Tony revela aos íntimos desejo de disputar eleição para deputado federal

Tony revela aos ntimos desejo de disputar eleio para deputado federal

Despencou

Ontem de manhã, o litro da gasolina estava sendo vendido por R$2,999; o do etanol, por R$1,999, e o do óleo diesel, por R$2,649, por nova rede de postos. Mais tarde, os preços subiram, respectivamente para R$3,299, R$2,299 e R$2,969, em média. O importante é que a “guerra” no setor beneficia o consumidor uberabense, obrigando a concorrência a fazer o mesmo.

Confidências

Tony Carlos (PMDB) tem dito a pessoas mais próximas que vai disputar as eleições do ano que vem para deputado federal. Levantamentos indicaram a ele que a disputa pela reeleição à Assembleia Legislativa seria mais difícil. Pesa ainda o recadastramento biométrico em Uberaba e cidades da região, que podem deixar contingente representativo de eleitores de fora. Já um facilitador seria o descontentamento das pessoas com os votos dos atuais parlamentares federais às reformas propostas pelo governo Temer (PMDB).

Expectativa

Reportagem do jornal Valor diz que a Petrobras deve anunciar cerca de 30 oportunidades de parcerias e desinvestimentos ao longo do ano, sendo 15 nos próximos três meses. Revelação foi feita pelo presidente, Pedro Parente, na segunda-feira, 5, em entrevista coletiva em São Paulo. Espera-se, agora, que a unidade de fertilizantes nitrogenados de Uberaba (UFN-V) esteja no pacote de desinvestimento, para que as obras saiam do processo de hibernação, feito pela estatal.

Uberaba está em todas

Os mais importantes pesquisadores do mundo estarão reunidos em Uberaba, a partir de hoje, para o 5º Workshop Brasileiro de Fertilizante, no Centro de Cultura José Maria Barra. Um deles é o inglês John Sinden, responsável pelo projeto básico do processo e estudos de viabilidade para projetos de granulação na Turquia, no Chipre, na Polônia e na antiga Iugoslávia. Paralelamente, estarão presentes representantes das indústrias do segmento.

Mais pacíficas

As cidades mineiras de Araxá, Conselheiro Lafaiete, Barbacena e Lavras figuram entre as 30 menos violentas do país que possuem mais de 100 mil habitantes, de acordo com estudo divulgado na segunda-feira, 5, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A vizinha Araxá é o 5º município menos violento do Brasil, atrás apenas de Jaraguá do Sul e Brusque, em Santa Catarina, e de Americana e Jaú, em São Paulo. Para formular a lista, o Ipea analisou dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, referentes ao intervalo de 2005 a 2015, e utilizou, também, informações dos registros policiais publicados no 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Ranking

Em Minas Gerais, O Atlas da Violência mostra que Uberaba é a 13ª cidade mais violenta em 2015, com taxa de homicídios e mortes violentas por causas indeterminadas (MVCI) de 32,9 para cada 100 mil habitantes. Na região, Uberlândia ficou em 21º lugar entre as cidades mineiras com mais assassinatos, com taxa de 23,7; Araguari, em 20º, com 25,8, e Patos de Minas, em 26º, com 14,8.

Fazendo as contas

Prefeitura de Uberaba recebeu, ontem, R$4.645.820,09 no 1º repasse de ICMS, em junho. O valor ficou abaixo da previsão de R$4.867.399,85. Os recursos devem ser utilizados na quitação dos salários dos servidores, hoje.

Oportunidade

A Advocacia Geral da União (AGU) recebe até as 15 horas de sexta-feira, 9, propostas para aluguel de prédio para sua unidade em Uberaba. O imóvel deve ter área de mil metros quadrados e 15 vagas de garagem, dentre outras condicionantes. Informações pelo e-mail psf.ubr@agu.gov.br ou pelo telefone (34) 3318-4079.

Protesto

Na Semana do Meio Ambiente, o ambientalista Cacá Sankari chama a atenção nas redes sociais para as obras do BRT. Segundo ele, as calçadas personalizadas e bem cuidadas estão sendo destruídas para implantar ciclovia sobre eles, alertando para riscos de acidentes e conflitos entre ciclistas, pedestres, consumidores, comerciantes e veículos estacionados. E pede ação dos vereadores e do Ministério Público.

Foto/Facebook



Obras estão sendo feitas defronte da sede do DEER-MG

Ti-ti-ti

- Mais uma vez, o trânsito foi fechado no centro, no sábado, 3, sem aviso prévio à população. Na rua Segismundo Mendes, a interrupção do tráfego de veículos foi feita para reparos em suas redes pelo Codau.

- Na Câmara Municipal, vários servidores comissionados, os chamados “apadrinhados”, chegam às 13 horas e vão embora às 17 horas, quando o expediente é das 12 às 18 horas.

- Na sexta-feira à noite, 9, terá Arraiá do Dino em Peirópolis, com animação das duplas sertanejas Cássio Facury&Leon e Mário&Roberto. No sábado, 10, acontecerá a cavalgada.

- Pelo menos nenhuma cidade de Minas está entre os 30 municípios mais violentos do país, segundo pesquisa do Ipea.

- Apenas três veículos estariam funcionando no Departamento de Zoonoses. Os carros terceirizados estavam parados, mas voltaram a rodar ontem. Já algumas das motos usadas pelos agentes estão danificadas e outras, paradas, com o imposto atrasado.