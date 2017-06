Vereadores voltam a cobrar de Paulo Piau a liberação de emendas

Vereadores voltam a cobrar de Paulo Piau a liberao de emendas

Tônica

Um dos assuntos tratados pelos vereadores em reunião com Paulo Piau (PMDB) voltou a ser o pagamento das emendas impositivas. Na sessão plenária de terça-feira (13), Franco Cartafina (PHS) contou que disse ao prefeito sobre a importância do repasse às entidades, principalmente porque 50% serão destinados à saúde, que continua carente de recursos. E sugeriu aos colegas vereadores que destinem 20% das emendas para a segurança pública, ao invés de ficar apresentando indicações de implantação do sistema de videomonitoramento “Olho Vivo” para ruas onde estão os chamados “comércios de bairro”, que nunca saem do papel. No entanto, as emendas não vêm sendo pagas pelo atual governo municipal.

Análise

A Secretaria Municipal de Saúde informou que tanto o contrato com a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (Funepu) quanto o Plano de Gestão do Hospital Regional já estão nas mãos da Promotoria de Justiça Especializada da Saúde para avaliação. O secretário Iraci Neto declarou que a pasta tem tratado todo este processo de forma ética, transparente e com probidade, no sentido único de garantir o melhor atendimento à população. Ele considera de extrema importância tratar a questão de forma antecipada com o Ministério Público, esclarecendo que a SMS não interfere na contratação de pessoal pela fundação, que tem capacidade técnica para isso.

Desabafo

Guarda municipal que prefere não se identificar enviou e-mail à coluna dizendo que a corporação está acabando aos poucos e que a cada comando que passa surge uma reclamação. Admite que a GM passou por momentos difíceis de serem suportados, mas hoje adotou o "jeito funcionário público de ser”. Ele diz que fica triste, pois a Guarda Municipal poderia ser muito mais, prestando serviço de qualidade à população. E observa: “Trocaram-se se as peças, mas o tabuleiro é o mesmo; e a panela continua, os beneficiados permanecem. A diferença é que antes o barulho vinha dos que não tinham regalias, mas atualmente são eles que fazem parte da panela”.

Guerra continua

Bastou que o Procon fizesse nova pesquisa de preços dos combustíveis na segunda-feira (12) para que o litro da gasolina caísse para R$3,199 e do etanol, para R$2,179, em Uberaba. Os dados indicavam que o preço mínimo encontrado para o etanol era de R$2,18 e para a gasolina, de R$3,28. Ainda bem que a entrada de nova rede de postos continua surtindo efeito.

Toma lá, dá cá

Deputados estaduais estão distribuindo recursos em suas bases eleitorais, através de emendas do ano passado, em troca da criação de fundos que alienam imóveis do Estado, inclusive em Uberaba. O governo promete começar a pagar as emendas de 2017 na próxima semana.

Baixa incidência

Enquanto Uberaba está com baixa incidência de dengue (210 casos), febre chikungunya (nem um) e zika vírus (11), Uberlândia está com média incidência de dengue (1.507 casos) e baixa de chikungunya (25) e zika (14). Os dados estão no boletim semanal de epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado na última segunda-feira (12).

Opinião do leitor

O leitor Wagner Kisling entende que os assaltos na BR-262, nas proximidades do Residencial 2000, seriam reduzidos se a concessionária Triunfo/Concebra instalasse câmeras no trecho. A medida ajudaria a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar na fiscalização.

Opção

Quem ficar na cidade no fim de semana prolongado pelo feriado de Corpus Christi poderá usufruir do festival Zebu Food Truck, no Parque Fernando Costa. Comidas japonesa e mexicana, hambúrguer, tapioca, crepe, tilápia, churros e chope artesanal estarão no cardápio. Também haverá encontro de motociclistas, mostra de carros antigos, touro mecânico, espaço kids e música ao vivo. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Leitor

Será aberto hoje o complexo turístico Ilha dos Pássaros, em Peirópolis, com restaurante e várias opções de lazer e recreação; dupla Suellen & Franciely anima a primeira noite

TI-TI-TI



- Se a Prefeitura acatasse a proposição de Franco Cartafina quanto ao pagamento das emendas impositivas, a Câmara Municipal resolveria o imbróglio com o movimento Acorda Uberaba, destinando 20% dos valores para a área de segurança.



- Servidores que trabalham internamente no Departamento de Zoonoses continuam recebendo abono de insalubridade sem ao menos ter contato com inseticida, apesar de recomendação para que voltassem às ruas.



- Penitenciária “Professor Aluízio Ignácio de Oliveira” receberá nova viatura-cela, espingarda calibre 12 e pistola ponto40, coletes à prova de balas, munições de treinamento e munições menos letais, algemas e tonfas do Estado.



- Amanhã, o funcionamento será normal nos cartórios eleitorais de Uberaba, para que os eleitores façam o recadastramento biométrico.



- Repercutiu ontem nas redes sociais e até na Câmara Municipal a necessidade de regulamentação do aplicativo Uber na cidade, depois da apreensão de um veículo e aplicação de R$12 mil de multa.