Seguranças incomodam moradores de condomínio onde morava Ricardo Saud

Seguranas incomodam moradores de condomnio onde morava Ricardo Saud

Imbróglio

Moradores de condomínio de luxo em Uberaba, onde possui residência o diretor do frigorífico JBS, Ricardo Saud, estão se sentindo invadidos em sua privacidade com a presença de seguranças que passaram a ocupar seu apartamento. Em assembleia, eles relataram o caso à empresa administradora do condomínio, que respondeu não haver proibição legal quanto à permanência de seguranças dos filhos do delator no local como hóspedes, sem a permanência do proprietário. E alertou que pode ser impetrada ação de danos morais contra o condomínio, caso requeira a desocupação.

Confirmado

Ex-secretário local do PMDB, João Caldas confirma que o operador Dilson Funaro estava na comitiva de Michel Temer (PMDB) que em 2012 desembarcou no aeroporto local para participar da campanha eleitoral de Uberaba. Estavam presentes o presidente nacional do PMDB, Valdir Raupp; o presidente da Fundação Ulisses Guimarães, Eliseu Padilha, e o diretor da JBS, Ricardo Saud. A visita da cúpula peemedebista surpreendeu o então prefeito Anderson Adauto, que se defendia da intervenção no diretório municipal do partido.

De mudança

O deputado estadual Tony Carlos (PMDB) acionou a coluna para dizer que tinha conhecimento das reclamações sobre a demora nos agendamentos de serviços, como emissão de Carteira de Identidade, na Unidade de Atendimento Integral (UAI), na avenida Santa Beatriz. Inclusive já havia feito contato com a MGS, responsável pelo posto, sendo informado de que nova empresa vai assumir os serviços, através de Parceria Público Privada (PPP), o que já aconteceu em outras cidades, como Uberlândia, e que a unidade se mudará para o Uberaba Praça Shopping. O diferencial é que a nova gestora vai receber por serviço prestado. Equipe já está sendo treinada na Academia de Polícia Civil.

Repercussão

Até que a nova empresa assuma a UAI, uberabenses vão ser obrigados a esperar pelos serviços, já que o agendamento pela internet está indisponível. Também foi detectado que os atuais funcionários, com a incerteza se serão reaproveitados ou não, encontram-se desmotivados, segundo o vereador Franco Cartafina (PHS), que esteve pessoalmente na unidade. Ele declarou no plenário que a situação atual é inadmissível.

Recurso

O procurador-geral Paulo Salge informou que a prefeitura apresentou defesa na notificação feita por auditor-fiscal do Trabalho sobre o débito de R$23.809.713,25 do município de Uberaba, referente a dívidas do Fundo de Garantia, entre os anos de 2012 e 2016. Ele explicou que foram contestados débitos referentes aos contratos administrativos por prazo determinado e de cargos regidos pelo regime estatutário, por não incidir FGTS.

Descontentamento

Luiz Dutra (PMDB) e Franco Cartafina (PHS) reagiram ao fato de os vereadores não terem sido convidados para a assinatura do contrato da Secretaria Municipal de Saúde com a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (Funepu) para gestão das UPAs. Franco disse que solicitou a minuta do contrato ao secretário Iraci Neto e foi surpreendido com a assinatura do documento. Os dois cobraram respeito à Casa. O líder do prefeito Almir Silva (PMDB) ficou de cobrar explicações ao Executivo.

Reincidência

Aguinaldo Silva (PSD) lembrou que os vereadores foram esquecidos, novamente. Mais recentemente, foi anunciada a instalação de novo laticínio em Uberaba, sem que os vereadores fossem convidados também. Ronaldo Amâncio (PTB) disse que espera que a Casa não esteja sendo subestimada, mas que tenha acontecido apenas uma falha.

Advertência

Dutra declarou que é preciso que o governo municipal dê resposta às suas propostas de implantação de lâmpadas de LED na cidade, sem custos para o erário, e a doação de área para o Legislativo construir o Centro Administrativo, dentre outras. Do contrário, as relações entre os poderes tendem a complicar.

Luiz Dutra (PMDB), familiares e assessores iniciaram a distribuição de alimentos para famílias carentes

Ti-ti-ti

- Os jornalistas Mário Sérgio Santos e César Antônio assumiram a assessoria de imprensa da Funepu e ficarão responsáveis pelas informações sobre as UPAs.

- O Ipserv vai pagar R$13,8 mil à Trinus, para prestar assessoria técnica e financeira para a gestão de seu fundo de investimentos, e R$20 mil à VPA Consultoria, para fazer a 2ª etapa do estudo de reequilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência dos servidores municipais.

- Mais de 200 candidatos à casa própria estão sendo convocados a comparecer na Cohagra, em 48 horas, para tratar de assunto de seus interesses. O não comparecimento será interpretado como desistência.

- Prefeitura publicou convênios renovados com instituições que assistem usuários de drogas e álcool, para repasse de recursos de subvenção.