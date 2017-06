Piau diz a vereadores que Hospital Regional será aberto até o início de agosto

Piau diz a vereadores que Hospital Regional ser aberto at o incio de agosto

Envenenados

Servidores do Departamento de Zoonoses recolheram, na segunda-feira, 12, um mico morto na rua Tiradentes, no bairro Fabrício. Moradores disseram que um vizinho está envenenando os animais que o estão incomodando. Seria a segunda morte da mesma espécie naquele local. As vísceras do macaquinho deverão ser enviadas a laboratório para análise da causa mortis. Em outras cidades, matança de macacos está sendo praticada por pessoas, com medo de contaminação de febre amarela.

Nova previsão

Em reunião na segunda-feira, 12, o prefeito Paulo Piau (PMDB) respondeu a indagação dos vereadores, informando que o Hospital Regional deve ser aberto no fim de julho ou, no mais tardar, no início de agosto. Rubério Santos (PMDB) revelou, na sessão plenária de ontem, que o chefe do Executivo revelou que os repasses da União já estão sendo feitos, mas os do Estado, não. Alguns municípios da região também ainda não teriam aderido ao cofinanciamento.

Desembarque

Caio Narcio é um dos 31 dos 46 deputados federais do PSDB que queriam a saída do partido da base do governo Temer (PMDB) no Congresso Nacional. O levantamento do site Poder360 mostra que 31 dos 46 parlamentares tucanos apoiam o desembarque. No entanto, os caciques da legenda decidiram pela permanência, o que pode levar alguns dos deputados a deixar agremiação partidária.

Deu resultado

De tanto insistir com o governo municipal, Luiz Dutra (PMDB) conseguiu levar o secretário interino de Serviços Urbanos, Antônio de Oliveira, para participar de reuniões em São Paulo no fim de maio. Com diretores da Limpebras trataram da implantação de usina de biogás no aterro sanitário de Uberaba. Também estiveram com a direção da empresa Star Brasil para discutir sobre a implantação de lâmpadas de LED nas ruas de Uberaba, sem custos para a prefeitura. Nos próximos dias, eles vão a Sertãozinho ver a operação de usina experimental de produção de biogás.

Desentendimento

Comerciantes da rua Luxemburgo reclamam que colegas da rua João Pinheiro estão solicitando junto à Prefeitura que faça com que a primeira via passe a ser de mão única para ter mais circulação de veículos na segunda e, claro, maior movimento comercial.

Sem entender

O leitor Wesley Carvalho diz que gostaria de entender por qual motivo os trabalhadores do Codau são diferentes dos demais trabalhadores da cidade, que quando conseguem um emprego precisam trabalhar até 48 horas por semana para honrar impostos e tarifas públicas. Ele questiona os vereadores: “Já que aprovaram a redução da hora de trabalho, por que não reduzem também as contas de água e esgoto, pois a autarquia deve estar com dinheiro de sobra, beneficiando assim toda a população?”.

Interessante

Aguinaldo Silva (PSD) apresentou projeto na Câmara Municipal, propondo que a Secretaria Municipal de Educação proceda à divulgação por lista da capacidade de atendimento e da fila de espera por vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) e nas creches do município, trimestralmente no Diário Oficial do Município.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu ontem R$6.554.936,06 no segundo repasse de ICMS, em junho. O valor ficou acima da previsão, de R$6.424.967,80. No mês já foram transferidos R$11.201.240,46 no mês.

Enfim

A Secretaria Municipal de Saúde conseguiu um leito, ontem de manhã, no Hospital de Clínicas da UFTM para que a idosa Maria de Lourdes Lima Santos possa ser submetida a uma cirurgia no braço quebrado. Ela estava há 24 dias internada na UPA São Benedito, aguardando essa vaga hospitalar.

Violoncelada

A partir de hoje, Uberaba reúne alguns dos principais violoncelistas do país, sob a liderança do professor da UFU, Kayami Satomi. A abertura das apresentações será no Teatro Sesi, às 19h30, em apresentação conjunta com a Orquestra Municipal de Uberaba. Nos próximos dias, acontecerão oficinas e apresentações no auditório do Centro Cultural e Científico de Peirópolis, da UFTM. O encerramento será no sábado, 17, às 16 horas, com apresentação da Orquestra de Violoncelos nos jardins do Museu dos Dinossauros.

Foto/Facebook

Posto da avenida Fidélis Reis estava vendendo o litro de gasolina por R$3,199, com pagamento em dinheiro

Ti-ti-ti

- Vereador Ismar Marão (PSD) apresentou projeto incluindo no Calendário Popular de Uberaba o “Dia Municipal do Pé Torto”, a ser comemorado anualmente no dia 3 de junho.

- Empreiteira reassumiu as obras de urbanização das ruas de Peirópolis, mais uma vez.

- Estão cheias de buracos as ruas do Parque das Gameleiras, nas proximidades da antiga fábrica da Laff Cosmetic.

- Marcos Montes (PSD) está apoiando Renatinho (PSD) como candidato a prefeito em Campo Florido. Eleição será dia 2 de julho.