Casos de nepotismo na Prefeitura chegam ao Ministério Público

Casos de nepotismo na Prefeitura chegam ao Ministrio Pblico

Denúncia

Na segunda-feira, 19, foi protocolada denúncia no Ministério Público de casos de nepotismo na Prefeitura. Foram anexadas cópias dos atos publicados no jornal oficial Porta Voz, mostrando casos de nomeações de parentes de 1º grau.

Sem entender

Enquanto engenheiros e servidores de Tecnologia da Informação participam de congresso para busca de novos conhecimentos, aprovados nos primeiros lugares do último concurso do Codau para essa área continuam à espera da convocação. Já se passaram três anos.

Primeira promessa

Atualmente, as UPAs funcionam apenas com pediatras e ortopedistas, além dos clínicos gerais. Mas a nova gestora Funepu anuncia que em menos de 15 dias profissionais de outras cinco especialidades serão incluídos: neurologista, cardiologista, infectologista, urologista e cirurgião geral. Esses médicos serão acionados sempre que necessário.

Comemorando

O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Renato Gomes, declarou nas redes sociais que é muito bom ver o saldo positivo na geração de empregos em Uberaba. Disse ainda que, na terça-feira, 20, visitou as obras da loja de atacarejo dos Supermercados Bahamas. Ao entrar em operação, no mês de setembro, vai gerar mais 150 vagas de emprego para os uberabenses.

De última hora

Convidado a representar o prefeito em palestra sobre segurança na Capelinha do Barreiro, o vice-prefeito Ripposati (PSDB) teve que assumir o microfone. Isto porque ocorreu uma demanda de última hora para a Polícia Militar. Moradores daquele bairro estão assustados com a violência, principalmente nas propriedades onde passam estradas de ligação com outras cidades, que estão servindo de rota de fuga. Ripposati disse a eles que a prefeitura está desenvolvendo projeto em que aquela comunidade rural será referência para outras agrovilas. A segurança será incluída nele.

Em caixa

A Prefeitura foi contemplada com R$284.330,69, repassados pela Agência Nacional das Águas (ANA), para a recuperação de 20 hectares da bacia do Rio Mutum. Edital de cumprimento é assinado pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Messias Pimenta.

Cara e burocrática

Lojistas querem o fim da cobrança em cartório dos impostos e tributos devidos ao Estado. Os emolumentos, segundo eles, chegam facilmente a 50% do valor do débito e, em alguns casos, podem ultrapassar o que é devido. Com críticas aos cartórios, os comerciantes ressaltam que há mecanismos de cobrança menos onerosos para o contribuinte, como o SPC. O tema foi tratado na quarta-feira, 21, na Assembleia de Minas, que recebeu os dirigentes lojistas. A situação, entretanto, deve se agravar, já que o Estado pretende elevar o valor máximo que pode ser cobrado em cartório.

Uberaba está em todas

O diretor Aldo Pedrosa informa que o filme longa-metragem #ninfabebê foi selecionado para o evento International Meeting on Art and Technology #16.ART – Artis Intelligentia: Imagining the Real. A película totalmente produzida em Uberaba será exibida entre os dias 11 e 14 de outubro de 2017, na Universidade do Porto, em Portugal. Este é o segundo evento internacional europeu do qual ele participa. Em janeiro, o filme foi selecionado para o International Festival Best Film Awards, na cidade de Cluj-Napoca, na Romênia, e ganhou três prêmios: Melhor Edição, 2º lugar como Melhor Filme de Estudante (pois a produção faz parte do doutorado de Aldo Pedrosa) e 3º lugar como Melhor Direção.

Repressão

Promotores do Grupo de Ações Especiais de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Uberaba e a Polícia Militar (PM) deflagraram operação na madrugada de ontem em Carmo do Paranaíba. Foram presas 28 pessoas ligadas ao tráfico de drogas e crime organizado.

Foto/Divulgação



Ajude a Casa de Apoio Danielle na reforma de dormitórios e refeitório e na construção de uma nova cozinha, com doação de materiais e ajuda de voluntários na obra. Informações no (34) 3314-9399

Ti-ti-ti

- A mulher do ex-vereador Paulo Pires foi substituída pela filha no cargo de assessora especial da Mesa Diretora.

- Na tarde de quinta-feira, 22, uma pomba causou susto nos servidores e contribuintes que estavam no Centro Administrativo. A ave chocou-se com vidro de janela do saguão. Os cacos de vidro caíram sobre as pessoas, mas ninguém se machucou.

- Com o aparelho de raio X da unidade da rua 13 de Maio parado por falta de materiais, o equipamento de radiografia da Unidade Regional São Cristóvão teria sido interditado pela Vigilância Sanitária, também.

- Cemitério Medalha Milagrosa está sem água a alguns dias, deixando os banheiros sem condição de uso.

- A Algar Telecom já está operando com a tecnologia 4G em Uberaba na faixa de 1.800 MHz.