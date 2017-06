Passivo trabalhista estaria impedindo recontratação de profissionais

Passivo trabalhista estaria impedindo recontratao de profissionais

Definido

Já estaria acertado que a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (Funepu) deve ser mesmo a nova gestora das UPAs Mirante e São Benedito. Inclusive, a entidade já teria concluído o recebimento de currículos e a seleção dos funcionários das unidades de pronto-atendimento, com data para assumir no dia 15. No entanto, a nova gestora alega que não pode recontratar nenhum dos atuais profissionais para que não tenha responsabilidade sobre o passivo trabalhista.

Descontentamento

O jornalista Waldemar Filmiano Neto conta que a Prefeitura de Uberaba, em especial os responsáveis pelas estradas rurais, continuam mestres na arte de infernizar os moradores da zona rural. Depois de meses sem manutenção, decidiram apenas patrolar a estrada Uberaba a Almeida Campos. Contudo, esqueceram que as chuvas foram embora. Resultado: quem durante a estação das chuvas sofreu com o barro e atoleiro hoje sofre com a poeira, que em alguns pontos da via chega a atingir 40 centímetros, sem contar que vidas correm risco por conta da falta de visibilidade quando ocorre o cruzamento de dois ou mais veículos.

Tranquilizador

Na audiência pública de prestação de contas na Câmara Municipal, o secretário de Finanças respondeu as indagações dos vereadores, afirmando que o governo municipal continuará dando prioridade ao pagamento dos salários dos servidores até o quinto dia útil de cada mês, sem a adoção de parcelamento. Wellington Fontes observou que só uma queda vertiginosa na arrecadação justificaria a medida. Também revelou que o acerto das rescisões trabalhistas de 2016 continuará sendo feito, devendo ser quitados na próxima semana os contratos encerrados em maio e junho.

Inovando

A Secretaria Municipal de Saúde contratou o serviço de oxigenoterapia hiperbárica para atendimento de mandados judiciais, por 12 meses, prorrogáveis. O valor unitário da sessão é de R$350,00, perfazendo o valor estimado anual de R$840 mil.

Coffee break

O secretário de Administração, Rodrigo Vieira, homologou o pregão presencial que contratou padaria para prestar serviço de coffee break ao Gabinete do Prefeito, pelo período de 12 meses. O valor global do contrato é de R$42.840,00.

Aniversário

Fez um ano no dia 26 de maio que o então secretário de Meio Ambiente e chefe de gabinete Fernando Hueb e o secretário-adjunto Marco Túlio Prata definiram com o vereador Ismar Marão (PSD) que a próxima Área de Preservação Permanente (APP) que seria recuperada era do Residencial Tancredo Neves. Assim que as obras da APP do conjunto Elza Amui fossem concluídas, captariam recursos de medidas compensatórias para executar o projeto do Tancredo Neves, com plantio de árvores, colocação de alambrados no entorno da mata, preservação das nascentes e construção de pista de caminhada no entorno da APP.

Golpe de marketing

A Polícia Civil do Acre disse ter encontrado “fortes indícios” de que o desaparecimento do jovem estudante Bruno Borges, cuja família é de Uberaba, tenha ocorrido para impulsionar a divulgação de livros de sua autoria. No mesmo dia em que o rapaz desapareceu, um contrato falando de faturamento das obras foi registrado. O documento foi firmado com Marcelo de Souza Ferreira, amigo de Bruno, que acabou sendo preso por falso testemunho. Mensagens do celular comprometem o suspeito, mas Bruno continua sumido há mais de dois meses. A família refuta a tese.

Novos juízes

Desde segunda-feira, 29 de maio, 102 comarcas de Minas passaram a ter juízes substitutos. Assumiram na região os magistrados Cláudio Henrique C. Brasileiro, em Perdizes; Danielle Louise Engel, em Tupaciguara; Bruno Henrique de Oliveira, em Presidente Olegário; Marcos Bartolomeu de Oliveira, em Coromandel; Silas Dias de Oliveira Filho, em Ibiá; Gisa Carina Sabino, em Campos Altos; Jefferson Val Iwassaki, no Prata; Caroline Dias Bela, em Itapagipe; Pedro Guimarães Pereira em Santa Vitória; Gustavo Moreira, em São Gotardo; Thales C. Corrêa, em Capinópolis; Miller Freire de Carvalho, em Vazante, e Vivian L. P. de Figueiredo, em Rio Paranaíba.

Foto/Divulgação



Solenidade de posse foi comandada pelo presidente do Tribunal de Justiça, Herbert Carneiro

Ti-ti-ti

- Demonstrativo revela que o Codau pagou despesas pagas com empenhos de 2017 à agência Fórmula P, no valor de R$215.144,31, entre janeiro e março.

- A leitora Sônia Vitorino afirma que todo ano é a mesma coisa. Ela vê esse comportamento de colocar fogo em lotes como falta de educação e respeito, porque existem pessoas com problemas pulmonares e alergias, que sofrem com a fumaça.

- Enfermeiros, técnicos e auxiliares iniciaram campanha de conscientização sobre a violência sofrida pelos profissionais, chamada de #Respeito naVeia, na segunda-feira, 29 de maio, pelas redes sociais.

- Prefeito Paulo Piau (PMDB) voltou a se reunir com servidores municipais para falar sobre a situação financeira do município e pediu colaboração.