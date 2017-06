Haja trabalho

Haja trabalho

Nada menos que sete servidores foram designados para atuar na Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde. Espera-se que desta vez o funcionamento do órgão aconteça de fato, pois é vital para que as reclamações dos usuários tenham respostas e solução.

Haja trabalho - 2

Já o governo de Minas ampliou o alcance da Ouvidoria Estadual de Saúde no recebimento de manifestações do cidadão. Foram implantadas ouvidorias do SUS nas 28 superintendências regionais da Secretaria de Estado da Saúde, inclusive na de Uberaba, e nas fundações de Saúde no Estado, integradas às ouvidorias municipais e hospitalares, para resposta rápida e de qualidade àqueles que utilizam os serviços do SUS.

Desinvestimento

Enquanto a Petrobras não anuncia seu novo plano de desinvestimentos, as especulações são que o projeto da unidade de fertilizantes nitrogenados de Uberaba (UFN-V) deve ficar para o próximo ano. Na última segunda-feira (5), o presidente Pedro Parente anunciou em entrevista coletiva que a estatal vai levar ao mercado 30 oportunidades de parcerias e desinvestimentos ao longo do ano, sendo 15 nos próximos três meses.

Foto/Facebook



Uberabense Paulo Frange (ao centro), vereador na capital São Paulo, foi homenageado pela Confederação Nacional do Comércio pela iniciativa de regulamentação do Airbnb

Por regulamentação

Agentes do setor privado e dos poderes Executivo e Legislativo estão debatendo a necessidade de regulamentação das plataformas de hospedagem, como o Airbnb. Por ainda não existir uma definição a respeito dos serviços ofertados pela plataforma – se seriam “meios de hospedagem” ou “provedores de aluguel por temporada” –, o Airbnb se isenta do pagamento de uma série de impostos hoje cobrados do mercado e compete de maneira desigual com os outros agentes da hotelaria.

Por regulamentação - 2

O Airbnb detém atualmente 10% da fatia do mercado global, sendo evidente a necessidade de a classe empresarial exigir das autoridades federais que promovam isonomia de condições entre todos do setor de hospedagem, o que deve ser traduzido pela regulamentação das novas plataformas. Exemplo foi feito em grandes metrópoles mundo afora, como Nova York, Berlim e Paris.

Arquivo

Motofogs eram consideradas estratégicas pela Secretaria Municipal de Saúde

Sem renovação

As motocicletas motofogs que pulverizavam inseticida contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya, deixaram de operar na cidade com o fim do contrato. O secretário de Administração, Rodrigo Vieira, ficou de averiguar se o contrato será renovado ou não.

Posse

Paulo Piau (PMDB) tomou posse como vice-presidente da Frente Mineira de Prefeitos (FMP), durante o 108º encontro realizado em Nova Lima, na quinta-feira (8.) A presidência é de Alex de Freitas, de Contagem. A FMP é composta por 85 municípios mineiros de cidades-polo – aqueles com mais de 35 mil habitantes.

Lastimável

Atrasos e faltas na Guarda Municipal viraram rotina, sem que providências sejam tomadas. Aqueles que cumprem a jornada de trabalho e suas atribuições se sentem desmotivados. Enquanto isso, prometida preparação do efetivo para que usem armas letais não sai do papel.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu sexta-feira (9) R$2.040.138,40, no primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), em junho. O valor ficou acima da previsão de R$1.943.925,84. Também foram depositados R$107.738,04 de IPI-Exportação.

Demora

Roger Rodrigues declara que plano de trabalho só tem um para as UPAs. Chama-se leito hospitalar. Ressaltando que já morou em Cuiabá, ele afirma que nas UPAs daquela capital o paciente chega, passa pelo médico e, se tem que internar, a vaga sai em poucas horas. Segundo o leitor, a verdade é que a culpa é do município, que não consegue abrir o Hospital Regional.

Até quando?

Mais uma vez, as obras de urbanização da comunidade rural de Peirópolis foram paralisadas. É que a Prefeitura não cumpriu o acordo de pagamento da construtora responsável pela pavimentação e implantação de meio-fio, sarjeta e passeio. E pensar que os recursos foram destinados por emenda do deputado federal Aelton Freitas (PR)...

Cresce

A baixa umidade do ar e a chegada do outono aumentaram a procura por atendimento nas unidades de saúde e hospitais. A maioria dos casos é de crianças com problemas respiratórios.

Alerta

O Banco do Brasil notificou o Supremo Tribunal Federal (STF), na terça-feira (6), que em meados de julho o fundo de reservas dos alvarás judiciais deverá ficar novamente sem os recursos necessários para garantir os pagamentos. O valor de R$1,1 bilhão, devolvido ao fundo graças à decisão do ministro Alexandre de Moraes, não será suficiente para regularizar o saldo mínimo. “Por isso, a necessidade de recomposição pelo Estado ainda permanece”, considerando-se a média diária de resgates de R$22 milhões.

Citação

Sem-terra que invadiram a Fazenda dos Macacos, localizada em Veríssimo, foram citados por edital pelo juiz da Vara Agrária de Minas Gerais, Pedro Cândido Fiuza Neto. Eles devem apresentar no prazo de 15 dias, caso queiram, na defesa da ação possessória (reintegração de posse) movida pelos proprietários.

Incubadora

O Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) iniciou os trabalhos de implantação de sua incubadora de empresas. A primeira reunião contou com a participação da analista do Sebrae-MG e gestora do ecossistema de inovação de Uberaba (Zebu Valley), Heloísa Tinoco. O objetivo era traçar estratégias e reforçar a intenção de celebrar um acordo de cooperação entre o IFTM e o Sebrae.

Capina química

A concessionária da BR-262 passou a usar a defensivos para eliminar o mato às margens dos acostamentos. No trecho entre Uberaba e Araxá, a capina foi feita e em seguida aplicado o veneno.

Insatisfação

Comerciantes reclamaram à coluna que, nas vésperas do Dia dos Namorados, o Codau decidiu realizar “serviços programados”, que dificultam o trânsito de veículos. Um deles declarou que se não bastasse a crise financeira, o comércio tem que conviver com a interferência do poder público negativamente. Ele cita como exemplo sinalização de proibido estacionar do dia para a noite.