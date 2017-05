Corretores de imóveis reclamam de cálculo do ITBI

Corretores de imveis reclamam de clculo do ITBI

Reação

Corretores de imóveis continuam reclamando da avaliação do Imposto de Transferência de Bens Imóveis (ITBI), consideradas por eles como acima dos preços de mercado. Argumento é de que as vendas estariam sendo prejudicadas. Creci-MG teria acionado para tomada de medidas, inclusive judiciais.

Acerto

Com o pagamento das faturas atrasadas, empreiteira retomou, nessa semana, a construção de meios-fios, sarjetas e bueiros na comunidade turística de Peirópolis. Os serviços estavam parados desde que o asfalto foi implantado.

Pendentes

O leitor José Eduardo Reis Ferreira declarou nas redes sociais que cobrou do prefeito Paulo Piau (PMDB) e dos vereadores Franco Cartafina (PHS) e Kaká Carneiro (PR) a limpeza do busto da Princesa Isabel na praça Santa Teresinha, no dia 13 de maio. Disse, ainda, que passaria pelo local para conferir se alguma providência foi tomada.

Fique atento

Para evitar a repetição das críticas do fim de semana passado, quando o trânsito na avenida Fidélis Reis foi interrompido sem aviso prévio, a Cemig e a Prefeitura fizeram anúncio desta vez. Trecho da avenida Leopoldino de Oliveira entre a praça dos Correios e a avenida Santos Dumont será fechado, a partir das 11 horas de hoje, para obra de substituição de postes.

Curioso

Pregão eletrônico foi aberto pela Prefeitura de Uberaba para aquisição de inseticidas, carrapaticida, sarnicida e piolhicida. A disputa de preços ocorrerá no dia 9 de junho. O valor estimado da licitação é de R$58.039,83.

Foto/Divulgação

Rubério, ao participar de reunião na Secretaria de Administração, com o secretário Rodrigo Vieira e equipe

Defesa

O vereador Rubério Santos (PMDB) defendeu a continuidade do plano de saúde que beneficia os servidores municipais, considerado por ele como uma das principais conquistas da categoria, sendo sua manutenção fundamental. Também defendeu que, além dos dependentes, o plano continue beneficiando os agregados, incluídos na Declaração de Imposto de Renda do funcionário público.

Foto/Facebook



Internautas estranham servidores do Codau instalando o painel da vidente e postaram a foto nas redes sociais

Dando o que falar

Repercutiu nas últimas horas “flagrante” de instalação de painel de propaganda de vidente na rua São Sebastião, realizado por servidores do Codau, na sexta-feira, 26. Acionado, o vereador Ronaldo Amâncio (PTB) também foi às redes sociais, dizendo que jamais aceitaria o setor público estar fazendo favores. E esclareceu, após buscar explicações na empresa, que há cerca de dois anos o Codau fazia serviço no local, quando o caminhão danificou o painel. Ou seja, a autarquia fazia agora a substituição.

Dando o que falar 2

Ronaldo Amâncio chegou a dizer que, antes de postar qualquer coisa nas redes sociais, as pessoas deveriam checar a veracidade dos fatos. Segundo ele, não podemos “demonizar” o serviço público. Já o ambientalista Cacá Sankari parabenizou o vereador pelo esclarecimento à população, mas observou que acredita estar fora da função dos servidores fazer esse tipo de trabalho. No seu entendimento, talvez o correto seria o Codau indenizar a vítima, pagando empresa para fazer o serviço, por meio de licitação.

Esclarecimento

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo vai enviar projeto à Câmara Municipal propondo a revogação da lei que concedeu área à indústria Ouro Fino. É que a empresa não foi beneficiada pela prefeitura, diante da negativa da Codemig de não reconhecer a área. Para se instalar, a Ouro Fino acabou adquirindo o terreno, onde ergueu seu complexo industrial em Uberaba. E a doação tinha ficado pendente e sem efeito.

Correndo atrás

A Prefeitura de Uberaba tem R$266.196,00 a receber de autuações de trânsito cometidas em outros estados. Levantamento divulgado pelo Detran, até o dia 31 de março deste ano, indicava que 38 municípios mineiros, integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, tinham deixado de receber, juntos, R$6.301.45,30. Para solucionar a questão, o gestor financeiro do órgão de trânsito ou empresa responsável pelo processamento de dados, que faz a gestão no município, deve encaminhar, via Sistema Renaif, arquivo de cobrança a cada um dos órgãos arrecadadores (Detrans estaduais), solicitando os valores líquidos devidos.

Correções

De volta às votações, os deputados estaduais aprovaram vários projetos que beneficiam o funcionalismo, na quinta-feira, 25. Os servidores do Ministério Público (MP) terão reajuste de 4,39% e do Tribunal de Justiça, 3,5%, retroativo a 1º de maio de 2016. Já os funcionários da Assembleia de Minas vão receber 4,57%, com retroatividade em 1º de abril.

Revolta

Desde maio circula na internet mensagem com uma falsa escala do pagamento parcelado dos servidores estaduais. Conforme a postagem, o pagamento da primeira parcela, que atualmente é feito próximo ao dia 10 de cada mês, passaria a ser realizado após o dia 20. Informação foi desmentida pela Secretaria de Estado de Fazenda, esclarecendo que as datas dos pagamentos do próximo trimestre só serão divulgadas no fim de junho, após a última parcela, prevista para o dia 22. O texto causou revolta no funcionalismo.

Cinéfilos

Sinopse do filme da famosa escritora negra Carolina Maria de Jesus, nascida em Sacramento, foi um dos projetos contemplados no Edital para Desenvolvimento de Roteiros, na categoria longa-metragem, pelo governo de Minas. O audiovisual vai contar sua vida à época do lançamento de seu primeiro livro, Quarto de Despejo (1960). O autor da proposta receberá R$100 mil, através do patrocínio da Codemig.

Fique atento

A UFTM receberá de amanhã até quinta-feira, 1º de junho, inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), através da internet, para 485 vagas em seus 17 cursos de graduação, no segundo semestre. A seleção dos candidatos será efetuada exclusivamente com base nos resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), referente ao ano de 2016. Serão reservadas 50% das vagas de cada curso para candidatos egressos do ensino público. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 5 de junho e a matrícula ocorrerá nos dias 9, 12 e 13.

Ti-ti-ti

- Em maio já choveu 103 milímetros em Uberaba. O volume é 271% maior que a média histórica do mês, de 38 milímetros.

- O plenário da Assembleia de Minas aprovou na quinta-feira, 25, projeto que concede anistia aos servidores da educação que aderiram a paralisações do movimento grevista realizado em 2015.

- O Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu, na quarta-feira passada, 24, os municípios de cobrar taxas de combate a incêndios. Como tem repercussão geral, a decisão deverá ser seguida por todas as prefeituras do País.

- As prefeituras têm até quarta-feira, 31, para cadastrar informações e documentos necessários para integrar o Mapa do Turismo Brasileiro. Este ano, Uberaba ficou de fora.

- Telefones da Unidade de Atendimento Integral (UAI) na avenida Santa Beatriz chamam, mas ninguém atende.

- Neste fim de semana, vestibular da Uniube movimentou a economia da cidade.

- Apesar das queixas de falta de recursos, o presidente Luiz Dutra (PMDB) voltou a fazer nomeação de cargos comissionados na Câmara Municipal. Foram mais cinco, de uma só vez.