Bandidos agem com barreiras na BR-262, próximo ao Residencial 2000

Bandidos agem com barreiras na BR-262, prximo ao Residencial 2000

Foto/Leitor



Comerciante conseguiu escapar dos assaltantes na 262, mas teve carro danificado

De volta

No fim de semana, os marginais voltaram a atacar motoristas que trafegavam pela BR-262, na altura do Residencial 2000. Eles instalaram barreiras, com placas e pedras, danificando veículos. Alguns conseguiram escapar da armadilha, mas outros acabaram sendo assaltados.

Justificando

O presidente Luiz Dutra (PMDB) fez defesa na sessão de ontem sobre a tramitação do projeto que deu nova regulamentação à jornada de trabalho dos servidores do Codau. Disse que não houve tempo hábil no mês passado para a análise, não sendo culpa da casa. Ainda justificou que não foi realizada sessão extraordinária porque ele e outros vereadores tinham compromissos assumidos anteriormente, citando que participou de importante seminário em Foz do Iguaçu (PR) para discutir as reformas que o país precisa. Ismar Marão (PSD) ainda disse que aconteceram duas reuniões com a presidência e equipe técnica da autarquia.

Equivocado

Rubério Santos (PMB) declarou, na mesma reunião, que a redução da carga horária de oito para seis horas diárias beneficiava os servidores do Codau, como tinha ocorrido com o funcionalismo da prefeitura. O vereador só se esqueceu de dizer que aquela categoria, em tempos passados, teve a jornada elevada de seis para oito horas e obteve 33,3% de reajuste, e do município, não. Agora, os funcionários da autarquia voltam a trabalhar seis horas.

Socorro

Tem 24 dias que a idosa Maria de Lourdes Lima Santos está internada na UPA São Benedito com o braço quebrado, aguardando cirurgia. O esposo, Luís Antônio Santos, iria ontem ao Ministério Público solicitar providências, já que médico alertou que ela corre risco de o osso colar sem a correção. A cirurgia particular custa R$25 mil e o casal não tem condições de custear.

Fedentina

Quem estava nas proximidades do centro de Uberaba sentiu o forte cheiro de vinhoto (resíduo do processamento de cana-de-açúcar das usinas usado como fertilizante nas lavouras). O produto veio carregado pelos fortes ventos e nuvens que cobriram a cidade parcialmente ontem, por volta de 12 horas. Ainda bem que choveu na sequência, eliminando o mau odor.

De mudança

A Secretaria Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transporte (Sedest) fez a locação de imóvel, na Praça Doutor Jorge Frange, no bairro São Benedito, pelo valor mensal de R$15 mil. A estrutura física tem cerca de 2.100 metros quadrados, para atender os diversos departamentos da pasta e, ainda, às peculiaridades, como depósito de materiais e posturas (cofre de apreensões), e para estacionamento dos 40 veículos da frota. Também visa a facilitar o acesso dos usuários para estacionar na via enquanto realizam os atendimentos na secretaria.

Mais recursos

A alteração na cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) sobre cartões, leasing e planos de saúde gera disputa entre as prefeituras, que têm no tributo sua principal fonte de receitas, e as empresas dos setores atingidos. A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) diz que a mudança vai distribuir às cidades brasileiras R$6 bilhões, inclusive para Uberaba, que antes ficavam concentrados em menos de 50 municípios. Já as companhias argumentam que a medida vai aumentar o custo operacional e colocar em risco a prestação de serviços em pequenas localidades.

Agora sai

A Fundação Cultural abriu pregão presencial para a compra de nova lona para o Circo do Povo. Será dia 28 a entrega das propostas e disputa de lances. O valor de referência da licitação é de R$92.707,64.

Nova paralisação

As centrais sindicais aprovaram nova greve geral no dia 30 de junho. Sindicatos e entidades sociais devem aderir ao movimento contra as reformas trabalhista, política e previdenciária. Antes, no dia 20, as entidades planejam fazer um “esquenta” para divulgar o evento.

Ti-ti-ti

- Das 15 nomeações feitas no fim de semana para cargos comissionados na prefeitura cinco são para a Secretaria de Saúde, mas nenhuma é de servidor de carreira, reclamam eles.

- Vereador Almir Silva (PR) participou do Arraial do Dino, na sexta-feira, 9, em Peirópolis. Voltou no sábado, 10, para a cavalgada da Associação dos Amigos do sítio paleontológico, onde também esteve a vereadora defensora dos animais Denise Max (PR).

- R$190 mil é o valor que empresa receberá para a manutenção do sistema de videomonitoramento “Olho Vivo”.

- Prefeitura está desapropriando área que pertencia ao Estádio de Futebol Boulanger Pucci, agora de propriedade de supermercado, para a implantação da ligação da rua Antônio Rodrigues da Cunha com a avenida da Saudade.

- No sábado, 10, o deputado federal Aelton Freitas (PR) esteve em Campo Florido, dando apoio em comício aos candidatos a prefeito Vanessa e a vice Gilton.

- Obras de urbanização das ruas de Peirópolis devem ser retomadas nos próximos dias, com pagamento à empreiteira.