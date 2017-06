Para reduzir verba de gabinetes, Dutra estaria oferecendo cargos na CMU

Especulações

A um ano das eleições para deputados estadual e federal, na Câmara Municipal já começaram as especulações sobre quem disputará o pleito. Entre os 14 vereadores, fala-se das candidaturas de Kaká Carneiro (PR), em dobradinha com Aelton Freitas (PR); Aguinaldo Silva (PSD), junto com Marcos Montes (PSD); Thiago Mariscal (PMDB), em parceria com Tony Carlos (PMDB), que iria federal; Franco Cartafina, Samuel Pereira (PR), Luiz Dutra (PMDB) e Almir Silva (PR).

Assim não dá

Nomeados para cargos comissionados na Câmara Municipal continuam trabalhando no gabinete dos vereadores para os quais prestavam assessoria. A prática implicou em indenização das rescisões trabalhistas pela Casa e não pela verba parlamentar de R$36 mil que cada um recebe.

Assim não dá - 2

Ao mesmo tempo, o presidente Luiz Dutra (PMDB) estaria pregando a redução desse valor, mas com a promessa de efetivar dois indicados por cada vereador em cargos de assessoria de comissões, que atualmente estão vagos, entre outros.

Explicando

Indagado, o presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio Grande, Vicente Araújo, explicou que a nova logomarca da entidade foi desenvolvida pela agência Solis. Lembra que a logo antiga era em forma de hélice de máquina, não representando mais o escopo, já que hoje a Amvale é muito mais do que prestadora de serviços com maquinário pesado, desenvolvendo os consórcios de iluminação, lixo, medicamentos, cursos de capacitação e convênios regionais. Por isso, a nova logomarca traz o Vale do Rio Grande estilizado em duas mãos cooperadas, indicando que a união faz a força. O slogan escolhido pela equipe foi: "O Brasil passa por aqui" - em referência à posição geográfica e sua importância econômica.

Leitor



Pintura de faixas de trânsito foi feita na avenida Padre Bernardes, mas canteiros continuam danificados pelas raízes das árvores



Protesto

Os moradores e comerciantes reclamam que a urbanização da avenida Padre Eddie Bernardes, com a inauguração do viaduto, não chegou ao bairro José Barbosa, se sentindo preteridos. Disseram que recentemente foi realizada poda de árvores na via, mas no trecho da comunidade não, com raízes expostas e calçadas danificadas.

Arquivo



Antônio Neto estima que a prefeitura paulistana vai receber R$200 milhões com a tributação dos aplicativos



Nova experiência

O então postulante à prefeitura Antônio Marques de Oliveira Neto está participando do governo de João Doria na Prefeitura de São Paulo. Ele é um dos diretores-executivos da SP Negócios, empresa municipal que faz a gestão dos projetos de privatização e concessões daquele município. Pelo que se vê, o empresário deixou a vice-presidência internacional do Banco HSBC para buscar experiência na área pública. Antes da eleição do ano passado, Antônio Neto foi cobrado por não ter essa expertise.

Experiência - 2

O executivo Antônio Neto coloca-se à disposição da Câmara Municipal e da Prefeitura de Uberaba para apresentar o modelo de regulação dos aplicativos, como o Uber, adotado na cidade de São Paulo. O projeto foi desenvolvido e discutido pela SP Negócios, com a cobrança das empresas de aplicativos pelo uso do sistema viário.

Menudos

Os secretários Rodrigo Vieira (Administração), Fernando Hueb (Gabinete) Denis Silva (Comunicação e Codiub), Marcos Jammal (Cohagra), Túlio Cury (Desenvolvimento Social), Luís Medina (Funel) e Iraci Neto (Saúde) são considerados os “menudos” de Paulo Piau (PMDB). Essa denominação dada a eles, quando alguns deles eram assessores do então deputado, se refere a grupo musical da década de 80 e mostra a introdução de uma nova leva de uberabenses na prática política.

