Educação compra livros para bibliotecas com a inexigibilidade de licitação

Educao compra livros para bibliotecas com a inexigibilidade de licitao

Demais

Aparelho de tomografia do Hospital de Clínicas da UFTM estragou, obrigando os pacientes que necessitavam do exame a ser transportados para o Hospital Universitário da Uniube. Fato ocorreu no fim de semana.

Fique atento

Adotando inexigibilidade de licitação, a Prefeitura vai adquirir 22.250 livros literários, destinados às bibliotecas da Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de atender seus 25 mil alunos. A aquisição será efetuada junto à Editora Melhoramentos, por R$269.270,40. A Secretaria de Educação justificou que a aquisição é em decorrência de o acervo se encontrar defasado e desgastado, sendo o número de exemplares existentes insuficiente para atender a demanda. Justificou, ainda, que as obras literárias são comercializadas no mercado pelo custo total de R$1.133.980,00, porém a empresa apresentou desconto, estando o valor abaixo do mercado.

Perdidos

Bombeiros tiveram dificuldades em localizar banhista que sofreu luxação no pé numa das cachoeiras de Peirópolis, no fim de semana, sendo necessária remoção. Localidade é um bom local para treinamento. Sistema de localização de propriedades, adotado pela PM na zona rural, poderia ser adaptado às áreas de risco iminente de acidentes.

Incomunicáveis

Educadores revelam estar com problema na Escola Municipal Arthur de Mello Teixeira, no conjunto Uberaba I. Isso porque, quando a gestora da unidade sai, os funcionários não têm acesso ao telefone, pois este é protegido por senha. E, em caso de aluno passar mal ou de qualquer outra eventualidade, as ligações devem ser feitas do próprio celular.

Pode?!

Moradores reclamam que os Correios não entregam correspondências há quatro meses no bairro Tancredo Neves. O leitor Antônio Costa acionou a empresa, que alegou que a prefeitura não está cumprindo certas obrigações com ela. O problema, porém, é recorrente na maioria dos bairros, principalmente nos novos conjuntos habitacionais.

Correndo atrás

O SindUte conseguiu colher 53 assinaturas dos 77 deputados mineiros para mudar a Constituição Estadual, abrindo caminho para viabilizar o pagamento do Adicional de Valorização da Educação Básica. O benefício vai garantir 5% nos salários dos trabalhadores que estão no serviço público desde 2012. A medida substitui o projeto não enviado pelo governo Pimentel (PT) no prazo acordado. O projeto agora terá que ser aprovado por comissões da Assembleia Legislativa, antes de ir ao plenário. O governo garante que, assim que for aprovado, pagará o adicional com o retroativo. Para o início de junho, o governo se comprometeu a enviar à Assembleia o projeto de reajuste do piso salarial na ordem de 7,64%.

Longa lista

O leitor Adauto Nobes de Sousa fez uma lista de empresas que faturam em Uberaba com veículos emplacados fora. São elas: Viação Gontijo, Fadel (Ambev), Refrescos Uberlândia (Coca-Cola), Cocal Transportes, Real Expresso, IC Transportes e outras transportadoras a serviço da Vale Fertilizantes. Ele observa que a intenção do secretário José Renato Gomes é boa, mas acredita que não terá sucesso, sendo melhor buscar investimentos com novas indústrias.

Repercussão

Comerciantes reagiram ontem com descontentamento ao anúncio de que as obras dos trechos Sudeste e Sudoeste do sistema de ônibus BRT/Vetor só deverão ficar prontas em setembro. Eles reclamam que a demora na execução do projeto causa prejuízos, criticando o ritmo lento das frentes de trabalho.

Foto/Arquivo



Coube ao secretário de Obras, Nagib Facuri, falar sobre a nova data de conclusão do BRT

Ti-ti-ti

- Sumayra Oliveira, ex-presidente da Fundação Cultural, postou nas redes sociais que foi selecionada para atuar como consultora de projeto pela Unesco.

- O Codau abriu licitação para a aquisição de dez motocicletas zero-quilômetro de até 163 cilindradas. O pregão presencial será no dia 8 de junho.

- Apesar de ainda não ter recebido um centavo pela pavimentação de ruas em Peirópolis, construtora retomou os serviços de implantação de meio-fio e sarjeta.

- A Cemig ingressou com recurso no Conselho Municipal de Contribuintes para contestar a cobrança de ITBI. Julgamento será no dia 8 de junho.

- O Fórum dos trabalhadores de Uberaba realiza vigília, a partir das 19 horas de hoje, na catedral Metropolitana, para que os uberabenses reflitam e rezem pelo momento atual do país.

- Heliney Kirsten Ferreira Bisinoto é a nova presidente da Associação dos Moradores do Bairro de Ponte Alta.