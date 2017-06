Em prestação de contas, secretário de Finanças revelou que IPTU sobe em 2018

Em prestao de contas, secretrio de Finanas revelou que IPTU sobe em 2018

Prepare-se

Na audiência pública de prestação de contas na Câmara Municipal, o secretário de Finanças revelou que a plana imobiliária do município será revisada, para que o valor venal dos imóveis seja atualizado. Ou seja, o IPTU e o ITBI devem ficar mais caros no próximo exercício. Wellington Fontes declarou ainda que, em um trabalho conjunto com a Receita Federal, os valores do ITR que incidem sobre as propriedades rurais serão atualizados também.

Execução fiscal

Na mesma reunião, Franco Cartafina (PHS) cobrou explicações do secretário de Finanças sobre o aumento da média anual de três mil para 13 mil esse ano de ações de cobrança ajuizadas contra contribuintes municipais. Wellington Fontes explicou que o município tem a obrigação legal de fazer essas execuções fiscais, para evitar a prescrição das dívidas.

Parcelamentos em dia

Sobre as dívidas com os fornecedores da Prefeitura, o secretário de Finanças disse que, ao assumir o cargo, escalou o pagamento das dívidas. Ele garantiu que todos os fornecedores e prestadores de serviço que tinham contas a receber até R$50 mil já foram contemplados. Valores superiores foram parcelados até o fim do ano e estão sendo quitados, de acordo com a entrega dos recursos em caixa.

Abaixo da meta

A Prefeitura de Uberaba arrecadou R$369.984.730,70 nos primeiros quatro meses do ano, ficando a receita a menor em R$63.390.911,51. Demonstrativo publicado no jornal oficial Porta-Voz indica que isso ocorreu porque não houve concretização das transferências provisionadas na Lei Orçamentária Anual para convênios, operações de crédito e transferências do Estado e da União.



Transparência

O Portal da Transparência mostra que o governo federal já repassou R$71.433.784,81 nos quatro primeiros meses do ano aos entes de Uberaba, incluindo as transferências feitas à Prefeitura. Só em abril foram R$18.571.264,38. A área de saúde foi a que recebeu mais recursos até agora: R$34.699.563,34. O pagamento do benefício da Bolsa Família girou em R$3.004.391 no município.

Leitor



Profissionais do setor de hotelaria foram recepcionados na visita técnica pelos diretores da Associação dos Amigos do Sítio Paleontológico de Peirópolis (AASPP)



Visita técnica

Numa ação conjunta do Conselho Municipal do Turismo e do Sindicato dos Empresários de Hotéis, Bares e Restaurantes (Sinhores), profissionais que atuam no setor hoteleiro na cidade visitaram essa semana o Museu do Zebu, a ABCZ, o Museu dos Dinossauros, o Museu de Arte Decorativa (Mada), as igrejas Santa Rita e São Domingos e a Casa do Chico Xavier. Esses pontos turísticos fazem parte do Geoparque Uberaba. O objetivo é que eles sirvam de agentes multiplicadores na divulgação dos atrativos do município junto aos turistas.

Sinalização

O secretário José Renato Gomes postou nas redes sociais que o prefeito Paulo Piau (PMDB) viabilizou em Brasília recursos para sinalização turística na BR-050. Inclusive, já está conferindo, in loco, ponto por ponto, para divulgar as nossas potencialidades turísticas para os mais de 15 mil veículos diários que passam por Uberaba.

Novo Refis

Junto ao projeto que aprovou o reajuste da alíquota dos combustíveis e do IPVA dos veículos com cabine estendida, foi criado um novo refinanciamento de dívidas pelo governo estadual. Para quem deve ICMS vencido até 31 de dezembro de 2016, a redução de multas e juros poderá chegar a 95%. Isso se o pagamento for à vista. Quem preferir poderá parcelar a dívida em até 120 meses e terá descontos de 40% a 90%.

