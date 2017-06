Prefeitura recebe quase 2 milhões para o BRT e a Interbairros

Prefeitura recebe quase 2 milhes para o BRT e a Interbairros

Mais recursos

No último dia 29, a Prefeitura de Uberaba recebeu R$919.316,64 de recursos provenientes da Caixa Econômica Federal, com repasse relativo ao contrato de financiamento do programa Pró-Transporte, destinados à implantação do corredor de ônibus BRT/Sudeste. E mais R$819.613,75 para implantação de vias de ligação à avenida Randolfo Borges Júnior, a chamada avenida Interbairros.

Suspensa

O presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Uberaba, Carlos Eduardo do Nascimento, suspendeu a contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação nas escolas da rede municipal, que estava agendada para o dia 19 de junho. A suspensão é para análise e, se for o caso, readequação de edital, considerando os questionamentos e impugnações apresentados.

Oportuno

Ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Assis entende que bom seria o Ministério Público se manifestar sobre os processos de contratação da Fundação de Ensino e Pesquisa (Funepu) para gestão das UPAs e Hospital Regional. Essa atitude viria ao encontro do que se espera da instituição. Manifestação foi feita por Assis após anúncio do secretário de Saúde, Iraci Neto, de que considera de extrema importância tratar a questão de forma antecipada com o MP, esclarecendo que a Secretaria Municipal de Saúde não interfere na contratação de pessoal pela fundação, que tem capacidade técnica para isso.

Dê tem produzido vídeos e postado nas redes sociais, manifestando sua opinião sobre temas que envolvem a Prefeitura



Opinião

O ex-candidato a prefeito Gledston Moreli, o Dê da Só Faróis, tem se manifestado cotidianamente sobre a demora na conclusão de projetos pela Prefeitura. Em um dos últimos, ele declarou que cabe aos vereadores legislar e fiscalizar o Executivo, indagando-os sobre o que têm feito ultimamente. Destaca que as obras dos corredores de ônibus BRT não acabam, o Hospital Regional não é inaugurado e questiona: que fim levou o Restaurante Popular? E pede que não se pode deixar que as promessas de campanha caiam no esquecimento, acrescentando que temos hoje ferramentas importantes para dar voz ao povo, que está cansado de ser enganado.

Rodrigo Garcia/CMU



Conselheiras tutelares Carla Freitas e Fernanda Mendes representaram o promotor da Infância e Juventude, André Tuma, na reunião da Câmara Municipal que tratou da pedofilia e do abuso sexual contra crianças e adolescentes em Uberaba

Sem escola

As relações entre os conselhos tutelares e as secretarias municipais não estariam das melhores, em função de reiteradas cobranças sem atendimento das demandas. Foi o que ficou claro em sessão do Legislativo na semana passada. As conselheiras revelaram que 130 crianças e adolescentes de famílias migrantes estão fora da escola de Uberaba por falta de vagas. Os celulares que usam são antigos e não fazem fotos para servir como provas em processos, como orienta o Judiciário, não sendo atendidas na substituição dos aparelhos por mais modernos. Outro problema é a falta de segurança no exercício do trabalho.

Elogio

Ismar Marão (PSD) parabenizou em plenário a atuação colega Almir Silva (PR) como líder do prefeito na Câmara Municipal. Declarou que ele tem representado os vereadores de forma ética e séria nas tratativas com Paulo Piau (PMDB) sobre as demandas apresentadas. E discorreu sobre os assuntos abordados como prioridades com o prefeito na reunião da semana passada: urbanização da Área de Preservação Permanente (APP) do conjunto Tancredo Neves, mudança do albergue municipal para local onde não cause transtornos aos moradores e definição sobre um modelo de funcionamento para o Restaurante Popular.

Fica

Em resposta à indagação de Kaká Se Liga (PR), assessoria da diretoria da Azul respondeu que a empresa aérea não tem a intenção de encerrar suas atividades em Uberaba. A boataria teve início em alerta feito por diretor da Infraero ao deputado federal Aelton Freitas (PR).

Chama a atenção

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente cancelou a licença prévia e de instalação requerida e concedida a empreendimento da Vale Fertilizantes, no Distrito Industrial 3, para a atividade de Terminal de Armazenamento de Produtos Químicos e Petroquímicos.

Saco de bondades

Desde a delação premiada dos dirigentes da JBS, o governo federal já liberou R$1 bilhão em emendas parlamentares para deputados federais e senadores. Até o fim do mês serão feitas novas liberações. Por ano são previstos R$6,3 bilhões. O mesmo tem sido feito pelo governo de Minas, para que os deputados estaduais beneficiem suas bases eleitorais.

Trem da alegria

Os titulares de cartórios de Minas Gerais podem ter o direito de trocar de serventias em níveis diferentes, passando a comandar estabelecimentos mais lucrativos do que os que foram inicialmente designados. A brecha para que isso ocorra foi aprovada em uma emenda “Frankenstein” no projeto de lei que reajustou os salários dos servidores do Judiciário e depende agora de sanção do governador Fernando Pimentel (PT) para virar lei, que tem até 26 de junho para vetar ou sancionar.

Pedidos

A Usina Vale do Tijuco solicitou ao Conselho Municipal do Meio Ambiente (Comam), por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, licença prévia e de instalação para a atividade de compostagem de resíduos industriais. A Fertilizantes Heringer pediu a revalidação de licença de operação, para a atividade de formulação de licença de operação corretiva, para beneficiamento primário de produtos agrícolas, no Distrito Industrial 1.

De fora

Nem uma das universidades e faculdades, localizadas em Uberaba, está no ranking de melhores instituições de ensino superior do mundo. Do Brasil, entraram 22 universidades, e a melhor colocada foi a USP, que aparece na posição de número 121. O ranking é produzido pela QS World University, da publicação britânica Quacquarelli Symonds (QS), e é considerado uma referência.

De fora - 2

O levantamento levou em consideração mil universidades em 84 países, baseando-se na reputação do meio acadêmico, no mercado de trabalho, proporção de alunos por funcionários, quantidade de citações e de artigos publicados, quantidade de professores doutores, presença na internet e internacionalização, com parcerias e alunos estrangeiros.

Fique atento

A Prefeitura vai realizar leilão de 67 lotes de veículos, motos, máquinas usadas e terrenos na próxima quinta-feira (22), a partir de 14h, no Centro Administrativo.

Extraordinária

O Sindicato dos Educadores Municipais (Sindemu) realiza assembleia na próxima terça-feira (20) na sede do Sindicato dos Bancários. Em pauta, esclarecimentos sobre a reposição de aulas dos dias de greve e adesão ou não à greve nacional, marcada para o dia 30.

Ti-ti-ti

- Demissões e nomeações de assessores parlamentares continuam na Câmara Municipal.

- Codiub vai promover leilão de bens inservíveis. Para isso, designou servidor para ficar responsável pela organização.

- De fora do primeiro lote das cidades que serão beneficiadas pelo programa Cartão Reforma, Uberaba pode ser incluída em seguida, com o atendimento de 100 imóveis.

- Cohagra pagará R$8 mil mensais pela locação da nova sede no shopping.

- Como está fazendo a Prefeitura, o Codau realiza concorrência para contratação de nova agência de publicidade.

- Vereador Fernando Mendes (PTB) propõe que seja criado um serviço de inteligência na Guarda Municipal.