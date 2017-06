Nova empresa pode assumir as obras de travessia urbana nas BRs 262 e 050

Atraso

O deputado federal Aelton Freitas (PR) revelou ontem, durante visita na Câmara Municipal, que nova empresa será convocada para assumir as obras da travessia urbana nas BRs 262 e 050. Caso ela não atenda à convocação, será necessário abrir nova licitação para a conclusão do trecho. Disse ainda que o rodoanel de Uberaba não estará incluído no orçamento da União de 2018, justificando que, diante da crise financeira, o governo federal priorizou as obras em andamento com até 70% do cronograma executado.

Justificando

Ainda em sua passagem pelo Legislativo Municipal, Aelton justificou seu voto a favor da reforma trabalhista. Entre as mudanças aprovadas está a que os sindicatos deixarão de receber o imposto sindical obrigatório, descontado de um dia dos salários de todos os trabalhadores, que passará a ser espontâneo. Segundo ele, foi isso que levou os sindicatos a expor a sua foto e a de outros deputados em outdoor por todo o Estado, em campanha de R$22 milhões, pedindo aos eleitores que não votem mais neles.

Alerta

Empresários de Rio Claro (SP) estão sofrendo com nova modalidade de golpe em que um sujeito se joga no chão, na porta de seu estabelecimento, fingindo estar passando mal e pedindo ajuda. Fazendo de conta que tem asma, o marginal pede a quem o socorre para que o leve para casa, porque está sem os medicamentos. Então, a pessoa coloca o criminoso no carro e é sequestrada.

À venda

Algar Telecom lançou a quarta geração em 700 MHz em Uberlândia e Ituiutaba, em novembro do ano passado, e agora espera a liberação da frequência em outras cidades de sua área de autuação para estender a cobertura 4G. A próxima é Uberaba.

Exemplo

De volta a Uberaba, coronel Hely Araújo da Silveira ficou feliz em ver ontem na TV Globo ação de voluntários em Brasília que fiscalizam o uso das verbas de gabinete pelos deputados. Eles descobriram o uso de recursos para locação de aviões, para que participassem em comícios de candidatos a prefeito em cidades que tiveram novas eleições. Nenhum deles deu uma explicação convincente sobre a gastança. Coronel Hely espera que a iniciativa desse grupo inspire outros no país afora, inclusive em Uberaba.

Sepultada

Os deputados estaduais não levarão adiante a proposta de sargento Rodrigues (PDT) de instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as obras do Estádio Mineirão, executadas durante o governo do senador Anastasia (PSDB). Na época da iniciativa, o empresário Joesley Batista, dono da JBS, havia revelado, em delação premiada, que teria repassado R$30 milhões ao governador Fernando Pimentel (PT) por meio da compra de ações da gestora Minas Arena, que pertenciam à HAP Engenharia.

Faturamento

Com sede em Uberaba, a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando volta a realizar nova edição da Megaleite em Belo Horizonte, no fim do mês. Para isso, conseguiu patrocínio de R$1,5 milhão do governo estadual, através da Codemig. A entidade espera girar R$10 milhões em negócios.

Programe-se

O uberabense Dioclécio Campos Júnior lançará o livro “O apocalipse segundo Jesus Cristo”, às 19h30 de sexta-feira, 23, no Museu de Arte Decorativa (MADA).

Sem cones

Adepto do ciclismo, o engenheiro Moacyr Lopes reclama que as ciclofaixas instaladas nas avenidas de Uberaba estão cada dia com menos cones de sinalização. Na inauguração, ele lembra que eram colocados cones a cada 50 metros e, agora, apenas cinco estavam instalados em cada direção da avenida Nenê Sabino, entre o aeroporto e o reservatório do Codau. Ele pediu providências ao presidente da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel) nas redes sociais. Na mesma postagem, o ex-candidato a prefeito Froidinho (PRP) prometeu comprar os cones necessários.

No feriado de Corpus Christi, a distribuição dos poucos cones era feita com atraso

Ti-ti-ti

- Sindicato dos Bancários é mais um que realizará assembleia na sexta-feira, 23, para definir se participa ou não da greve nacional programada para o dia 30.

- Ontem de manhã, policiais militares abordavam ocupantes de motocicletas suspeitos de praticar assaltos nos bairros de Lourdes e Manoel Mendes.

- Servidor da Câmara Municipal declara que não passa de jogo de encenação a exoneração de assessores parlamentares. É mais um “jeitinho” de receber as indenizações, pagas pela Casa, e não pela verba de gabinete do vereador. Depois são encaixados em outros postos ou em outros órgãos públicos.

- Oriunda de Uberaba, a família do estudante de Psicologia Bruno Borges, de 25 anos, fechou acordo com uma editora para a publicação dos livros do jovem, que está desaparecido desde o dia 27 de março, em Rio Branco (AC).