Salomo suspeito de ser o operador do ex-governador

Reprodução





Jorge Salomão é suspeito de ser o operador do ex-governador Agnelo Queiroz

Uberaba está em todas

Mais um uberabense está preso por envolvimento em escândalos. Trata-se do engenheiro e diretor do Sinduscon-DF, Jorge Luiz Salomão, acusado de ser colaborador do esquema de superfaturamento para a reconstrução do estádio Mané Garrincha, em Brasília, utilizado para os jogos da Copa do Mundo de 2014. Na ocasião também foram presos os ex-governadores Agnelo Queiroz e José Roberto Arruda e o ex-vice-governador Tadeu Fillippelli, todos do Distrito Federal, no último dia 23.

Durante delação da Andrade Gutierrez, no âmbito da operação Lava-Jato, o colaborador Rodrigo Leite Vieira, ex-executivo da empreiteira, relatou entrega em dinheiro no canteiro de obras do estádio Mané Garrincha. O responsável por receber a quantia e repassar a Agnelo seria o empresário Jorge Luiz Salomão, apontado como intermediário do ex-governador petista no recebimento dos valores. “Rodrigo Leite Vieira disse que entregou em 2014, no canteiro de obras do estádio Mané Garrincha, vultosos valores de propina destinados ao ex-governador em mãos de Jorge Luiz Salomão, havendo indícios, assim, de que teria cometido os delitos de lavagem de dinheiro e corrupção, fazendo parte também de associação criminosa liderada por Agnelo Queiroz”, diz documento da Justiça Federal.