. As despesas de locomoção, hospedagem, alimentação e impostos correram por conta do artista.

Adiado

Ao contrário do que havia comunicado na semana passada, o Governo de Minas informou que a quitação do complemento do ICMS será feita apenas no dia 1° de setembro às prefeituras. Conforme a Secretaria de Estado da Fazenda, o pagamento da complementação do ICMS do dia 16 de agosto, no valor total de R$144.082.442,77, seria depositado na terça-feira, 22, depois do aviso sobre o erro nos repasses pela Associação Mineira de Municípios.

Em visita à Unidade do Programa Saúde da Família do Jardim Copacabana, o vereador Alan Carlos (PEN) detectou que faltam profissionais e geladeira para vacinas. Também necessita de manutenção dos bebedouros, novas cadeiras, pintura e equipamentos odontológicos, dentre outros