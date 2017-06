Operador aponta encontro com Temer, Saud e Cunha em Uberaba

Uberaba está em todas

Mais uma vez, Uberaba é citada na operação Lava Jato. Jornal O Globo repercutiu que, em depoimento feito em 14 de maio, o operador Lúcio Funaro afirmou que o presidente Temer (PMDB) orientou a distribuição de R$20 milhões desviados dos cofres públicos para campanhas eleitorais. Ele se recordou de três ocasiões em que se encontrou com Temer, numa delas em comício para as eleições municipais de Uberaba em 2012, onde estavam Eduardo Cunha (PMDB) e o uberabense Ricardo Saud, executivo do frigorífico JBS.

Entrada

É esperada para hoje a entrada de representantes da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (Funepu) nas UPAs, para fazer a transição da gestão com a organização social Pró-Saúde.

Só ontem

Repercutiu na Câmara Municipal o alerta feito pela coluna sobre a venda de imóveis de propriedade do Estado em Uberaba, dentre dezenas de cidades de Minas, para a criação dos fundos imobiliários. Ismar Marão (PSD) citou que os prédios da Delegacia Regional em reforma, PPI e escolas estão nesta lista.

Alerta

As minas de água da MG-90, avenida Maranhão e bairros Beija-Flor, Maringá, Tancredo Neves, Morada do Sol, Univerdecidade e Cartafina estão contaminadas. Amostras analisadas pela Seção de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde indicaram a presença de coliformes, da bactéria E. coli e o pH da água impróprios para o consumo humano.

Escolinha

O plenário da Câmara Municipal foi transformado ontem em sala de aula, com a presença de alunos da Escola Estadual Dom Eduardo, a convite de Rubério Santos (PMDB), em atendimento a pedido de um dos pais. O presidente Luiz Dutra (PMDB) atuou como se professor fosse, inclusive pedindo que o estudante Cláudio Daniel ocupasse a cadeira da presidência.

Terceirizados

Antecipando a nova legislação trabalhista em votação no Senado Federal, uberabenses estão propondo a fundação do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Serviços a Terceiros, Trabalhadores Temporários e Autônomos. Eleição e posse da nova diretoria serão no dia 17 de julho, às 18 horas, na rua Álvares Cabral, 173, bairro Fabrício.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu na terça-feira, 20, R$1.975.006,58 da 3ª transferência mensal de ICMS. O valor ficou acima da previsão, de R$1.362.871,96. Em junho, os repasses já somam R$13.176.247,04.

Cobrança

Ao ler sobre notificação da Prefeitura de Uberaba para o pagamento de débitos do Fundo de Garantia (FGTS) referentes a 2012 a 2016, servidor municipal cobra que o mesmo seja feito em relação à falta de depósitos em 2000. Ele lembra que neste ano o funcionalismo saiu do sistema celetista para estatutário, quando ficou dez meses sem depósitos, sem que parte dos funcionários até hoje ainda não receberam os valores correspondentes, apesar das promessas de acerto.

Imbróglio

Depois de ser pedida pelos vereadores a mudança do albergue do atual endereço para que deixe de incomodar a vizinhança, Cleomar Barbeirinho (PHS) voltou com o assunto na Câmara Municipal. Ele foi conferir, pessoalmente, a situação do local. Constatou a ausência de servidores e que as condições são precárias para abrigar os itinerantes. E está solicitando informações sobre a política do município voltada à população itinerante, aos moradores de rua e do albergue.

No passado

Diretor do Sindicato dos Contabilistas, Mauro Sérgio de Melo, fez alerta nas redes sociais sobre novo golpe usando falsamente o nome da Receita Federal. Correspondências com papel timbrado e assinatura estão sendo enviadas para as casas dos contribuintes, indicando que prestem informações por determinado e-mail.

A orientação é que destrua o material e jamais acesse o endereço eletrônico mencionado na carta.

Ti-ti-ti

- Postulante a candidato a prefeito nas eleições passadas, sem levar a intenção adiante, o empresário Antônio Marques de Oliveira voltou a fazer postagens nas redes sociais sobre políticos de Uberaba, após período sabático.

- Vale a pena conferir as ofertas praticadas pelas operadores de celular que estão levando os consumidores a fazer portabilidade.

- Governo estadual voltou a atrasar pagamento de parcela das aposentadorias de servidores inativos da administração direta.

- Ronaldo Amâncio (PTB) pediu ao governo municipal, ontem, que regularize o fornecimento de seringas para a aplicação de insulina nas unidades de saúde aos portadores de diabetes.

- Já Rubério Santos (PMDB) reivindicou o fornecimento de fitas glicêmicas em quantidade necessária, também.