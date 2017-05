Projeto da represa da Prainha é apresentado no Instituto de Engenharia

Projeto da represa da Prainha apresentado no Instituto de Engenharia

Apresentação

Na noite de ontem, o engenheiro Luiz Guaritá Neto faria a apresentação do projeto da represa da Prainha, para reserva e controle da vazão do Rio Uberaba, aos associados do Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro (IEATM). Além dos aspectos técnicos tão importantes para o conhecimento profissional, seriam mostrados os investimentos na obra e a liberação da APA do Rio Uberaba, com a mudança da atual captação, o que pode gerar oportunidades de negócios naquela região.

Descontentamento

Servidores do Centro de Controle e Prevenção de Zoonoses reclamam da determinação para que trabalhem aos sábados em troca de um dia de compensação, mas sem pagamento de horas extras. Também reclamam do corte do adicional de insalubridade dos trabalhadores do canil, na limpeza com produtos químicos e de quem sai no período da tarde para dedetização.

Esclarecimento

A diretora Sandra Mara Soares esclareceu que telefone da Escola Municipal Artur de Melo Teixeira foi bloqueado por solicitação da secretaria a todas as unidades, para verificar o uso incorreto. Desde setembro de 2016, foram colocadas senhas para controle, o que gerou economia de 40% na conta. Diz ainda que o vice-diretor, as coordenadoras pedagógicas do período matutino e do noturno e a diretora têm a senha, havendo sempre alguém responsável pelas ligações, caso sejam necessárias. Esclareceu, ainda, que em momento algum foi solicitado aos servidores o uso de seu telefone particular para qualquer finalidade, o que é vedado por lei.

Imbróglio

Mais uma vez, a prefeitura não conseguiu cumprir o cronograma de pagamento das rescisões de servidores dispensados no ano passado. Informação dada aos interessados é de que a quitação daqueles demitidos em maio e junho, programada para ser feita até a data de hoje, não mais aconteceria. Secretário de Finanças, Wellington Fontes, tinha antecipado que acertos dependeriam do fluxo de caixa.

Está valendo

Resolução da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais divulgada no sábado, 27, no Diário Oficial de Minas Gerais, assegura o direito ao uso do nome social por estudantes da rede estadual pública de ensino. O texto ainda proíbe o uso de expressões vexatórias contra transexuais e travestis no ambiente escolar.

Baixo risco

Boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, na segunda-feira, 29, mostra que a incidência de dengue continua baixa em Uberaba. Foram computados 282 casos suspeitos até a semana passada. Já em Uberlândia, onde ocorreu um óbito por causa da dengue, são 1.398 registros, com risco de média incidência. Em Araguari, onde foram verificadas apenas 20 ocorrências da doença, foi computada uma morte.

Fazendo as contas

A Prefeitura de Uberaba recebeu ontem o terceiro repasse mensal do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Foram depositados R$1.445.759,15, ficando o valor acima da previsão de R$1.374.536,25. Em maio, o município recebeu R$5.399.794,00 de FPM, ficando a soma abaixo apenas das transferências de fevereiro.

Fazendo as contas 2

Já os repasses de ICMS à Prefeitura de Uberaba chegaram a R$14.026.718,48, em maio, com os R$656.408,00 depositados ontem. A soma ficou pouco abaixo do que foi repassado no mês passado. Já as transferências de IPI-Exportação totalizaram R$162.172,55, em maio.

Participe

A UFTM realiza a 8ª Feira de Profissões hoje e amanhã, com uma série de atividades. São esperadas visitas de estudantes de Uberaba e de cidades da região, oportunidade em que eles poderão tirar dúvidas sobre as áreas de interesse. O evento é aberto à comunidade, também.

Foto/Leitor

Motorista apressado cometeu uma série de infrações de trânsito ao trafegar na contramão e estacionar veículo na entrada de supermercado, obstruindo a passagem de pedestres, no bairro Estados Unidos

Ti-ti-ti

- Queimadas em lotes vagos voltaram a incomodar os uberabenses nos últimos dias. Além de poluir o meio ambiente e causar problemas de saúde, a fuligem suja a cidade.

- Diferentemente dos anos anteriores, quando centenas de vagas eram oferecidas, o Pronatec terá apenas 40 vagas nos cursos técnicos de depilação, no Cras do bairro Elza Amui e de Cuidador de Idosos, no Cras do Residencial 2000, sendo 20 em cada.

- Redução do preço da gasolina e do óleo diesel nas refinarias pela Petrobras ainda não chegou às bombas dos postos de combustíveis de Uberaba.

- Monitoramento de febre chikungunya mostra um caso em Uberaba e 20 em Uberlândia, enquanto que os casos de zika vírus somaram 13 e 18, respectivamente, nos dois municípios, até a semana passada.

- Denúncias sobre pagamento de horas-extras no Codau estariam sendo motivadas pela implantação de ponto biométrico.