Ministério da Educação abre processo focado na relação UFTM/Funepu

Ministrio da Educao abre processo focado na relao UFTM/Funepu

É...

O ministro da Educação, Mendonça Filho, determinou a instauração de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar contra a UFTM, a fim de apurar supostas irregularidades no âmbito da universidade em convênios com a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (Funepu). Despacho de 13 de junho foi publicado no Diário Oficial de União.

Mais problemas

Recentemente, foi aberta consulta pública, dando prazo de 15 dias para que a Funepu apresente defesa contra decisão de indeferimento do pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (Cebas), por não ter atendido vários requisitos da legislação. Os argumentos serão avaliados pelo Departamento de Certificação da Secretaria Nacional de Atenção à Saúde. O ato é assinado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Mesmo assim

A Prefeitura de Uberaba está contratando a Funepu para fazer a gestão das UPAs e Hospital Regional. O secretário de Saúde, Iraci Neto, informou que o contrato e o Plano de Gestão do HR já estão nas mãos da Promotoria de Justiça Especializada da Saúde para avaliação. Disse que a pasta tem tratado o processo com ética, transparência e probidade, para garantir o melhor atendimento à população. Ele considera de extrema importância tratar a questão de forma antecipada com o Ministério Público.

Outro entendimento

Diante das decisões dos ministérios da Saúde e de Educação, o conselheiro estadual de Saúde, Jurandir Ferreira, defende que a juíza Regia de Lima precisa julgar o processo que revoga a lei municipal que autoriza a terceirização de toda a área de saúde. Assim, o município assumiria de volta a gestão das UPAs e demais equipamentos. Segundo ele, “depois dizem que não estão trocando seis por meia dúzia”, se referindo à substituição da organização social Pró-Saúde pela Funepu.

No aguardo

O presidente da Associação Centro Forte, Fábio Lopes, aguarda desde maio ser recebido pelo prefeito Paulo Piau (PMDB), para lhe entregar requerimento assinado por 600 pessoas, acompanhado do projeto “Centro Vivo”. Trata-se de um plano de ação entre comerciantes e Prefeitura na revitalização da área central. E revela que a entidade conseguiu do deputado estadual Lerin (PSB) emenda de R$300 mil para ajudar nessa revitalização. Mesma iniciativa está sendo tentada com os demais parlamentares eleitos pela cidade.

Opinião do leitor

Em relação ao julgamento do TSE, sobre a chapa Dilma-Temer, o ex-candidato a vereador Márcio Vaz entende que Uberaba não tem nada a “invejar” do “espetáculo” que escandalizou o país. Na cidade, de acordo com ele, também muitas atrocidades aconteceram nas eleições municipais, cujas autoridades fizeram vistas grossas para situações relevantes.

Em pauta

Os deputados estaduais devem votar na próxima terça-feira (20) a Proposta de Emenda à Constituição que traz de volta o quinquênio para os servidores da educação básica de Minas. O texto já havia sido aprovado em 1º turno no dia 30 de maio, depois de receber emendas. O adicional será apurado a partir de 1º de janeiro de 2012, portanto, o acréscimo já é devido a partir de janeiro deste ano.

Uberaba está em todas

O jornal Diário do Comércio deu a manchete principal sobre o bom momento da economia uberabense. Revela que Uberaba vai receber investimentos de R$217 milhões por parte de 26 empresas de diversos segmentos. A expectativa é de criação de 3.600 empregos diretos e indiretos.

Chamou a atenção

Jovens tocando violoncelo no meio da praça e dentro do museu chamaram a atenção das pessoas que visitaram Peirópolis no feriado de Corpus Christi. São estudantes de música de todo o país que participaram nos últimos dias do projeto Violoncelada, ministrados por alguns dos principais instrumentistas do país, inclusive do exterior. As oficinas de aperfeiçoamento serão encerradas hoje, com concerto da Orquestra de Violoncelos, a partir de 16h, nos jardins do Museu dos Dinossauros.

Divulgação



Ensaio geral foi realizado para o espetáculo ao ar livre hoje

Ti-ti-ti

- Presidente Luiz Dutra (PMDB) negocia com os vereadores a redução das verbas de gabinete e, consequentemente, o número de assessores parlamentares.

- Na mesma edição do jornal Diário do Comércio, outra reportagem fala do atraso nas obras de duplicação da BR-262, entre Uberaba e Nova Serrana.

- “Comunica” é a nova Atlética da cidade, formada pelos estudantes do curso de Jornalismo da Uniube.

- Piau e a primeira-dama Heloísa, secretários e vereadores prestigiaram inauguração de novo restaurante e choperia em Peirópolis, na quarta-feira (14).

- Mais nove pessoas foram nomeadas para cargos comissionados na Prefeitura, inclusive o ex-vereador Itamar Ribeiro de Rezende, agora assessor IV na Secretaria Municipal de Saúde.