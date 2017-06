Empresa de manutenção deixa calote de R$ 200 mil

Empresa de manuteno deixa calote de R$ 200 mil

Prejuízo na praça

Empresa terceirizada MCA Comércio e Serviços, de Araucária (PR), que atuava na manutenção anual da misturadora Yara Fertilizantes, deixou prejuízo acima de R$200 mil na praça de Uberaba. Proprietários de empresas de alimentação, alojamento, transporte, lavanderia, lojas de ferramentas e equipamentos de proteção individual, dentre outros estabelecimentos, devem acionar judicialmente a Yara, na tentativa de ressarcimento.

Demorou

Esse é o entendimento sobre a decisão da Prefeitura de Uberaba de acionar o Estado pelo atraso no repasse de recursos dos programas nacionais de alimentação e transporte escolar. São mais de R$2 milhões em atraso. A mesma medida jurídica deveria ser tomada para o pagamento de transferências atrasadas dos governos estadual e federal da saúde para o município. Relatório mostra restos a pagar de 2016 que ficaram para 2017 de R$1.241.297.604,27, que deveriam ter sido repassados às prefeituras mineiras no ano passado. O mesmo ocorre em outras áreas.

Ampliação

O prefeito Paulo Piau homologou a licitação para que a empresa Quatro Construções amplie o Cemitério Medalha Milagrosa. A proposta vencedora foi de R$145.668,57, inferior ao valor estimado de R$148.376,31. No último fim de semana, a coluna tinha voltado a alertar que a qualquer momento os uberabenses poderiam ser surpreendidos com a falta de vagas para enterros nos cemitérios da cidade por carência de espaço.

Quitação

O secretário de Administração, Rodrigo Vieira, acionou a coluna para dizer que ontem foram entregues os documentos (DUT 2017) à Secretaria Municipal de Saúde que vão permitir aos carros e motos do Departamento de Zoonoses que voltem a circular. O IPVA, seguro obrigatório e licenciamento foram pagos no dia 30 de maio. Também garantiu que toda a frota do município, inclusive a terceirizada, está com a documentação em dia.

Rendimentos

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipserv) conseguiu 0,56% de rentabilidade em suas aplicações financeiras em abril (R$1.523.321,05), ficando abaixo da meta estipulada em 0,63%. Porém, o acumulado no ano chega a 4,64%, acima da meta acumulada de 3,09%. Com isso, o patrimônio atingiu o valor de R$273.651.426,20, sendo distribuído da seguinte forma: R$269.023.280.21, pertencente ao Plano Previdenciário; R$939.014,87, ao Plano Financeiro, e R$3.689.131,12, à conta administrativa.

Opinião do leitor

Ativista dos direitos das pessoas com deficiência, Israel Garcêz considera um absurdo a Cohagra instalar sua sede em um shopping. Ele considera um ato de covardia fazer crianças passar vontade de brincar ou comer um lanche, o que não é barato naquele estabelecimento. Declarou, ainda, que a acessibilidade para entrar no local é péssima.

Imbróglio à vista

A Secretaria Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transportes (Sedest) está convocando 21 motoristas a devolver as autorizações (selos) concedidas pelo município para o exercício da atividade de transporte especial de escolares, no prazo de cinco dias. A medida levou em consideração que a autorização é delegada a pessoa física ou jurídica para exploração dos serviços, sendo pessoal, inalienável e intransferível. Considerou, ainda, que, em razão do juízo de oportunidade e conveniência, não se pode permitir a transferência de autorização.

Está valendo?!

A Câmara Municipal distribuiu memorando aos diversos departamentos, alertando os servidores de carreira e os comissionados para a necessidade de cumprimento do expediente de trabalho, das 12 às 18 horas. No entanto, no primeiro dia, muitos deles, principalmente diretores, continuaram fazendo o horário que bem entendem.

Jorge & Mateus

Já estão à venda os convites para o show da dupla Jorge & Mateus e do DJ Alok, em 14 de agosto, véspera de feriado, no Jockey Park. A organização é da Pró Eventos e da Trio Produtora. A censura do evento é 18 anos, em razão de todas as áreas serem open bar. Os convites já estão à venda na loja do Shopping Uberaba e no Ailton Discos. Informações: proeventos.com.br ou (34) 4102-0223.

Foto/Divulgação



Jorge & Mateus prometem atrair público de toda a região

Ti-ti-ti

- Apesar da alegada falta de recursos, o presidente Luiz Dutra (PMDB) continua nomeando ocupantes de cargos comissionados. Desta vez foi feita a nomeação do novo diretor do Departamento de Documentação e Pesquisa da Câmara Municipal.

- A Prefeitura de Uberaba prorrogou até agosto o contrato com a agência de publicidade Fórmula P.

- Acontece hoje à noite o Arraial do Dino, em Peirópolis, com animação de Cássio Facury & Leon, Mário & Roberto, Fernando e Oswair. A renda será revertida para a Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico.

- Concorrência tem levado vários postos a reduzir o preço dos combustíveis. Ontem, o litro do etanol era encontrado por R$2,189.

- Publicada no jornal oficial Porta-Voz a Comissão de Festas de 2017 da Câmara Municipal.