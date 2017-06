Funcionários das UPAs temem ficar desempregados nos próximos dias

Funcionrios das UPAs temem ficar desempregados nos prximos dias

Aflitos

Os funcionários das UPAs Mirante e São Benedito temem ficar desempregados nos próximos dias. É que circula a informação de que a nova gestora não iria recontratá-los, por questões jurídicas. Eles reivindicam que o governo municipal, vereadores e até o Ministério Público intercedam na questão, uma vez que a medida poderá atingir 420 famílias.

Cobrança

Na condição de cidadão, o engenheiro Ronaldo Martins cobrou, durante a audiência de prestação de contas da prefeitura ontem, a presença dos vereadores que estavam ausentes. Ele observou que a crise do país se deve à falta de fiscalização dos parlamentares, tendo os vereadores a mesma obrigação. E sugeriu ao secretário de Finanças, Wellington Fontes – que concordou –, a produção de gráficos para mostrar a evolução das despesas, para melhor compreensão da população, como fez sobre as receitas.

Repercussão

O diretor de Vigilância em Saúde, Nelson Ranieri, informa que a Diretoria Central de Recursos Humanos enviou à Seção de Segurança e Medicina do Trabalho solicitação para averiguar denúncia veiculada na coluna de que agentes de combate a endemias estariam recebendo insalubridade sem exercer a atividade correspondente. Após averiguação, o Departamento de Zoonoses foi informado através de relatório, assinado por engenheiro de Segurança do Trabalho, quais servidores estavam fora das atividades e não faziam jus ao recebimento de insalubridade. Assim, a chefia apenas repassou a informação aos servidores, dando-lhes a opção de retornar às atividades de origem para não perderem a insalubridade.

Aprovado

O projeto que prevê o pagamento de um Adicional de Valorização da Educação Básica dos servidores da Educação do Estado foi aprovada na terça-feira, 30 de maio, em 1º turno, pelos deputados estaduais. A proposta substituiu o antigo quinquênio, extinto pelo ex-governador Aécio Neves (PSDB). A Assembleia também aprovou reajuste de 4,57% para os funcionários da Casa; 3,5%, para os servidores do Tribunal de Justiça, e 4,39%, para o funcionalismo do Ministério Público.

Esperança

A UFTM vai continuar usando as dependências da Fundação Peirópolis, por mais 15 anos, e não 30, como desejava. É que a universidade já ocupa aquela área no bairro turístico há 10 anos, mas não teria feito as melhorias compromissadas e ações de valores humanos, como preceituava a entidade. Definição ocorreu na terça-feira, 30 de maio, durante reunião dirigida pelo promotor João Davina.

Oportunidade

A Epamig de Uberaba vai vender, através de leilão, amanhã, 15 tourinhos da raça gir leiteiro registrados. Também vai vender dois equinos, 21 bovinos e 12 fêmeas para abate. As propostas serão aceitas até as 16 horas.

Surtiu efeito

Com a pressão dos prefeitos, inclusive da Associação dos Municípios do Vale do Rio Grande (Amvale), o Congresso Nacional rejeitou, terça-feira, 30 de maio, o veto presidencial a projeto de Lei Complementar, permitindo a transferência da cobrança do Imposto sobre Serviços (ISS), atualmente feita no município do prestador do serviço, para o município do domicílio dos clientes nas operações com cartões de crédito e débito, leasing e planos de saúde.

Resgate

A Prefeitura de Conquista voltou a fazer parte da Amvale. O secretário-executivo Vicente Araújo Neto e o presidente Rui Ramos conseguiram sensibilizar o prefeito Tarcízio Zago sobre a importância financeira, política e administrativa da entidade, bem como as vantagens econômicas para os filiados. Com isso, a associação volta a ter 13 municípios. A Amvale, também, recebe hoje e amanhã o professor Candido Amaral e equipe de consultores do BID, dando atendimento individualizado às prefeituras sobre o passo a passo para contratar financiamento do banco.

Foto/Divulgação



Vicente Araújo recebeu o prefeito Tarcízio Zago e o assessor de gabinete Waldo para a assinatura do convênio de Conquista com a Amvale

Ti-ti-ti

- Vereadores voltaram a reclamar da entrega dos relatórios de prestação de contas da prefeitura às vésperas da audiência pública, prejudicando a análise prévia dos documentos.

- Diretor de Vigilância em Saúde esclareceu que o Departamento de Zoonoses não trabalha aos sábados desde 1º de abril. Apenas dois dedetizadores atuam neste dia, por solicitação pessoal, pois preferem cumprir parte da carga horária no sábado.

- Demais categorias do funcionalismo estadual ficaram descontentes com a aprovação de projeto que cria adicional, em substituição ao extinto quinquênio, por beneficiar apenas os servidores da Educação.

- Uberabense Fabiano Elias acompanhou o vice-governador Toninho Andrade (PMDB) em sua audiência com o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP), e em reunião com empresários na Aciub.

- Feira de Profissões da UFTM acontece hoje e amanhã.

- Raio X da Unidade de Saúde 13 de Maio está parado por falta de insumos.