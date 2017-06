Funepu não atende a requisitos de certificação

Funepu no atende a requisitos de certificao

Reação

Enquanto várias cidades brasileiras tentam impedir a poluição visual pelo excesso de outdoors e placas comerciais, a Prefeitura de Uberaba faz o inverso. Edital resumido de concorrência foi publicado nos jornais para que empresa explore o uso remunerado de bens públicos para exploração do potencial publicitário da cidade. Será permitida a instalação de painéis publicitários e placas indicativas.

Consulta pública

Publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira, 5, consulta pública, dando prazo de 15 dias para que a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (Funepu) apresente defesa contra decisão de indeferimento do pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (Cebas) por não ter atendido a vários requisitos da legislação. Os argumentos serão avaliados pelo Departamento de Certificação da Secretaria Nacional de Atenção à Saúde. O ato é assinado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Repercussão

A Funepu está sendo contratada pela Prefeitura de Uberaba, através de processo de inexigibilidade de licitação, para gerir as UPAs do Mirante e São Benedito. O leitor Rodrigo Conti afirma que a perda do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (Cebas) representará uma derrota para a fundação, que passará a pagar tributos como qualquer empresa. Ele salienta que os requisitos não cumpridos demonstram uma gestão temerária do patrimônio público.

Cruzada por Uberaba

Ex-secretário de Desenvolvimento, Carlos Assis declara que, se realmente estiverem sendo feitas indicações políticas para compor o quadro de pessoal com que a Funepu pretende administrar as UPAs, não é um bom sinal. Instituições como o Ministério Público não podem correr o risco de ver mais uma vez um fracasso de gestão dessas unidades, por conta da orgia ética que ronda a saúde do município.

Liberada

A Justiça Federal liberou a venda da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-III) de Três Lagoas. Conforme comunicado da Petrobras, decisão do juiz da 1ª Vara de Três Lagoas, de segunda-feira , 5, suspendeu, até o dia 11 de setembro deste ano, a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal que determinava a retomada das obras de implantação da fábrica por parte da estatal e que proibia a venda da fábrica. A planta estava com 80% das obras concluídas, em um investimento aplicado de mais de R$3 bilhões. Esse abandono do projeto depois de alto investimento, paralelamente à notícia de venda do ativo, motivou a ação civil pública, segundo o Ministério Público Federal.

Liberada 2

“Foi também revogada a decisão que determinou que a companhia se abstivesse de negociar ou alienar o referido empreendimento”, divulgou a Petrobras. A intenção de se desfazer da planta de fertilizantes foi anunciada no segundo semestre do ano passado, quando a estatal divulgou o Plano de Gestão de Negócios (PNG).

Por unanimidade

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na quinta-feira, 8, que é constitucional a aplicação de cotas raciais em concursos públicos. O entendimento da Corte valida uma lei de 2014 que obriga os órgãos públicos federais a reservarem 20% de suas vagas para negros. A regra é válida para os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no âmbito federal. O entendimento poderá ser seguido por órgãos municipais e estaduais, apesar de não ser obrigatório nestas esferas.

Boa!

Para o secretário-geral da Associação Contas Abertas – ONG que busca estimular a participação da sociedade no debate sobre as contas públicas, Gil Castelo Branco, o principal antídoto contra a corrupção é a transparência. Segundo ele, “nada como a luz para afastar os vampiros”.

Foto/Facebook



Ambientalista Cacá Sankari denuncia que as obras de implantação de ciclovia nas calçadas da avenida da Saudade estão cortando raízes e destruindo mosaicos

Ti-ti-ti

- Após o sucesso do Arraial do Dino, ontem, Peirópolis terá hoje sua tradicional cavalgada. A realização é da Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico.

- Deputado federal Marcos Montes (PSD) adiou sua visita à Câmara Municipal para falar das reformas trabalhista, política e da Previdência Social. Alegou que a sessão da Câmara Federal foi antecipada em função do feriado de Corpus Christi.

- Enquanto a maioria das homologações de licitações é feita pelo prefeito, pregão presencial para contratação de consultoria destinada à modernização e gestão da Secretaria Municipal de Finanças foi assinada pelo secretário de Governo, como autoridade competente.

- Restaurante em shopping da cidade participou do Dia Sem Impostos, com desconto no preço do chopp.

- Construção de laticínio Certrim em Uberaba foi destaque no Jornal Diário do Comércio.

- Jornalista Ernesto Paglia está em Uberaba, fazendo reportagem especial para a TV Globo.