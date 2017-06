Prefeitura é notificada por débito de mais de 23 milhões do FGTS no período de 2012-2016

Prefeitura notificada por dbito de mais de 23 milhes do FGTS no perodo de 2012-2016

Surpresa

No dia 31 de maio, o procurador-geral do município Paulo Salge foi notificado por auditor-fiscal do Trabalho sobre o débito de R$23.809.713,25 da Prefeitura de Uberaba, referente a dívidas do Fundo de Garantia (FGTS), entre os anos de 2012 e 2016. Foi concedido o prazo de dez dias para defesa por escrito e juntada de provas e documentos de suas alegações.

Sem solução

Não é possível que nenhum dos deputados estaduais de Uberaba faça gestões junto ao governo estadual para que a Unidade de Atendimento Integral (UAI), na avenida Santa Beatriz, volte a prestar serviços de emissão de documento. Ninguém consegue agendamento pela internet, levando os uberabenses a terem que recorrer a outras cidades. Foi o caso de Nair Silva, que conseguiu agendar a Carteira de identidade na UAI de Uberlândia, sem dificuldades. O problema na unidade local seria a falta de pessoal.

Sem entender

Em sua passagem pela Câmara de Uberaba, o deputado federal Aelton Freitas (PR) portou-se como “professor” e a maioria dos vereadores, como “alunos”. Todos aqueles que se manifestaram elogiaram sua atuação parlamentar e apresentaram os mais diversos pedidos, como se ele fosse um chefe de Executivo. Kaká Carneiro (PR) chegou a defender que Aelton foi mal interpretado, referindo-se a episódio em que ele foi acusado de compra de votos. Disse ainda que o parlamentar tem visão de 20 anos à frente.

Enfim

A Prefeitura definiu a inauguração do viaduto da avenida Padre Eddie Bernardes, ligando os bairros da região Leste à do Grande Abadia. Será na sexta-feira, 23, às 18 horas, em pleno horário de pico no trânsito.

Uberaba está em todas

O vereador Rubério Santos (PMDB), assessor de imprensa da Cúria Metropolitana de Uberaba, e a leiga Espera Fantucci Gabelini receberam pergaminhos assinados pelo Papa Francisco, com suas bênçãos. A portadora da honraria foi a uberabense Tereza Oliveira, que participou de audiência com o Pontífice no Vaticano, durante o encontro de 50 anos de existência do movimento Renovação Carismática Católica, no início deste mês.

Esclarecimento

A inclusão do Dia do Pé Torto no calendário popular de Uberaba não se trata de feriado. Esclarecimento foi feito pelo vereador Aguinaldo Silva (PSD) ao presidir a sessão de ontem, que analisou o projeto. O objetivo da data é para chamar a atenção da população para o problema congênito, que atualmente acomete 160 crianças na cidade e que estão em fase de tratamento.

Para juventude

De volta a Uberaba na condição de consultora do Programa Nacional ID Jovem em Minas, Sumayra Oliveira, ex-presidente da Fundação Cultural, participou de capacitação de gestores, CRAS e entidades ligadas à juventude. Também esteve com o prefeito Paulo Piau (PMDB) e o presidente da Fundação Procon, Rodrigo Matheus, falando sobre o programa da Secretaria Nacional de Juventude, que garante uma série de direitos aos jovens de 15 a 29 anos, garantidos pelo Estatuto da Juventude.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu ontem R$1.473.787,30, no segundo repasse mensal do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O valor ficou acima da previsão de R$1.116.355,51. Em abril, já foram transferidos R$3.513.925,70 de FPM.

Uberaba está em todas 2

Sem ajuda do poder público, grafiteiros locais, de Belo Horizonte, São Paulo e do Rio de Janeiro fizeram a intervenção artística nos muros da Escola Estadual Geraldino Rodrigues da Cunha, na 1ª edição do evento WalleffectURA, neste fim de semana. A turma ficou alojada e se alimentou na própria escola, onde outras atividades foram realizadas, como música, batalhas poéticas e oficinas.

Foto/Facebook



O evento foi organizado pelo uberabense Clayton Tomaz da Costa, que tem seu trabalho reconhecimento nacionalmente, reunindo mais de 30 artistas de rua e até as crianças da escola

Ti-ti-ti

- Grupo de idosos que viajava para Termas dos Laranjais, na semana passada, ficou na estrada. É que o combustível do ônibus cedido pela prefeitura acabou, sendo necessário o reabastecimento na região de Barretos.

- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uberaba e Região realizará assembleia, às 14 horas, dia 30. Em pauta a eleição da comissão que ficará responsável pelo processo eleitoral da entidade.

- Inaugurada ontem a nova Clínica de Cirurgia Plástica Apeduti, na avenida rei Paulino, 363.

- O líder do prefeito na Câmara Municipal, Almir Silva (PR), reivindicou a Aelton Freitas (PR) que viabilize R$8 milhões para que o programa de recapeamento urbano possa ser executado na cidade.

- A aparelhagem de som prometida pela Fundação Cultural aos grafiteiros não chegou à Escola Geraldino R. da Cunha.

- Senac Uberaba está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos, para consultor de imagem, recepcionista e assistente de recursos humanos.