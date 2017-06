Marcos Montes vai à CMU para falar sobre doações da JBS

Marcos Montes vai CMU para falar sobre doaes da JBS

Expectativa

O deputado federal Marcos Montes (PSD) vai usar a tribuna livre da Câmara Municipal na segunda-feira, 12, quando os vereadores retomarão as sessões plenárias. Ele deve falar sobre as reformas trabalhista, política e da Previdência. Também deve responder as acusações sobre doações da JBS para sua campanha eleitoral.

Como acordado

Na primeira reunião ordinária do Legislativo será discutido e votado o projeto que regulamenta o novo plano de carreira dos servidores do Codau. Parte dos funcionários é contra a instituição da escala de 12x36 horas e da jornada de trabalho de 8 horas para os engenheiros, única categoria que receberia aumento salarial.

Falta gestão

O professor Daniel Angotti declarou que lhe deu vontade de levar seus alunos de Administração para observar o mau atendimento, a falta de determinar prioridades, a falta de estrutura, a má higiene e limpeza, a demora e os gargalos nos processos de atendimento na UPA do Mirante. Segundo ele, falta mesmo é gestão, considerando que o caos está instalado há anos na saúde, sendo desumano o que a população vivencia, pagando tanto imposto que não volta ao cidadão. Descreveu que gente estava nos corredores, no chão, e observou que, enquanto não houver um choque de gestão na saúde, tudo será igual em Uberaba e no Brasil, sem esperança.

O secretário-adjunto Luciano Correia de Paiva declarou à coluna que a população vai se surpreender com o plano de trabalho elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde para as UPAs São Benedito e Mirante, a ser executado pela Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (Funepu). De acordo com ele, o controle e a fiscalização da recepção ao atendimento médico e da farmácia serão feitos in loco por profissionais da pasta.

Comemorando

Consumidores continuam usufruindo da concorrência entre os postos de combustíveis em Uberaba, mas devem ficar atentos diante da variação de preços entre os estabelecimentos. O valor do litro da gasolina varia entre R$3,279 e R$3,959 e do etanol, entre R$2,274 e R$2,959. E que a “guerra” no setor não pare de beneficiar o consumidor.

Pesquisa

O presidente da Fundação Procon de Uberaba, Rodrigo Mateus, postou nas redes sociais resumo da pesquisa de preços de combustíveis realizada na terça-feira, 6. Em comparação com o levantamento do dia 1º, o preço médio do etanol caiu 9,88% e o da gasolina, 6,02%, na cidade. Ele ressalta que a concorrência é benéfica para o consumidor, mas lembra que os preços de combustíveis não são tabelados e, portanto, do jeito que desceram podem subir. Observa que o importante é ter informação para exercer o direito de escolha e prestigiar quem tem qualidade e pratica o melhor preço.

Insatisfação

Após anúncio em rede nacional de que a campanha de vacinação contra a gripe seria estendida a todos, os uberabenses foram surpreendidos ao procurar as unidades de saúde, na segunda-feira, 5. A ordem era de que apenas os grupos prioritários seriam atendidos, sem nenhuma novidade.

Incidência

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou boletim epidemiológico na segunda-feira, 5, com os números acumulados de janeiro a maio. Uberaba registrou baixa incidência, com 206 casos suspeitos de dengue e 13 de zika vírus, e Uberlândia, média incidência de risco, com 1.444 de dengue e 12 de zika vírus. Na cidade vizinha, ainda foram verificados 21 casos de febre chikungunya nos cinco primeiros meses do ano.

Em casa

Já ganhou alta a moradora do bairro rural de São Basílio, Juliana de Souza, 43 anos, submetida ao primeiro transplante de medula óssea feito pela Unidade de Onco-Hematologia do Hospital de Clínicas da UFTM. As infusões foram feitas nos dias 23 e 24 de maio, para tratamento contra um linfoma – câncer que tem origem no sistema linfático. Na segunda-feira, 5, foi constatado que a enxertia foi bem-sucedida. A elevação da contagem de leucócitos no sangue indica que a medula está instalada e funcionando.

Foto/João Pedro Vicente



Antes de ganhar alta, Juliana recebeu a visita do superintendente do HC, Luiz Antônio Pertili Rodrigues de Resende, e da reitora Ana Lúcia Simões

Ti-ti-ti

- Vai até quarta-feira, 14, o período de inscrição de chapas interessadas em disputar o comando do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados e Vestuário de Uberaba e Região. A eleição será no dia 3 de setembro.

- Posturas e Guarda Municipal estiveram em posto que vende combustíveis mais baratos. Longa fila de veículos que estaria atrapalhando o trânsito teria sido o motivo.

- Indicados por vereadores estariam sendo contratados pela Funepu para trabalhar nas UPAs.

- Empresa São Bento parou de vender passagens de Uberaba para Araguari, mais uma vez, nesta semana.

- Comerciantes, moradores e usuários que utilizam o terminal de ônibus do Uberabão à noite reclamam do matagal às margens do córrego das Lajes, o chamado Parque da Cidade. Ladrões estão se escondendo no local para atacar.