No passado

Passados mais de 20 anos, o próprio Piau e os ex-prefeitos Luiz Neto e Marcos Montes, os ex-secretários Alaor Carlos e atuais Wellington Cardoso, Maria Batista Varotto, Paulo Salge, José Renato Gomes e Antônio Oliveira são oriundos do período em que Hugo Rodrigues da Cunha esteve à frente da Prefeitura em seu 2º mandato, dentro do governo ou o apoiando. E todos ainda estão na lide política.

Crítica

Na sua passagem pela Câmara Municipal, Aelton Freitas (PR) declarou que a equipe de comunicação do governo Temer (PMDB) é a pior que já esteve no Palácio do Planalto. Disse que ela não se antecipa aos fatos, citando como exemplo as reformas em tramitação no Congresso Federal. Já o parlamentar se mostra “treinadinho” quando argumenta em defesa dessas matérias.

União?!

Ainda sobre sua visita ao Legislativo Municipal, Aelton Freitas declarou publicamente que está novamente apoiando o governo municipal e que se todos os vereadores apoiarem, Marcos Montes (PSD) vai ser reeleito com 60 mil votos de Uberaba; ele, com até 30 mil, e com a mesma quantidade Adelmo Carneiro (PT), pelos votos dos uberabenses. Pregou que existe espaço para todos, sendo mais difícil a eleição para os novatos que a reeleição para os três.

Acordo

A Uniube e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente chegaram a entendimento para que os passeios no entorno do campus II, na avenida Nenê Sabino, possam ser restaurados. As árvores serão removidas, sendo que a reposição já foi feita na parte interna. Informação foi dada pelo diretor Lúcio Scalon aos vereadores.

Repercussão

Durante toda a semana repercutiu positivamente o concerto da Orquestra de Violoncelos em Peirópolis. Como o evento foi um sucesso, o que não faltou foram “pais para a criança”. Mas, justiça seja feita ao professor e regente Kayami Satomi, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), e ao agitador cultural Beethoven Teixeira, da Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico. Juntos, os dois romperam barreiras e a falta de recursos. Até a reitora Ana Lúcia Simões teve que ser acionada para o uso das instalações e da praça do Complexo Científico e Cultural da UFTM.

Insistência

Ismar Marão (PSD) lembrou na sessão plenária de sexta-feira (23) a atuação permanente do ex-vereador Paulo César Soares durante seus mandatos na Câmara Municipal para a construção do viaduto da avenida Padre Eddie Bernardes. Segundo ele, China sonhava com a concretização da obra, agora inaugurada, devendo os colegas levar seus sonhos adiante.

Respeito

O ambientalista Cacá Sankari indaga se a Prefeitura exige dos construtores os Estudos de Impactos de Vizinhança (EIV), que tratam da "conciliação entre o interesse de empreender e o direito a uma cidade sustentável”. Relata que em prédio que está sendo construído ao lado do Centro Administrativo as atividades começam por vezes antes das 6h da manhã e se estendem após as 18h, inclusive aos sábados. Cacá observa que é impossível ter um mínimo de vida saudável sem dormir direito e trabalhar de forma razoável no dia seguinte. Ele espera maior respeito à vizinhança do entorno e melhor fiscalização da secretaria responsável, bem como atenção do Ministério Público.

Ti-ti-ti

- Fórum dos Trabalhadores faz hoje panfletagem na feira do bairro Abadia convocando os uberabenses para aderir à greve geral na próxima sexta-feira (30).

- Jardim Anatê vai eleger a diretoria da Associação de Moradores dia 22 de julho.

- Projeto arquitetônico implantado na sede da Amvale foi feito por Lorena Fiuza, sendo a maior parte de estrutura modular, pois o imóvel é alugado. Se houver mudança para uma sede própria, pode ser removida, sem prejuízos.

- Preços dos combustíveis se mantiveram estáveis nos últimos dias. O litro do etanol foi encontrado até por R$2,17 e da gasolina, R$3,27.

- Preso por ser operador do caixa 2 do PMDB, Lúcio Funaro é o delator da Odebrecht na operação Lava-Jato e não, erroneamente, Dilson Funaro.