Deputados usam justificativa idêntica para explicar voto na ALMG

Deputados usam justificativa idntica para explicar voto na ALMG

Preços mais baixos que aqueles praticados na praça levaram uberabenses a formar filas para abastecer veículos em nova rede de postos, no sábado

Efeito cascata

A entrada da rede Estoril em Uberaba, com posto localizado no cruzamento das avenidas Guilherme Ferreira e Orlando Rodrigues da Cunha, fez despencar os preços dos combustíveis, no fim de semana. O estabelecimento vendia o litro da gasolina por R$3,399 e do etanol por R$2,299. Na sequência, os postos uberabenses reduziram os preços também em quase R$0,50 o litro, demonstrando a existência de margem para queda.

Cópia?!

Causaram perplexidade mensagens de conteúdo idêntico, feitas por Lerin (PSB) e Tony Carlos (PMDB), tentando justificar o voto favorável ao projeto que aumentou a alíquota dos combustíveis em Minas. Eles fizeram as postagens para os eleitores, mas, como alguns estão na listagem dos dois, o “copismo” foi detectado. Ou seja, o texto foi produzido pela mesma pessoa e distribuído aos parlamentares para repassar aos contatos.

Superlotados

A qualquer momento, os uberabenses podem ser surpreendidos com a falta de vagas para enterros. É que nos cemitérios São João Batista e Medalha Milagrosa (Candongas) não existe mais espaço. Neste último, áreas que não eram para esse fim estão sendo aproveitadas. É necessária urgência nas obras de ampliação. Também é aguardado o prometido cemitério parque, a ser implantado pela iniciativa privada.

Demonstrativo

Relatório de Gestão Fiscal, publicado no jornal oficial Porta-Voz, mostra que a Câmara Municipal registrou despesas de R$7.545.786,87 com pessoal, de janeiro a abril. Só com os subsídios dos vereadores foram gastos R$717.531,52.

Redistribuição

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) divulgou estimativa de redistribuição do Imposto Sobre Serviços (ISS), que incide sobre cartões de crédito e débito, leasing e planos de saúde para os municípios. O fato se deu com a sessão conjunta do Congresso Nacional, no dia 30 de maio, quando os parlamentares derrubaram os trechos vetados pelo Governo Federal da Lei da Reforma do ISS (Lei Complementar 157/2016), que estabelece nova redistribuição do valor arrecadado com o tributo entre os municípios. Uberaba deve receber R$11.358.999,25 e Uberlândia, R$28.171.611,58.

Patrões

Dos 232 parlamentares que aprovaram a reforma trabalhista, 193 são patrões, de acordo com levantamento da “Agência Pública” a partir do cruzamento de bens dos políticos entregue em suas declarações ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com as informações da Receita Federal. É o caso do deputado federal Aelton Freitas (PR). Ele declarou à Justiça Eleitoral, em 2014, possuir duas empresas: a Ouro Velho Empreendimentos e Participações e a Agropecuária Gavião.

Repercussão

O advogado Rondon de Lima Fernandes pergunta como se dará o reajuste da planta imobiliária no próximo ano se é sabido que os imóveis se encontravam supervalorizados. Ele entende que, se houver alguma interferência nos valores, deverá ser a menor, pois se tem algo que não se vende nesta cidade é justamente imóvel. E incita as entidades de classe para mobilizar os vereadores. Rondon declara que ninguém dá mais conta de pagar tanto imposto, sugerindo corte dos cargos comissionados.

Sobrando vagas

A UFTM abriu inscrição para portadores de diploma de curso superior para o preenchimento de 237 vagas em seus cursos de graduação no segundo semestre. Os interessados devem acessar o site www.uftm.edu.br, de 8 a 22 de junho, para participar do processo seletivo.

- Estudantes do 3° período do curso de Licenciatura em Química apresentam, às 19h30 de hoje, o projeto interdisciplinar “Orbital: o maravilhoso mundo que ninguém vê”, na sala 33 do campus Uberaba do IFTM.

- Leitores questionam a terceirização das UPAs pela Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (Funepu), lembrando-se de processo em que dirigentes foram condenados por improbidade administrativa, em grau de recurso.

- Vereador Aguinaldo Silva (PSD) está solicitando autorização da prefeitura para que seja construído coreto, através de mutirão, em praça do bairro rural de Ponte Alta.

- Depois de reafirmar compromisso com o movimento Acorda Uberaba de repassar R$200 mil de suas emendas parlamentares para implantar câmeras no bairro Boa Vista, no domingo, 4, Lerin (PSB) comprometeu-se a repassar o mesmo valor para montar o sistema “Olho Vivo” no bairro Abadia.

- UFTM e IFTM divulgaram ontem a primeira chamada dos aprovados no sistema Unificado de Seleção (Sisu) do segundo semestre. As matrículas serão realizadas na sexta-feira, 9, e na segunda e terça-feira da próxima semana, 12 e 13.