Novo Refis - 2

No caso do IPVA, o desconto será integral para quem quitar à vista ou de 50% se dividir em seis parcelas. Para o Imposto sobre Transmissão de Causa Mortis e Doação (ITCD), os juros também serão totalmente perdoados, e o próprio imposto poderá ter redução em 15%. Para quem parcelar, o desconto dos encargos cai para 50%.

Vencedor

A construtora Havilah venceu a tomada de preços para recuperação das matas ciliares nas propriedades cadastradas no Projeto Piloto da Microbacia do Mutum e o crescimento das Áreas de Preservação Permanente para conservação ambiental, para recuperação de 20 hectares de APPs na Bacia Hidrográfica do Rio Mutum. O contrato de 12 meses é de R$200.057,90.

Eleições

Três candidatos vão disputar as eleições suplementares de Campo Florido, no dia 2 de julho. São eles: Vanessa Zago Melo (PSDB), Rufino Francisco (Rede) e Renato Soares de Freitas (PSD), conhecido como Renatinho. Desde sexta-feira (2) já é permitida a propaganda eleitoral.

Inexigibilidade

A contratação do músico Guto Hueb, do maestro Wagner Tiso e banda, no show de homenagem ao Clube da Esquina, custou R$20 mil, sendo R$10 mil por apresentação no Cine Teatro Municipal Vera Cruz e no projeto Domingo na Concha. As despesas de alimentação, hospedagem e deslocamento correram por conta do empresário.

Cidades inteligentes

Uberaba recebe o workshop Cidades Inteligentes na próxima terça-feira (6), às 9h, no auditório do Centro Administrativo. Um dos palestrantes é o professor Luiz Fernando Lozi, mestre pela Oxford University, na Inglaterra, que falará sobre "Cidades Inteligentes: Georreferenciamento e Cadastro Técnico Multifinalitário". A entrada é franca. Inscrições no 3211-6059.

Desaparecido

Após as recentes descobertas sobre o desaparecimento do estudante de psicologia Bruno Borges, 25 anos, cuja família é de Uberaba, a Polícia Civil do Acre afirmou não tratar mais o caso como um crime. Segundo o delegado Alcino Júnior, o depoimento de Marcelo Ferreira, amigo do jovem, e os contratos encontrados na casa dele comprovaram que o sumiço ocorreu de forma consciente. Reconhecidos em cartório, os documentos dividiam entre eles porcentagens de ganhos com a venda dos 14 livros criptografados que Bruno deixou antes de sumir.

De fora

O Ministério das Cidades divulgou as listagens dos municípios que serão beneficiados pela primeira etapa do programa Cartão Reforma. O benefício é totalmente subsidiado, ou seja, não configura financiamento e nem prestação. Cabe ao beneficiário custear apenas a mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários para a execução do serviço. Em Minas, apenas as cidades de Betim, Contagem, Esmeraldas, Janaúba, Juiz de Fora, Ribeirão das Neves e Santa Luzia, a maioria delas localizada na região metropolitana da capital, poderão se cadastrar. Ou seja, Uberaba ficou de fora.

Ti-ti-ti

- Terminais voltaram a ficar parcialmente às escuras, com lâmpadas e reatores queimados. Alguns monitores que indicam os horários dos ônibus estão sem funcionar também.

- Roubado, veículo do prefeito Paulo Piau (PMDB) ainda não foi recuperado.

- Secretário Wellington Fontes diz que apenas 5% dos contribuintes reclamam que estão elevados os valores lançados para recolhimento do ITBI.

- O leitor Wagner Kisling vê contrassenso na contratação de empresa de coffee break de mais de R$42 mil para atender aos eventos do gabinete do prefeito, quando ele mesmo pede colaboração aos servidores para enfrentar a crise financeira.

- Asilo realiza até 13 de junho a festa em louvor a Santo Antônio. Além das missas, estão programadas ações sociais, como a Noite do Pastel, na próxima quinta-feira, e a Noite dos Caldos, na sexta-feira. A diretoria do asilo também realiza durante a trezena a campanha do óleo.